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https://ria.ru/20211026/restavratsiya-1756252670.html
Реставрация павильона ВДНХ для музея Олимпийского комитета выполнена на 40%
Реставрация павильона ВДНХ для музея Олимпийского комитета выполнена на 40% - РИА Новости, 26.10.2021
Реставрация павильона ВДНХ для музея Олимпийского комитета выполнена на 40%
Реставрация павильона №15 ВДНХ "Радиоэлектроника и связь", где разместится музей российского Олимпийского комитета, выполнена на 40%, сообщил журналистам... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T07:01
2021-10-26T10:40
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Реставрация павильона №15 ВДНХ "Радиоэлектроника и связь", где разместится музей российского Олимпийского комитета, выполнена на 40%, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Ремонтно-реставрационные работы в павильоне №15 ВДНХ "Радиоэлектроника и связь", где разместится музей российского Олимпийского комитета, выполнены на 40%. Здание построено почти 70 лет назад и за время эксплуатации пришло в неудовлетворительное состояние, в частности, некоторые конструкции потеряли прочность и несущую способность, требовался капитальный ремонт кровли, пострадала внутренняя отделка и скульптурный декор фасада",- отметил Бирюков.По его словам, используя архивные данные и фотографии, специалисты стараются максимально восстановить исторический облик павильона, воссоздать утраченные элементы и отреставрировать сохранившиеся.Заместитель мэра напомнил, что работы в павильоне №15 начались в 2019 году.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что сейчас специалисты завершили работы по реставрации рустованной поверхности главного фасада, проводят работы по реставрации и воссозданию лепного декора стен, потолков и фасадов, реставрации искусственного мрамора колонн и порталов в Вводном зале и зале Сталинградской области.В павильоне завершили монтаж восьми воссозданных горельефов боковых устоев и возвращенных 48 барельефов пилонов главного фасада.Заммэра отметил, что завершить работы планируется в следующем году.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
07:01 26.10.2021 (обновлено: 10:40 26.10.2021)
 

Реставрация павильона ВДНХ для музея Олимпийского комитета выполнена на 40%

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРабочие во время ремонтно-восстановительных работ в павильоне №15 "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ
Рабочие во время ремонтно-восстановительных работ в павильоне №15 Радиоэлектроника и связь на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Реставрация павильона №15 ВДНХ "Радиоэлектроника и связь", где разместится музей российского Олимпийского комитета, выполнена на 40%, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Ремонтно-реставрационные работы в павильоне №15 ВДНХ "Радиоэлектроника и связь", где разместится музей российского Олимпийского комитета, выполнены на 40%. Здание построено почти 70 лет назад и за время эксплуатации пришло в неудовлетворительное состояние, в частности, некоторые конструкции потеряли прочность и несущую способность, требовался капитальный ремонт кровли, пострадала внутренняя отделка и скульптурный декор фасада",- отметил Бирюков.
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По его словам, используя архивные данные и фотографии, специалисты стараются максимально восстановить исторический облик павильона, воссоздать утраченные элементы и отреставрировать сохранившиеся.
Заместитель мэра напомнил, что работы в павильоне №15 начались в 2019 году.
"В настоящее время проект завершен на 40%, выполнена расчистка стен, поверхностей лепного декора и фасадов от неисторических закрасок, укреплены и восстановлены конструктивные элементы главного фасада. В здании появится новый подвальный этаж, поэтому проведены мероприятия по усилению фундамента и закреплению грунта специальными сваями", - сообщил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что сейчас специалисты завершили работы по реставрации рустованной поверхности главного фасада, проводят работы по реставрации и воссозданию лепного декора стен, потолков и фасадов, реставрации искусственного мрамора колонн и порталов в Вводном зале и зале Сталинградской области.
В павильоне завершили монтаж восьми воссозданных горельефов боковых устоев и возвращенных 48 барельефов пилонов главного фасада.
Заммэра отметил, что завершить работы планируется в следующем году.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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