https://ria.ru/20211026/prigovor-1756298858.html

В Югре осудили адвоката, прятавшего наркотики в костюме и на лыжах

В Югре осудили адвоката, прятавшего наркотики в костюме и на лыжах - РИА Новости, 26.10.2021

В Югре осудили адвоката, прятавшего наркотики в костюме и на лыжах

Нефтеюганский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) приговорил к девяти годам лишения свободы адвоката из Свердловской области, который в... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T13:47

2021-10-26T13:47

2021-10-26T13:47

происшествия

наркотики

нефтеюганский район

свердловская область

следственный комитет россии (ск рф)

ханты-мансийский автономный округ

югра

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39791/40/397914019_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_d2edc1dc1271923c0fbc17b2e05ec807.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Нефтеюганский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) приговорил к девяти годам лишения свободы адвоката из Свердловской области, который в деловом костюме и на лыжах прятал наркотики в лесу, сообщает СУСК по ХМАО.По данным следствия, в начале марта адвокат из Свердловской области приехал на иномарке в Югру "с целью распространения наркотических средств", часть которых он решил спрятать в лесу недалеко от садового товарищества в Нефтеюганском районе. Его фигура привлекла внимание росгвардейца. У юриста нашли три килограмма запрещенных веществ, наган и поддельное удостоверение следователя. Возбудили уголовные дела по статьям о незаконном хранении оружия, а также о покушении на сбыт наркотиков."Приговором Нефтеюганского районного суда подсудимому назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом 100 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210416/otravlenie-1728526333.html

нефтеюганский район

свердловская область

ханты-мансийский автономный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, наркотики, нефтеюганский район, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), ханты-мансийский автономный округ, югра