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В Югре осудили адвоката, прятавшего наркотики в костюме и на лыжах
В Югре осудили адвоката, прятавшего наркотики в костюме и на лыжах - РИА Новости, 26.10.2021
В Югре осудили адвоката, прятавшего наркотики в костюме и на лыжах
Нефтеюганский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) приговорил к девяти годам лишения свободы адвоката из Свердловской области, который в... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T13:47
2021-10-26T13:47
2021-10-26T13:47
происшествия
наркотики
нефтеюганский район
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
ханты-мансийский автономный округ
югра
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Нефтеюганский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) приговорил к девяти годам лишения свободы адвоката из Свердловской области, который в деловом костюме и на лыжах прятал наркотики в лесу, сообщает СУСК по ХМАО.По данным следствия, в начале марта адвокат из Свердловской области приехал на иномарке в Югру "с целью распространения наркотических средств", часть которых он решил спрятать в лесу недалеко от садового товарищества в Нефтеюганском районе. Его фигура привлекла внимание росгвардейца. У юриста нашли три килограмма запрещенных веществ, наган и поддельное удостоверение следователя. Возбудили уголовные дела по статьям о незаконном хранении оружия, а также о покушении на сбыт наркотиков."Приговором Нефтеюганского районного суда подсудимому назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом 100 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210416/otravlenie-1728526333.html
нефтеюганский район
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происшествия, наркотики, нефтеюганский район, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), ханты-мансийский автономный округ, югра
В Югре осудили адвоката, прятавшего наркотики в костюме и на лыжах
В Югре адвокат, прятавший наркотики на лыжах и в деловом костюме, получил девять лет