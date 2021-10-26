https://ria.ru/20211026/qr-kod-1756314519.html

В Красноярском крае с 30 октября вводят QR-коды

В Красноярском крае с 30 октября вводят QR-коды - РИА Новости, 26.10.2021

В Красноярском крае с 30 октября вводят QR-коды

Посещение торгово-развлекательных центров, а также спортивных и культурных мероприятий на территории Красноярского края с 30 октября можно будет осуществить... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T14:41

2021-10-26T14:41

2021-10-26T15:06

распространение коронавируса

красноярский край

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КРАСНОЯРСК, 26 окт - РИА Новости. Посещение торгово-развлекательных центров, а также спортивных и культурных мероприятий на территории Красноярского края с 30 октября можно будет осуществить только при предъявлении QR-кодов, справки о вакцинации или перенесенном заболевании, сообщает пресс-служба губернатора региона.Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября. Решение принято, чтобы не допустить дальнейшее распространение COVID-19. Регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября.По данным пресс-службы, данные изменения внесены в указ губернатора о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Документ был подготовлен на основе рекомендаций, озвученных президентом страны Владимиром Путиным и Роспотребнадзором."Уже с 30 октября вход в торгово-развлекательные центры по всему краю будет доступен только совершеннолетним жителям. При входе в здание нужно будет показать документ, удостоверяющий личность, и одну из следующих справок: действующий QR-код, подтверждающий вакцинацию гражданина; действующий QR-код о перенесенном заболевании COVID-19 (если с даты выздоровления гражданина прошло не более шести месяцев); оригинал сертификата о профилактических прививках на бумажном носителе", - говорится в сообщении.Также будет действителен оригинал справки на бумажном носителе, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию; оригинал справки на бумажном носителе, подтверждающий прохождение курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Детей до 18 лет в ТРЦ будут пропускать только с родителями при наличии у них всех необходимых документов."Такие же правила входа будут действовать с 30 октября и при посещении культурных и спортивных мероприятий. Ограничения будут распространяться на кинотеатры, театры, концертные залы, спортивные соревнования и физкультурные мероприятия. При этом жители, которые до вступления в силу настоящего указа приобрели билеты или абонементы на культурные и спортивные мероприятия смогут посетить их 30 и 31 октября без предоставления документов", - отмечается в сообщении.В пресс-службе отмечают, что согласно указу работодателям рекомендовано после вакцинации на 2 дня освобождать от работы сотрудников с сохранением заработной платы.

https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html

https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755780276.html

https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755410591.html

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красноярский край, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии