Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211026/propazha-1756233811.html
В истории с таинственным исчезновением Светличной случился необычный поворот
Менеджер назвал возможную причину пропажи Светличной - РИА Новости, 26.10.2021
В истории с таинственным исчезновением Светличной случился необычный поворот
Менеджер актрисы Светланы Светличной Сергей Рублев в беседе с РБК опроверг сообщения о ее пропаже.Ранее СМИ писали, что Светлана Светличная якобы исчезла... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T05:17
2021-10-26T12:33
культура
происшествия
светлана светличная
россия
сергей рублев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586441764_0:169:3077:1900_1920x0_80_0_0_dea623922b2f6369f859efd2106956a4.jpg
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Менеджер актрисы Светланы Светличной Сергей Рублев в беседе с РБК опроверг сообщения о ее пропаже.Ранее СМИ писали, что Светлана Светличная якобы исчезла. Предположительно, она ушла из дома 20 октября. О пропаже актрисы, по данным источников, сообщил в полицию ее сын, однако позже он заявил, что ничего не знает о местонахождении матери. Мужчина отметил, что не обращался к сотрудникам правоохранительных органов. Друг Светличной Иван Николаев в беседе с РИА Новости сообщил, что она переехала ближе к родственникам и не хочет контактировать с прессой.По его словам, семья актрисы регулярно поддерживает с ней связь.Кроме того, Рублев опроверг информацию о переезде Светличной. Менеджер утверждает, что она продолжает жить в своей квартире.
https://ria.ru/20211026/svetlichnaya-1756229031.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586441764_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dcb78c0cfa28c760850fc60ffef51785.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, светлана светличная, россия, сергей рублев
05:17 26.10.2021 (обновлено: 12:33 26.10.2021)
 
Менеджер назвал возможную причину пропажи Светличной

Менеджер Светличной Рублев: актриса не подходит к телефону из-за болезни или возраста

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктриса Светлана Светличная
Актриса Светлана Светличная - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Менеджер актрисы Светланы Светличной Сергей Рублев в беседе с РБК опроверг сообщения о ее пропаже.

Ранее СМИ писали, что Светлана Светличная якобы исчезла. Предположительно, она ушла из дома 20 октября. О пропаже актрисы, по данным источников, сообщил в полицию ее сын, однако позже он заявил, что ничего не знает о местонахождении матери. Мужчина отметил, что не обращался к сотрудникам правоохранительных органов. Друг Светличной Иван Николаев в беседе с РИА Новости сообщил, что она переехала ближе к родственникам и не хочет контактировать с прессой.
"Она не пропала. Человек пожилой, может заболеть, что угодно еще. Если она не появляется в передачах, не значит, что она пропала", — заявил Рублев.
По его словам, семья актрисы регулярно поддерживает с ней связь.
"Родственники ее навещают, но она может куда-то положить телефон, не видеть, что ей звонят: бывает все. Она живет "в своем мироощущении", как это бывает у пожилых", — объяснил он.
Кроме того, Рублев опроверг информацию о переезде Светличной. Менеджер утверждает, что она продолжает жить в своей квартире.
Актриса Светлана Светличная - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 01:20Культура
Названо место, где побывала актриса Светличная накануне пропажи
 
КультураПроисшествияСветлана СветличнаяРоссияСергей Рублев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Глава саудовского МИД в разговоре с Блинкеном осудил переворот в Судане
04:49Украинцам посоветовали запасаться навозом
04:49СМИ: российский бизнес предложил сделать вакцинацию обязательной
04:28Байден обрушился с критикой на Трампа
04:20Популярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердца
04:09Эксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоин
04:09Россиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годом
04:04Экс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с Меркель
03:40В Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президента
03:30Экс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в город
03:26Анджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть Таноса
03:21Гинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19
03:18Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских карт
03:15Россиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почек
03:05Глава РНКБ рассказал, где хранить сбережения
03:05Главу Союза украинцев Португалии возмутил памятник Гагарину
02:46На Камчатке расчеты С-400 провели тактические учения
02:35Госсекретарь США поговорил с освобожденным премьером Судана
02:35Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурму
02:24СМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защиту
Лента новостейМолния
Глава саудовского МИД в разговоре с Блинкеном осудил переворот в СуданеУкраинцам посоветовали запасаться навозомСМИ: российский бизнес предложил сделать вакцинацию обязательной Байден обрушился с критикой на ТрампаПопулярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердцаЭксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоинРоссиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годомЭкс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с МеркельВ Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президентаЭкс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в городАнджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть ТаносаГинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских картРоссиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почекГлава РНКБ рассказал, где хранить сбереженияГлаву Союза украинцев Португалии возмутил памятник ГагаринуНа Камчатке расчеты С-400 провели тактические ученияГоссекретарь США поговорил с освобожденным премьером СуданаНутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурмуСМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защиту