https://ria.ru/20211026/provodka-1756235091.html

Очевидец рассказал, из-за чего возник пожар на рынке во Владивостоке

Очевидец рассказал, из-за чего возник пожар на рынке во Владивостоке - РИА Новости, 26.10.2021

Очевидец рассказал, из-за чего возник пожар на рынке во Владивостоке

Крупный пожар на рынке во Владивостоке начался с того, что вспыхнула проводка, при этом замыкание в этом же месте уже было день назад, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T05:44

2021-10-26T05:44

2021-10-26T08:59

происшествия

владивосток

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар на рынке во владивостоке

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ВЛАДИВОСТОК, 26 окт – РИА Новости. Крупный пожар на рынке во Владивостоке начался с того, что вспыхнула проводка, при этом замыкание в этом же месте уже было день назад, сообщила РИА Новости продавец сгоревшего павильона с посудой Наталья.Некрасовский рынок загорелся во Владивостоке утром вторника, предварительно, пострадавших нет, идет тушение. По данным МЧС, огнем охвачена большая часть одноэтажного рынка. Пожар локализован на 700 квадратных метрах. Эвакуированы 70 человек, спасены 10. Прокуратура начала проверку.По ее словам, проводка загорелась в районе павильона с бытовой химией. "На днях – позавчера - там вспыхнуло, электрик сделал. Сегодня там же – пожалуйста", - отмечает собеседница.Наталья рассказывает, что весь ее товар сгорел. При этом за аренду руководству рынка владельцы магазинов заплатили накануне. Теперь они надеются, что деньги вернут.

https://ria.ru/20211026/pozhar-1756234545.html

владивосток

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, владивосток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на рынке во владивостоке