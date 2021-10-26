https://ria.ru/20211026/propazha-1756233811.html

В истории с таинственным исчезновением Светличной случился необычный поворот

Менеджер назвал возможную причину пропажи Светличной - РИА Новости, 26.10.2021

В истории с таинственным исчезновением Светличной случился необычный поворот

Менеджер актрисы Светланы Светличной Сергей Рублев в беседе с РБК опроверг сообщения о ее пропаже.Ранее СМИ писали, что Светлана Светличная якобы исчезла... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T05:17

2021-10-26T05:17

2021-10-26T12:33

культура

происшествия

светлана светличная

россия

сергей рублев

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Менеджер актрисы Светланы Светличной Сергей Рублев в беседе с РБК опроверг сообщения о ее пропаже.Ранее СМИ писали, что Светлана Светличная якобы исчезла. Предположительно, она ушла из дома 20 октября. О пропаже актрисы, по данным источников, сообщил в полицию ее сын, однако позже он заявил, что ничего не знает о местонахождении матери. Мужчина отметил, что не обращался к сотрудникам правоохранительных органов. Друг Светличной Иван Николаев в беседе с РИА Новости сообщил, что она переехала ближе к родственникам и не хочет контактировать с прессой.По его словам, семья актрисы регулярно поддерживает с ней связь.Кроме того, Рублев опроверг информацию о переезде Светличной. Менеджер утверждает, что она продолжает жить в своей квартире.

https://ria.ru/20211026/svetlichnaya-1756229031.html

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происшествия, светлана светличная, россия, сергей рублев