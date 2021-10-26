https://ria.ru/20211026/ptsr-testirovanie-1756231276.html

Биолог объяснила, почему массовое ПЦР-тестирование детей не принесет пользы

Биолог объяснила, почему массовое ПЦР-тестирование детей не принесет пользы - РИА Новости, 26.10.2021

Биолог объяснила, почему массовое ПЦР-тестирование детей не принесет пользы

ПЦР-тестирование на ковид детей в школах не позволит оперативно выявлять больных и предотвратить распространение коронавируса, лучше делать ежедневные тесты на... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T03:26

2021-10-26T03:26

2021-10-26T03:26

распространение коронавируса

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. ПЦР-тестирование на ковид детей в школах не позволит оперативно выявлять больных и предотвратить распространение коронавируса, лучше делать ежедневные тесты на антитела, считает профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.Она отметила, что делать ПЦР-тест каждый день с точки зрения необходимых ресурсов - задача невыполнимая."Ничего обнадеживающего наука тут предложить не может. Бессимптомных распространителей можно поймать только случайно, забрасывая широкую сеть, тестируя каждый день. Чем чаще тестируем, тем больше вероятность, что отловим", - добавила Баранова.По мнению ученой, лучше проводить тестирование на выявление антигена, оно менее инвазивное, дешевле и дает быстрый ответ."ПЦР-тест надо отправлять в лабораторию, а здесь можно через 15 минут получить результат. Если ребенок пришел в школу положительным, то его отправлять домой. Лучше все это делать на улице, но в России скоро станет холодно, тоже неясно, как организовать процесс. Антигенный тест по принципу похож на тест на беременность. Очень просто и быстро. Сначала эти тесты были не слишком хорошими, но потом их доработали, и сейчас они прилично работают", - сказала Баранова.Она также высказал идею раздавать тесты родителям для тестирования детей перед школой."Правда, не все родители сознательные, и есть случаи, когда нужно выйти на работу любой ценой", - отметила Баранова.По мнению специалиста, оценить возможность вакцинации детей крайне сложно. По ее словам, в Индии удалось сбить волну заболеваемости ковидом без вакцинации детей, а в США вакцинируют с 12 лет."Может быть, стоит вакцинировать старших детей, которым экзамены сдавать сейчас. По весу они такие же, как взрослые - может быть, хотя бы этих", - добавила эксперт.

https://ria.ru/20211026/ay42-1756231117.html

https://ria.ru/20211026/vaktsina-1756228143.html

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общество, сша, индия, здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, анча баранова