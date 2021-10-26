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Кубанская пара, убившая ребенка за плач, получила 28 лет на двоих
Кубанская пара, убившая ребенка за плач, получила 28 лет на двоих - РИА Новости, 26.10.2021
Кубанская пара, убившая ребенка за плач, получила 28 лет на двоих
Мать годовалого мальчика и ее кавалер в Краснодарском крае приговорены к 16 и 12 годам лишения свободы за убийство ребенка, которого они побоями пытались... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T13:50
2021-10-26T13:50
происшествия
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Мать годовалого мальчика и ее кавалер в Краснодарском крае приговорены к 16 и 12 годам лишения свободы за убийство ребенка, которого они побоями пытались заставить прекратить плакать, сообщается на сайте СК РФ."Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 29-летней Наталье Мартусенко и ее 20-летнему сожителю Алексею Ляшову. Они признаны виновными в убийстве годовалого сына женщины, совершенном группой лиц... Мартусенко также признана виновной в причинении тяжкого вреда здоровью сына", - говорится в сообщении.По данным СК, 13 марта 2020 года обвиняемая в своем доме в станице Удобной Отрадненского района, пытаясь успокоить заплакавшего ребенка, нанесла мальчику два удара рукой по голове и ногой - в область правой голени, чем причинила тяжкий вред здоровью и переломы.А 31 марта, когда ребенок долго плакал и мешал паре отдыхать, мужчина ударил его металлической кухонной толкушкой, мать - деревянной палкой по голове. После этого мальчик перестал плакать. Поздно ночью обнаружив, что ребенок не подает признаков жизни, фигуранты вызвали бригаду скорой помощи. Врачи констатировали смерть, наступившую, согласно судебно-медицинской экспертизе, в результате черепно-мозговой травмы."Мартусенко назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы… Ляшову назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в релизе. Обоим также назначено ограничение свободы сроком на 1 год. Дополнительно Ляшову предстоит в колонии принудительное наблюдение и лечение у психиатра.
https://ria.ru/20210709/ubiystvo-1740552074.html
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происшествия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
13:50 26.10.2021
 
Кубанская пара, убившая ребенка за плач, получила 28 лет на двоих

Пара из Краснодарского края, убившая ребенка за плач, получила 16 и 12 лет колонии

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Мать годовалого мальчика и ее кавалер в Краснодарском крае приговорены к 16 и 12 годам лишения свободы за убийство ребенка, которого они побоями пытались заставить прекратить плакать, сообщается на сайте СК РФ.
"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 29-летней Наталье Мартусенко и ее 20-летнему сожителю Алексею Ляшову. Они признаны виновными в убийстве годовалого сына женщины, совершенном группой лиц... Мартусенко также признана виновной в причинении тяжкого вреда здоровью сына", - говорится в сообщении.
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По данным СК, 13 марта 2020 года обвиняемая в своем доме в станице Удобной Отрадненского района, пытаясь успокоить заплакавшего ребенка, нанесла мальчику два удара рукой по голове и ногой - в область правой голени, чем причинила тяжкий вред здоровью и переломы.
А 31 марта, когда ребенок долго плакал и мешал паре отдыхать, мужчина ударил его металлической кухонной толкушкой, мать - деревянной палкой по голове. После этого мальчик перестал плакать. Поздно ночью обнаружив, что ребенок не подает признаков жизни, фигуранты вызвали бригаду скорой помощи. Врачи констатировали смерть, наступившую, согласно судебно-медицинской экспертизе, в результате черепно-мозговой травмы.
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"Мартусенко назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы… Ляшову назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в релизе.
Обоим также назначено ограничение свободы сроком на 1 год. Дополнительно Ляшову предстоит в колонии принудительное наблюдение и лечение у психиатра.
 
ПроисшествияКраснодарский крайСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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