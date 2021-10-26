https://ria.ru/20211026/reaktsiya-1756390840.html

Луганск обвинил ОБСЕ в отсутствии реакции на задержание офицера ЛНР в СЦКК

Луганск обвинил ОБСЕ в отсутствии реакции на задержание офицера ЛНР в СЦКК - РИА Новости, 26.10.2021

Луганск обвинил ОБСЕ в отсутствии реакции на задержание офицера ЛНР в СЦКК

Руководитель представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Михаил... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T20:39

2021-10-26T20:39

2021-10-26T20:39

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ЛУГАНСК, 26 окт - РИА Новости. Руководитель представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Михаил Филипоненко обвинил Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ в отсутствии реакции на задержание Киевом офицера ЛНР в СЦКК Андрея Косяка."До настоящего времени СММ ОБСЕ так и не соизволила отреагировать на инцидент с похищением нашего наблюдателя в СЦКК, замалчивая в том числе известные ей факты обстоятельств похищения. Нет у СММ ОБСЕ и желания встретиться непосредственно с похищенным Андреем Косяком, чтобы установить факт его пленения и дать оценку его физического и психологического состояния", - сказал Филипоненко журналистам.Руководитель представительства ЛНР подчеркнул, что СММ ОБСЕ - организация, которая призвана содействовать обеспечению безопасности в Европе, но она самоустранилась от конфликта в Донбассе, и обеспокоена "лишь безопасностью своих сотрудников", а также "манипулирует заявлениями об ограничении доступа на подконтрольной республике территории"."Мы требуем от украинской стороны немедленного освобождения наблюдателя СЦКК Андрея Косяка! Ждем от СММ ОБСЕ все-таки выполнить свой мандат, отреагировать на данный инцидент и обнародовать факты! Только так можно восстановить к СММ ОБСЕ доверие граждан, проживающих на Донбассе", - добавил Филипоненко.В ЛНР ранее заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у спорного города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, так как он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию.Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК прекратило все контакты с Киевом, а также отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения, и ограничило передвижение патрулей по ряду маршрутов.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20211025/donbass-1756080830.html

https://ria.ru/20211026/ukraina-1756341653.html

луганск

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в мире, оон, луганск, донецкая народная республика, луганская народная республика, обсе, смм обсе, ситуация в днр и лнр, михаил филипоненко