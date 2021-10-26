https://ria.ru/20211026/puteshestviya-1756153230.html

Туристы рассказали, как изменили планы после продления ноябрьских каникул

Туристы рассказали, как изменили планы после продления ноябрьских каникул - РИА Новости, 26.10.2021

Туристы рассказали, как изменили планы после продления ноябрьских каникул

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, отправятся ли они в путешествие во время ноябрьских праздников и повлияло ли на их планы решение властей об... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T10:58

2021-10-26T10:58

2021-10-26T10:58

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, отправятся ли они в путешествие во время ноябрьских праздников и повлияло ли на их планы решение властей об увеличении числа нерабочих дней, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 1813 пользователей и выяснили, что 41 процент из них в объявленные выходные будут продолжать трудиться.Трое из десяти опрошенных (31 процент) проведут праздники дома, как и планировали изначально.Еще четыре процента респондентов рассказали, что они собирались поехать в путешествие, но из-за роста заболеваемости изменили планы и останутся дома. А семь процентов опрошенных, напротив, хотели быть дома в праздники, но теперь обязательно уедут.О планах путешествовать по России сообщили 12 процентов пользователей, а пять процентов отправятся за границу.

https://ria.ru/20211018/egipet-1754778006.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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