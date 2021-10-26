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В Омской области вводят QR-коды в ТЦ, общепите и транспорте
В Омской области вводят QR-коды в ТЦ, общепите и транспорте - РИА Новости, 26.10.2021
В Омской области вводят QR-коды в ТЦ, общепите и транспорте
В Омской области с 20 ноября будут введены QR-коды в торговых центрах, предприятиях общественного питания и в общественном транспорте, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T10:23
2021-10-26T10:23
2021-10-26T10:23
омская область
омская область
коронавирус covid-19
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ОМСК, 26 окт - РИА Новости. В Омской области с 20 ноября будут введены QR-коды в торговых центрах, предприятиях общественного питания и в общественном транспорте, сообщила пресс-служба правительства региона журналистам во вторник.Новое заседание оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией состоялось в Омске во вторник 26 октября. Отметим, заседание не анонсировалось в СМИ. После того, как решения были приняты, власти огласили их. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в регионе водится запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работу общепита с 23:00 до 6:00."С 30 октября вводятся QR -коды для доступа в учреждения культуры, кинотеатры, библиотеки, физкультурные учреждения, аквапарки и гостиницы. С 30 октября по 7 ноября вводится запрет на деятельность детских игровых комнат. С 20 ноября QR-коды будут введены торговых центрах, предприятиях общественного питания и в общественном транспорте", - сообщили журналистам в пресс-службе областного правительства.Также власти решили ограничить действие льготных транспортных карт с сохранением поездок на следующие периоды с 30 октября по 7 ноября и рекомендовали работодателям предоставлять 2 дня отдыха сотрудникам, прошедшим вакцинацию.
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омская область, коронавирус covid-19, qr-код
ОМСК, 26 окт - РИА Новости.
В Омской области с 20 ноября будут введены QR-коды
в торговых центрах, предприятиях общественного питания и в общественном транспорте, сообщила пресс-служба правительства региона журналистам во вторник.
Новое заседание оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией состоялось в Омске во вторник 26 октября. Отметим, заседание не анонсировалось в СМИ. После того, как решения были приняты, власти огласили их. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в регионе водится запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работу общепита с 23:00 до 6:00.
"С 30 октября вводятся QR -коды для доступа в учреждения культуры, кинотеатры, библиотеки, физкультурные учреждения, аквапарки и гостиницы. С 30 октября по 7 ноября вводится запрет на деятельность детских игровых комнат. С 20 ноября QR-коды будут введены торговых центрах, предприятиях общественного питания и в общественном транспорте", - сообщили журналистам в пресс-службе областного правительства.
Также власти решили ограничить действие льготных транспортных карт с сохранением поездок на следующие периоды с 30 октября по 7 ноября и рекомендовали работодателям предоставлять 2 дня отдыха сотрудникам, прошедшим вакцинацию.