https://ria.ru/20211026/qr-kody-1756252176.html

В Омской области вводят QR-коды в ТЦ, общепите и транспорте

В Омской области вводят QR-коды в ТЦ, общепите и транспорте - РИА Новости, 26.10.2021

В Омской области вводят QR-коды в ТЦ, общепите и транспорте

В Омской области с 20 ноября будут введены QR-коды в торговых центрах, предприятиях общественного питания и в общественном транспорте, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T10:23

2021-10-26T10:23

2021-10-26T10:23

омская область

омская область

коронавирус covid-19

qr-код

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ОМСК, 26 окт - РИА Новости. В Омской области с 20 ноября будут введены QR-коды в торговых центрах, предприятиях общественного питания и в общественном транспорте, сообщила пресс-служба правительства региона журналистам во вторник.Новое заседание оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией состоялось в Омске во вторник 26 октября. Отметим, заседание не анонсировалось в СМИ. После того, как решения были приняты, власти огласили их. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в регионе водится запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работу общепита с 23:00 до 6:00."С 30 октября вводятся QR -коды для доступа в учреждения культуры, кинотеатры, библиотеки, физкультурные учреждения, аквапарки и гостиницы. С 30 октября по 7 ноября вводится запрет на деятельность детских игровых комнат. С 20 ноября QR-коды будут введены торговых центрах, предприятиях общественного питания и в общественном транспорте", - сообщили журналистам в пресс-службе областного правительства.Также власти решили ограничить действие льготных транспортных карт с сохранением поездок на следующие периоды с 30 октября по 7 ноября и рекомендовали работодателям предоставлять 2 дня отдыха сотрудникам, прошедшим вакцинацию.

https://ria.ru/20211025/omsk-1756153361.html

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омская область, коронавирус covid-19, qr-код