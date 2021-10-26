https://ria.ru/20211026/putin-1756287830.html
Графики выступления Путина на G20 согласовываются, заявил Песков
Графики выступления Путина на G20 согласовываются, заявил Песков - РИА Новости, 26.10.2021
Графики выступления Путина на G20 согласовываются, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что графики по выступлению главы государства Владимира Путина на саммите двадцатки еще согласовываются. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T13:06
2021-10-26T13:06
2021-10-26T13:06
политика
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что графики по выступлению главы государства Владимира Путина на саммите двадцатки еще согласовываются."Это суббота и воскресенье, но какие временные рамки сейчас не готов вам сказать. Сложно идет работа по синхронизации", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20211024/putin-1756017685.html
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политика, владимир путин, дмитрий песков
Графики выступления Путина на G20 согласовываются, заявил Песков
Песков рассказал, что графики выступления Путина на саммите двадцатки согласовываются