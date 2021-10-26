https://ria.ru/20211026/restavratsiya-1756252670.html
Реставрация павильона ВДНХ для музея Олимпийского комитета выполнена на 40%
Реставрация павильона ВДНХ для музея Олимпийского комитета выполнена на 40% - РИА Новости, 26.10.2021
Реставрация павильона ВДНХ для музея Олимпийского комитета выполнена на 40%
Реставрация павильона №15 ВДНХ "Радиоэлектроника и связь", где разместится музей российского Олимпийского комитета, выполнена на 40%, сообщил журналистам... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T07:01
2021-10-26T07:01
2021-10-26T10:40
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Реставрация павильона №15 ВДНХ "Радиоэлектроника и связь", где разместится музей российского Олимпийского комитета, выполнена на 40%, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Ремонтно-реставрационные работы в павильоне №15 ВДНХ "Радиоэлектроника и связь", где разместится музей российского Олимпийского комитета, выполнены на 40%. Здание построено почти 70 лет назад и за время эксплуатации пришло в неудовлетворительное состояние, в частности, некоторые конструкции потеряли прочность и несущую способность, требовался капитальный ремонт кровли, пострадала внутренняя отделка и скульптурный декор фасада",- отметил Бирюков.По его словам, используя архивные данные и фотографии, специалисты стараются максимально восстановить исторический облик павильона, воссоздать утраченные элементы и отреставрировать сохранившиеся.Заместитель мэра напомнил, что работы в павильоне №15 начались в 2019 году.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что сейчас специалисты завершили работы по реставрации рустованной поверхности главного фасада, проводят работы по реставрации и воссозданию лепного декора стен, потолков и фасадов, реставрации искусственного мрамора колонн и порталов в Вводном зале и зале Сталинградской области.В павильоне завершили монтаж восьми воссозданных горельефов боковых устоев и возвращенных 48 барельефов пилонов главного фасада.Заммэра отметил, что завершить работы планируется в следующем году.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.
Реставрация павильона №15 ВДНХ "Радиоэлектроника и связь", где разместится музей российского Олимпийского комитета, выполнена на 40%, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы
по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"Ремонтно-реставрационные работы в павильоне №15 ВДНХ "Радиоэлектроника и связь", где разместится музей российского Олимпийского комитета, выполнены на 40%. Здание построено почти 70 лет назад и за время эксплуатации пришло в неудовлетворительное состояние, в частности, некоторые конструкции потеряли прочность и несущую способность, требовался капитальный ремонт кровли, пострадала внутренняя отделка и скульптурный декор фасада",- отметил Бирюков.
По его словам, используя архивные данные и фотографии, специалисты стараются максимально восстановить исторический облик павильона, воссоздать утраченные элементы и отреставрировать сохранившиеся.
Заместитель мэра напомнил, что работы в павильоне №15 начались в 2019 году.
"В настоящее время проект завершен на 40%, выполнена расчистка стен, поверхностей лепного декора и фасадов от неисторических закрасок, укреплены и восстановлены конструктивные элементы главного фасада. В здании появится новый подвальный этаж, поэтому проведены мероприятия по усилению фундамента и закреплению грунта специальными сваями", - сообщил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что сейчас специалисты завершили работы по реставрации рустованной поверхности главного фасада, проводят работы по реставрации и воссозданию лепного декора стен, потолков и фасадов, реставрации искусственного мрамора колонн и порталов в Вводном зале и зале Сталинградской области.
В павильоне завершили монтаж восьми воссозданных горельефов боковых устоев и возвращенных 48 барельефов пилонов главного фасада.
Заммэра отметил, что завершить работы планируется в следующем году.