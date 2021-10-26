https://ria.ru/20211026/putin-1756243556.html

Путин в Сочи показал альтернативы западной идеологии, заявил политолог

Путин в Сочи показал альтернативы западной идеологии, заявил политолог - РИА Новости, 26.10.2021

Путин в Сочи показал альтернативы западной идеологии, заявил политолог

Президент России Владимир Путин в своем выступлении на Валдайском форуме в Сочи послал сигнал соотечественникам и единомышленникам за рубежом о том, что... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T09:13

2021-10-26T09:13

2021-10-26T09:13

в мире

владимир путин

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АЛМА-АТА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем выступлении на Валдайском форуме в Сочи послал сигнал соотечественникам и единомышленникам за рубежом о том, что современная западная идеология не является безальтернативной, считает казахстанский политолог, директор Центра китайских исследований China Center Адиль Каукенов.Путин на "Валдае" заявил, что "мир переживает структурный слом, значение разумного консерватизма как основы политического курса многократно возросло". По его словам, "умеренный консерватизм - самая разумная линия поведения", а "российский консерватизм - это консерватизм оптимистов". Он считает, что борьба за равноправие на Западе "превращается в догматизм на грани абсурда", когда классические авторы объявляются отсталыми, "не понимающими важности гендерного или расового вопроса", а в "Голливуде выпускают памятки - как и о чем снимать кино, сколько персонажей, какого цвета кожи или пола там должны быть". Все это, по его мнению, "похлеще, чем отдел агитации и пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза"."Главный адресат этого выступления - внутренняя публика. Президент Путин так же, как и большинство россиян, не разделяет текущий вектор развития Запада - его идеологию. И это "неразделение" очень искреннее. Владимир Владимирович видит себя своего рода бастионом на пути сохранения определенных ценностей и защитником определенных слов, как, например, "мама", - отметил эксперт в беседе с РИА Новости.Например, по его словам, вхождение на Западе в обиход терминов "родитель номер один" и "родитель номер два" вызывает неприятие не только у большинства россиян, но и в принципе на постсоветском пространстве. В качестве примера эксперт привел Грузию, по его словам, - "наиболее прозападно настроенную страну" постсоветского пространства, где планы проведения гей-парада вызвали жесткую реакцию со стороны консервативных христиан и привели к столкновениям, в которых один человек погиб и несколько пострадали.Таким образом, по мнению Каукенова, "валдайские тезисы" российского лидера обращены и к единомышленникам за пределами РФ. "В меньшей степени выступление Путина было обращено во внешнюю сторону, но этот посыл тоже присутствует: что точка зрения и идеология Запада не является единственными, и что Россия тоже создает определенные смыслы. Владимир Владимирович эти смыслы, собственно говоря, озвучивает, что есть определенный "рубикон", за который Россия не готова перейти", - сказал собеседник агентства.При этом политолог считает, что выступление Путина на дискуссионном форуме идет вразрез с имеющимся на Западе "непримиримым дискурсом отрицания попыток вступления в дискуссию" и набирающей обороны cancel-культуры, согласно которой оппонент идеологическому мейнстриму вычёркивается из всех сфер общественной жизни без суда, следствия и возможности объяснить свою точку зрения.По этой же причине, полагает эксперт, тезисы российского лидера не получат широкого освещения или обсуждения на Западе из-за их противоречия текущему общественному и политическому устройству. "Такие вещи даже не допустят к тиражированию", - заключил собеседник РИА Новости.

https://ria.ru/20211025/putin-1756077999.html

https://ria.ru/20211023/kitay-1755914519.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, владимир путин