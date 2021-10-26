https://ria.ru/20211026/qr-kod-1756314519.html
В Красноярском крае с 30 октября вводят QR-коды
В Красноярском крае с 30 октября вводят QR-коды - РИА Новости, 26.10.2021
В Красноярском крае с 30 октября вводят QR-коды
Посещение торгово-развлекательных центров, а также спортивных и культурных мероприятий на территории Красноярского края с 30 октября можно будет осуществить... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T14:41
2021-10-26T14:41
2021-10-26T15:06
распространение коронавируса
красноярский край
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740463155_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_db751e9a4b33c1a97caeace02013134e.jpg
КРАСНОЯРСК, 26 окт - РИА Новости. Посещение торгово-развлекательных центров, а также спортивных и культурных мероприятий на территории Красноярского края с 30 октября можно будет осуществить только при предъявлении QR-кодов, справки о вакцинации или перенесенном заболевании, сообщает пресс-служба губернатора региона.Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября. Решение принято, чтобы не допустить дальнейшее распространение COVID-19. Регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября.По данным пресс-службы, данные изменения внесены в указ губернатора о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Документ был подготовлен на основе рекомендаций, озвученных президентом страны Владимиром Путиным и Роспотребнадзором."Уже с 30 октября вход в торгово-развлекательные центры по всему краю будет доступен только совершеннолетним жителям. При входе в здание нужно будет показать документ, удостоверяющий личность, и одну из следующих справок: действующий QR-код, подтверждающий вакцинацию гражданина; действующий QR-код о перенесенном заболевании COVID-19 (если с даты выздоровления гражданина прошло не более шести месяцев); оригинал сертификата о профилактических прививках на бумажном носителе", - говорится в сообщении.Также будет действителен оригинал справки на бумажном носителе, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию; оригинал справки на бумажном носителе, подтверждающий прохождение курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Детей до 18 лет в ТРЦ будут пропускать только с родителями при наличии у них всех необходимых документов."Такие же правила входа будут действовать с 30 октября и при посещении культурных и спортивных мероприятий. Ограничения будут распространяться на кинотеатры, театры, концертные залы, спортивные соревнования и физкультурные мероприятия. При этом жители, которые до вступления в силу настоящего указа приобрели билеты или абонементы на культурные и спортивные мероприятия смогут посетить их 30 и 31 октября без предоставления документов", - отмечается в сообщении.В пресс-службе отмечают, что согласно указу работодателям рекомендовано после вакцинации на 2 дня освобождать от работы сотрудников с сохранением заработной платы.
https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html
https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755780276.html
https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755410591.html
красноярский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740463155_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_6eea4a35ad7043346fcd59be92f0f5cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:41 26.10.2021 (обновлено: 15:06 26.10.2021)
В Красноярском крае с 30 октября вводят QR-коды
Красноярский край с 30 октября вводит QR-коды для посещения торговых центров и мероприятий
КРАСНОЯРСК, 26 окт - РИА Новости.
Посещение торгово-развлекательных центров, а также спортивных и культурных мероприятий на территории Красноярского края
с 30 октября можно будет осуществить только при предъявлении QR-кодов, справки о вакцинации или перенесенном заболевании, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Президент РФ Владимир Путин
в среду подписал указ о нерабочих днях в России
с 30 октября по 7 ноября. Решение принято, чтобы не допустить дальнейшее распространение COVID-19. Регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября.
По данным пресс-службы, данные изменения внесены в указ губернатора о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Документ был подготовлен на основе рекомендаций, озвученных президентом страны Владимиром Путиным и Роспотребнадзором
.
"Уже с 30 октября вход в торгово-развлекательные центры по всему краю будет доступен только совершеннолетним жителям. При входе в здание нужно будет показать документ, удостоверяющий личность, и одну из следующих справок: действующий QR-код, подтверждающий вакцинацию гражданина; действующий QR-код о перенесенном заболевании COVID-19 (если с даты выздоровления гражданина прошло не более шести месяцев); оригинал сертификата о профилактических прививках на бумажном носителе", - говорится в сообщении.
Также будет действителен оригинал справки на бумажном носителе, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию; оригинал справки на бумажном носителе, подтверждающий прохождение курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Детей до 18 лет в ТРЦ будут пропускать только с родителями при наличии у них всех необходимых документов.
"Такие же правила входа будут действовать с 30 октября и при посещении культурных и спортивных мероприятий. Ограничения будут распространяться на кинотеатры, театры, концертные залы, спортивные соревнования и физкультурные мероприятия. При этом жители, которые до вступления в силу настоящего указа приобрели билеты или абонементы на культурные и спортивные мероприятия смогут посетить их 30 и 31 октября без предоставления документов", - отмечается в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что согласно указу работодателям рекомендовано после вакцинации на 2 дня освобождать от работы сотрудников с сохранением заработной платы.