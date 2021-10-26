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Очевидец рассказал, из-за чего возник пожар на рынке во Владивостоке
Очевидец рассказал, из-за чего возник пожар на рынке во Владивостоке - РИА Новости, 26.10.2021
Очевидец рассказал, из-за чего возник пожар на рынке во Владивостоке
Крупный пожар на рынке во Владивостоке начался с того, что вспыхнула проводка, при этом замыкание в этом же месте уже было день назад, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T05:44
2021-10-26T05:44
2021-10-26T08:59
происшествия
владивосток
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар на рынке во владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 26 окт – РИА Новости. Крупный пожар на рынке во Владивостоке начался с того, что вспыхнула проводка, при этом замыкание в этом же месте уже было день назад, сообщила РИА Новости продавец сгоревшего павильона с посудой Наталья.Некрасовский рынок загорелся во Владивостоке утром вторника, предварительно, пострадавших нет, идет тушение. По данным МЧС, огнем охвачена большая часть одноэтажного рынка. Пожар локализован на 700 квадратных метрах. Эвакуированы 70 человек, спасены 10. Прокуратура начала проверку.По ее словам, проводка загорелась в районе павильона с бытовой химией. "На днях – позавчера - там вспыхнуло, электрик сделал. Сегодня там же – пожалуйста", - отмечает собеседница.Наталья рассказывает, что весь ее товар сгорел. При этом за аренду руководству рынка владельцы магазинов заплатили накануне. Теперь они надеются, что деньги вернут.
https://ria.ru/20211026/pozhar-1756234545.html
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, владивосток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на рынке во владивостоке
05:44 26.10.2021 (обновлено: 08:59 26.10.2021)
Очевидец рассказал, из-за чего возник пожар на рынке во Владивостоке
Очевидец рассказал, что пожар на рынке во Владивостоке возник из-за замыкания проводки