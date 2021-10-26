05:17 26.10.2021 (обновлено: 12:33 26.10.2021)
Менеджер назвал возможную причину пропажи Светличной
Менеджер Светличной Рублев: актриса не подходит к телефону из-за болезни или возраста
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Менеджер актрисы Светланы Светличной Сергей Рублев в беседе с РБК опроверг сообщения о ее пропаже.
Ранее СМИ писали, что Светлана Светличная якобы исчезла. Предположительно, она ушла из дома 20 октября. О пропаже актрисы, по данным источников, сообщил в полицию ее сын, однако позже он заявил, что ничего не знает о местонахождении матери. Мужчина отметил, что не обращался к сотрудникам правоохранительных органов. Друг Светличной Иван Николаев в беседе с РИА Новости сообщил, что она переехала ближе к родственникам и не хочет контактировать с прессой.
Ранее СМИ писали, что Светлана Светличная якобы исчезла. Предположительно, она ушла из дома 20 октября. О пропаже актрисы, по данным источников, сообщил в полицию ее сын, однако позже он заявил, что ничего не знает о местонахождении матери. Мужчина отметил, что не обращался к сотрудникам правоохранительных органов. Друг Светличной Иван Николаев в беседе с РИА Новости сообщил, что она переехала ближе к родственникам и не хочет контактировать с прессой.
"Она не пропала. Человек пожилой, может заболеть, что угодно еще. Если она не появляется в передачах, не значит, что она пропала", — заявил Рублев.
По его словам, семья актрисы регулярно поддерживает с ней связь.
"Родственники ее навещают, но она может куда-то положить телефон, не видеть, что ей звонят: бывает все. Она живет "в своем мироощущении", как это бывает у пожилых", — объяснил он.
Кроме того, Рублев опроверг информацию о переезде Светличной. Менеджер утверждает, что она продолжает жить в своей квартире.