https://ria.ru/20211026/prigovor-1756255098.html
Двоих кировских подростков осудили за убийство пенсионера
Двоих кировских подростков осудили за убийство пенсионера - РИА Новости, 26.10.2021
Двоих кировских подростков осудили за убийство пенсионера
Двое молодых людей в возрасте 16 и 18 лет, до смерти избившие пенсионера, осуждены на 6 лет воспитательной колонии и 7 лет колонии строгого режима... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T10:39
2021-10-26T10:39
2021-10-26T10:46
происшествия
кировская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт - РИА Новости. Двое молодых людей в возрасте 16 и 18 лет, до смерти избившие пенсионера, осуждены на 6 лет воспитательной колонии и 7 лет колонии строгого режима соответственно, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Вечером 25 июля 2020 года в своей квартире на улице Мопра микрорайона Нововятск было обнаружено тело 60-летнего мужчины. Судебно-медицинским исследованием было установлено, что его смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Были задержаны 18-летний и 16-летний молодые люди."По версии следствия, 23 июля они, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришли в квартиру к пенсионеру, где из-за личной неприязни избили его и скрылись. Потерпевший спустя некоторое время от полученной травмы скончался", - говорится в сообщении регионального СУСК.Суд признал молодых людей виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть)."Восемнадцатилетнему осужденному назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, 16-летнему – 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Приговор вступил в законную силу", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20211024/izbienie-1756049593.html
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происшествия, кировская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
10:39 26.10.2021 (обновлено: 10:46 26.10.2021)
Двоих кировских подростков осудили за убийство пенсионера
Кировские подростки, избившие до смерти пенсионера, получили 13 лет колонии на двоих
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт - РИА Новости.
Двое молодых людей в возрасте 16 и 18 лет, до смерти избившие пенсионера, осуждены на 6 лет воспитательной колонии и 7 лет колонии строгого режима соответственно, сообщает региональное следственное управление СК РФ
.
Вечером 25 июля 2020 года в своей квартире на улице Мопра микрорайона Нововятск было обнаружено тело 60-летнего мужчины. Судебно-медицинским исследованием было установлено, что его смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Были задержаны 18-летний и 16-летний молодые люди.
"По версии следствия, 23 июля они, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришли в квартиру к пенсионеру, где из-за личной неприязни избили его и скрылись. Потерпевший спустя некоторое время от полученной травмы скончался", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Суд признал молодых людей виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть).
"Восемнадцатилетнему осужденному назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, 16-летнему – 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Приговор вступил в законную силу", - отмечается в сообщении.