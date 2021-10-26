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Путин поздравил власти Австрии с Днем принятия закона о нейтралитете
Путин поздравил власти Австрии с Днем принятия закона о нейтралитете - РИА Новости, 26.10.2021
Путин поздравил власти Австрии с Днем принятия закона о нейтралитете
Президент России Владимир Путин поздравил федерального президента Австрии Александера Ван дер Беллена и канцлера республики Александера Шалленберга с Днем... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T10:20
2021-10-26T10:20
в мире
австрия
владимир путин
александер шалленберг
россия
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ВЕНА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил федерального президента Австрии Александера Ван дер Беллена и канцлера республики Александера Шалленберга с Днем принятия конституционного закона о постоянном нейтралитете"Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Австрийской Республики - Дня принятия конституционного закона о постоянном нейтралитете", - говорится в поздравительном послании, текст которого распространило в Facebook посольство России в Австрии."Российско-австрийские отношения основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Уверен, что дальнейшее развитие конструктивного двустороннего сотрудничества на различных направлениях отвечало бы интересам народов наших стран и всего европейского континента", - говорится в поздравлении российского президента.Путин пожелал австрийским коллегам крепкого здоровья и успехов, а всем австрийцам - благополучия и процветания.Австрия 26 октября отмечает Национальный день Австрийской Республики в связи с выводом иностранных войск с территории страны и в память о провозглашении постоянного нейтралитета в 1955 году.
https://radiosputnik.ria.ru/20211022/avstriya-1755770978.html
https://ria.ru/20211022/politika-1755766818.html
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в мире, австрия, владимир путин, александер шалленберг, россия
10:20 26.10.2021
 
Путин поздравил власти Австрии с Днем принятия закона о нейтралитете

Путин поздравил руководство Австрии с Днем принятия закона о постоянном нейтралитете

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ВЕНА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил федерального президента Австрии Александера Ван дер Беллена и канцлера республики Александера Шалленберга с Днем принятия конституционного закона о постоянном нейтралитете
"Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Австрийской Республики - Дня принятия конституционного закона о постоянном нейтралитете", - говорится в поздравительном послании, текст которого распространило в Facebook посольство России в Австрии.
"Российско-австрийские отношения основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Уверен, что дальнейшее развитие конструктивного двустороннего сотрудничества на различных направлениях отвечало бы интересам народов наших стран и всего европейского континента", - говорится в поздравлении российского президента.
Путин пожелал австрийским коллегам крепкого здоровья и успехов, а всем австрийцам - благополучия и процветания.
Здание парламента Австрии в Вене - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября, 12:28В мире
Россия предложила Австрии возобновить авиасообщение
Австрия 26 октября отмечает Национальный день Австрийской Республики в связи с выводом иностранных войск с территории страны и в память о провозглашении постоянного нейтралитета в 1955 году.
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский
22 октября, 12:10
Перестановки в кабмине Австрии не повлияют на связи с Россией, заявил посол
 
В миреАвстрияВладимир ПутинАлександер ШалленбергРоссия
 
 
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