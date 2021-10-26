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В Нижегородской области завершился ремонт дороги Выкса – Досчатое
В Нижегородской области завершился ремонт дороги Выкса – Досчатое - РИА Новости, 26.10.2021
В Нижегородской области завершился ремонт дороги Выкса – Досчатое
Специалисты Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области оценили качество выполненных работ и приняли после ремонта участок дороги Выкса –... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T19:28
2021-10-26T19:28
2021-10-26T19:28
нижегородская область
общество
нижегородская область
выкса
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт - РИА Новости. Специалисты Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области оценили качество выполненных работ и приняли после ремонта участок дороги Выкса – Досчатое, сообщает пресс-служба правительства региона.Ремонтные работы были выполнены в 2021 году после обращения жителей к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину."Выкса - один из важнейших промышленных центров региона. Качество дорог там важно как для жителей, так и для промышленных предприятий. Национальный проект позволил отремонтировать крупный участок дороги, сделать его более надежным. Это часть системной работы, имеющей серьезное значение для социально-экономического развития территории", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Губернатор Нижегородской области отметил, что по нацпроекту было отремонтировано 10,3 километра дороги Выкса – Досчатое. Стоимость ремонта составила 161 миллион рублей.На всей протяженности отремонтированного участка также обновлены обочины, предусмотрены подъездные карманы к остановкам общественного транспорта, заменено 600 метров старого барьерного ограждения, нанесена разметка, в том числе 12 пешеходных переходов.Так как часть дороги проходит по населенному пункту, в ходе ремонта были восстановлены все съезды к жилым домам, а обочины укреплены щебнем.
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общество, нижегородская область, выкса, глеб никитин
В Нижегородской области завершился ремонт дороги Выкса – Досчатое
Власти Нижегородской области сообщили о завершении ремонта дороги Выкса – Досчатое
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт - РИА Новости.
Специалисты Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области
оценили качество выполненных работ и приняли после ремонта участок дороги Выкса
– Досчатое, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ремонтные работы были выполнены в 2021 году после обращения жителей к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину
.
"Выкса - один из важнейших промышленных центров региона. Качество дорог там важно как для жителей, так и для промышленных предприятий. Национальный проект позволил отремонтировать крупный участок дороги, сделать его более надежным. Это часть системной работы, имеющей серьезное значение для социально-экономического развития территории", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Губернатор Нижегородской области отметил, что по нацпроекту было отремонтировано 10,3 километра дороги Выкса – Досчатое. Стоимость ремонта составила 161 миллион рублей.
На всей протяженности отремонтированного участка также обновлены обочины, предусмотрены подъездные карманы к остановкам общественного транспорта, заменено 600 метров старого барьерного ограждения, нанесена разметка, в том числе 12 пешеходных переходов.
Так как часть дороги проходит по населенному пункту, в ходе ремонта были восстановлены все съезды к жилым домам, а обочины укреплены щебнем.