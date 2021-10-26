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Суд приговорил воронежца, сжегшего заживо бывшую жену, к 17 годам колонии
Суд приговорил воронежца, сжегшего заживо бывшую жену, к 17 годам колонии - РИА Новости, 26.10.2021
Суд приговорил воронежца, сжегшего заживо бывшую жену, к 17 годам колонии
Суд в Воронеже отправил на 17 лет в колонию местного жителя, который у себя дома облил бензином и поджег бывшую жену, впоследствии скончавшуюся в больнице,... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T18:08
2021-10-26T18:08
происшествия
воронеж
воронежский областной суд
россия
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ВОРОНЕЖ, 26 окт - РИА Новости. Суд в Воронеже отправил на 17 лет в колонию местного жителя, который у себя дома облил бензином и поджег бывшую жену, впоследствии скончавшуюся в больнице, сообщает во вторник прокуратура области."Сегодня, 26 октября 2021 года, приговором Воронежского областного суда 40-летний Дмитрий Донских признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. "д", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью, общеопасным способом)", - говорится в сообщении.Как установлено судом, в июне 2019 года Донских находился дома с бывшей супругой и маленькой дочерью, с которыми он проживал вместе после развода. Будучи в состоянии опьянения, мужчина поссорился с бывшей женой, взял во дворе частного дома канистру с бензином, облил им женщину и поджег. Охваченная пламенем женщина пыталась потушить огонь и выбежала на улицу. Соседи вызвали скорую помощь и пожарных. Женщина была госпитализирована, однако спасти ее не удалось.Уголовное дело в отношении Донских было рассмотрено с участием коллегии присяжных заседателей. Подсудимый, как отмечает прокуратура, вину не признал и просил присяжных оправдать его."Однако коллегия присяжных заседателей согласилась с позицией представителя прокуратуры области, признав Донских виновным... Суд назначил виновному наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы после освобождения сроком на два года", - говорится в сообщении.Кроме того, судом удовлетворены иски потерпевших о взыскании морального вреда - в пользу отца, матери, двух дочерей погибшей по 1,5 миллиона рублей, всего на сумму 6 миллионов рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.
https://ria.ru/20210823/ubiystvo-1746887334.html
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происшествия, воронеж, воронежский областной суд, россия
18:08 26.10.2021
 
Суд приговорил воронежца, сжегшего заживо бывшую жену, к 17 годам колонии

Суд приговорил воронежца, облившего бензином и поджегшего бывшую жену, к 17 годам колонии

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВОРОНЕЖ, 26 окт - РИА Новости. Суд в Воронеже отправил на 17 лет в колонию местного жителя, который у себя дома облил бензином и поджег бывшую жену, впоследствии скончавшуюся в больнице, сообщает во вторник прокуратура области.
"Сегодня, 26 октября 2021 года, приговором Воронежского областного суда 40-летний Дмитрий Донских признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. "д", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью, общеопасным способом)", - говорится в сообщении.
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Как установлено судом, в июне 2019 года Донских находился дома с бывшей супругой и маленькой дочерью, с которыми он проживал вместе после развода. Будучи в состоянии опьянения, мужчина поссорился с бывшей женой, взял во дворе частного дома канистру с бензином, облил им женщину и поджег. Охваченная пламенем женщина пыталась потушить огонь и выбежала на улицу. Соседи вызвали скорую помощь и пожарных. Женщина была госпитализирована, однако спасти ее не удалось.
Уголовное дело в отношении Донских было рассмотрено с участием коллегии присяжных заседателей. Подсудимый, как отмечает прокуратура, вину не признал и просил присяжных оправдать его.
"Однако коллегия присяжных заседателей согласилась с позицией представителя прокуратуры области, признав Донских виновным... Суд назначил виновному наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы после освобождения сроком на два года", - говорится в сообщении.
Кроме того, судом удовлетворены иски потерпевших о взыскании морального вреда - в пользу отца, матери, двух дочерей погибшей по 1,5 миллиона рублей, всего на сумму 6 миллионов рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.
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