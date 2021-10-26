https://ria.ru/20211026/prigovor-1756255098.html

Двоих кировских подростков осудили за убийство пенсионера

Двоих кировских подростков осудили за убийство пенсионера - РИА Новости, 26.10.2021

Двоих кировских подростков осудили за убийство пенсионера

Двое молодых людей в возрасте 16 и 18 лет, до смерти избившие пенсионера, осуждены на 6 лет воспитательной колонии и 7 лет колонии строгого режима... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T10:39

2021-10-26T10:39

2021-10-26T10:46

происшествия

кировская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт - РИА Новости. Двое молодых людей в возрасте 16 и 18 лет, до смерти избившие пенсионера, осуждены на 6 лет воспитательной колонии и 7 лет колонии строгого режима соответственно, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Вечером 25 июля 2020 года в своей квартире на улице Мопра микрорайона Нововятск было обнаружено тело 60-летнего мужчины. Судебно-медицинским исследованием было установлено, что его смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Были задержаны 18-летний и 16-летний молодые люди."По версии следствия, 23 июля они, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришли в квартиру к пенсионеру, где из-за личной неприязни избили его и скрылись. Потерпевший спустя некоторое время от полученной травмы скончался", - говорится в сообщении регионального СУСК.Суд признал молодых людей виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть)."Восемнадцатилетнему осужденному назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, 16-летнему – 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Приговор вступил в законную силу", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20211024/izbienie-1756049593.html

https://ria.ru/20210202/zhurnalist-1595672906.html

кировская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кировская область, следственный комитет россии (ск рф), россия