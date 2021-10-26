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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211026/ptsr-testirovanie-1756231276.html
Биолог объяснила, почему массовое ПЦР-тестирование детей не принесет пользы
Биолог объяснила, почему массовое ПЦР-тестирование детей не принесет пользы - РИА Новости, 26.10.2021
Биолог объяснила, почему массовое ПЦР-тестирование детей не принесет пользы
ПЦР-тестирование на ковид детей в школах не позволит оперативно выявлять больных и предотвратить распространение коронавируса, лучше делать ежедневные тесты на... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T03:26
2021-10-26T03:26
распространение коронавируса
общество
сша
индия
здоровье
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. ПЦР-тестирование на ковид детей в школах не позволит оперативно выявлять больных и предотвратить распространение коронавируса, лучше делать ежедневные тесты на антитела, считает профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.Она отметила, что делать ПЦР-тест каждый день с точки зрения необходимых ресурсов - задача невыполнимая."Ничего обнадеживающего наука тут предложить не может. Бессимптомных распространителей можно поймать только случайно, забрасывая широкую сеть, тестируя каждый день. Чем чаще тестируем, тем больше вероятность, что отловим", - добавила Баранова.По мнению ученой, лучше проводить тестирование на выявление антигена, оно менее инвазивное, дешевле и дает быстрый ответ."ПЦР-тест надо отправлять в лабораторию, а здесь можно через 15 минут получить результат. Если ребенок пришел в школу положительным, то его отправлять домой. Лучше все это делать на улице, но в России скоро станет холодно, тоже неясно, как организовать процесс. Антигенный тест по принципу похож на тест на беременность. Очень просто и быстро. Сначала эти тесты были не слишком хорошими, но потом их доработали, и сейчас они прилично работают", - сказала Баранова.Она также высказал идею раздавать тесты родителям для тестирования детей перед школой."Правда, не все родители сознательные, и есть случаи, когда нужно выйти на работу любой ценой", - отметила Баранова.По мнению специалиста, оценить возможность вакцинации детей крайне сложно. По ее словам, в Индии удалось сбить волну заболеваемости ковидом без вакцинации детей, а в США вакцинируют с 12 лет."Может быть, стоит вакцинировать старших детей, которым экзамены сдавать сейчас. По весу они такие же, как взрослые - может быть, хотя бы этих", - добавила эксперт.
https://ria.ru/20211026/ay42-1756231117.html
https://ria.ru/20211026/vaktsina-1756228143.html
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общество, сша, индия, здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, анча баранова
03:26 26.10.2021
 
Биолог объяснила, почему массовое ПЦР-тестирование детей не принесет пользы

Биолог Баранова: массовое ПЦР-тестирование детей не поможет в борьбе с COVID-19

© Depositphotos / beton_studioДевушка во время ПЦР-теста на COVID-19
Девушка во время ПЦР-теста на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© Depositphotos / beton_studio
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. ПЦР-тестирование на ковид детей в школах не позволит оперативно выявлять больных и предотвратить распространение коронавируса, лучше делать ежедневные тесты на антитела, считает профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.
"Часто отмечают, что тесты вирус могут и пропустить, поэтому массовое тестирование, к сожалению, не дает ощутимых результатов в борьбе с пандемией. Если брать организацию тестирования в школе, тут тоже много проблем. Медсестра одна в школе, она берет у детей анализ. А если она заболела? Находятся дети в одном помещении. Очень вырастают риски. Еще вопрос, как часто делать такое тестирование. Если раз в две недели, то за это время может произойти что угодно, вспышка вполне успеет случиться в промежутке", - сказала Баранова РИА Новости.
Она отметила, что делать ПЦР-тест каждый день с точки зрения необходимых ресурсов - задача невыполнимая.
"Ничего обнадеживающего наука тут предложить не может. Бессимптомных распространителей можно поймать только случайно, забрасывая широкую сеть, тестируя каждый день. Чем чаще тестируем, тем больше вероятность, что отловим", - добавила Баранова.
По мнению ученой, лучше проводить тестирование на выявление антигена, оно менее инвазивное, дешевле и дает быстрый ответ.
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
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"ПЦР-тест надо отправлять в лабораторию, а здесь можно через 15 минут получить результат. Если ребенок пришел в школу положительным, то его отправлять домой. Лучше все это делать на улице, но в России скоро станет холодно, тоже неясно, как организовать процесс. Антигенный тест по принципу похож на тест на беременность. Очень просто и быстро. Сначала эти тесты были не слишком хорошими, но потом их доработали, и сейчас они прилично работают", - сказала Баранова.
Она также высказал идею раздавать тесты родителям для тестирования детей перед школой.
"Правда, не все родители сознательные, и есть случаи, когда нужно выйти на работу любой ценой", - отметила Баранова.
По мнению специалиста, оценить возможность вакцинации детей крайне сложно. По ее словам, в Индии удалось сбить волну заболеваемости ковидом без вакцинации детей, а в США вакцинируют с 12 лет.
"Может быть, стоит вакцинировать старших детей, которым экзамены сдавать сейчас. По весу они такие же, как взрослые - может быть, хотя бы этих", - добавила эксперт.
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Распространение коронавирусаОбществоСШАИндияЗдоровьеРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииАнча Баранова
 
 
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