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Религия
https://ria.ru/20211026/prezident-1756358249.html
Эксперт объяснил необычную фразу патриарха Варфоломея
Эксперт объяснил необычную фразу патриарха Варфоломея - РИА Новости, 26.10.2021
Эксперт объяснил необычную фразу патриарха Варфоломея
То, что патриарх Константинопольский Варфоломей назвал лидера США Джо Байдена "нашим президентом", естественно, ведь большинство верующих Константинопольского... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T17:48
2021-10-26T17:48
религия
сша
вашингтон (город)
реджеп тайип эрдоган
стамбул
джо байден
энтони блинкен
константинопольский патриархат
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. То, что патриарх Константинопольский Варфоломей назвал лидера США Джо Байдена "нашим президентом", естественно, ведь большинство верующих Константинопольского патриархата проживают в США, рассказал РИА Новости президент Института религии и политики Антон Игнатенко.Патриарх Варфоломей в субботу прибыл в США с 12-дневным визитом, первым за 12 лет. В воскресенье в связи с недомоганием он был госпитализирован в больницу в Вашингтоне. После выписки в понедельник он встретился с президентом США Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном. Белый дом уточнил, что президент и патриарх "обсудили усилия по борьбе с изменениями климата, шаги по борьбе с глобальной пандемией COVID-19, важность религиозных свобод и основополагающих прав человека".Патриарх Варфоломей назвал Байдена "нашим президентом" и заявил, что он "человек верующий", который "со своей значительной властью сделает вклад в этой замечательной стране и во всем мире".В США проживают большинство верующих Константинопольского патриархата: в этой стране располагается больше 500 его приходов и 20 монастырей."Патриарх Варфоломей назвал Байдена своим президентом – это вполне естественно: большинство верующих Константинопольского патриархата – православные греки, проживающие в США. Это и отражение их личных отношений: после избрания Байдена президентом Варфоломей поздравил его, а тот в ответном письме патриарху поблагодарил его и от руки дописал: "Будьте здоровы. Нам нужно ваше руководство" или "ваше лидерство", - сказал Игнатенко.Вместе с тем он отметил, что лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган также является президентом для Варфоломея, ведь резиденция патриарха расположена в Стамбуле, а в самой Турции Константинопольский патриархат называют Стамбульским."Варфоломей начал первый день своего визита в США с завтрака у посла Турции в США Хасана Мурата Мерджана, а потом в беседах с Байденом и Блинкеном не упирал на тяжелое положение своей паствы в Турции. Вот в такой двойственной ситуации пребывает патриарх Варфоломей – между США и Турцией, отношения которых сейчас весьма сложны", - отмечает эксперт."Впрочем, это может дать Варфоломею удобную возможность для посредничества в урегулировании отношений двух стран", - добавил Игнатенко.
https://ria.ru/20211026/vstrecha-1756260547.html
https://ria.ru/20211024/varfolomey-1756052654.html
сша
вашингтон (город)
стамбул
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сша, вашингтон (город), реджеп тайип эрдоган, стамбул, джо байден, энтони блинкен, константинопольский патриархат
17:48 26.10.2021
 

Эксперт объяснил необычную фразу патриарха Варфоломея

© AP Photo / Emrah GurelПатриарх Константинопольский Варфоломей
Патриарх Константинопольский Варфоломей - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© AP Photo / Emrah Gurel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. То, что патриарх Константинопольский Варфоломей назвал лидера США Джо Байдена "нашим президентом", естественно, ведь большинство верующих Константинопольского патриархата проживают в США, рассказал РИА Новости президент Института религии и политики Антон Игнатенко.
Патриарх Варфоломей в субботу прибыл в США с 12-дневным визитом, первым за 12 лет. В воскресенье в связи с недомоганием он был госпитализирован в больницу в Вашингтоне. После выписки в понедельник он встретился с президентом США Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном. Белый дом уточнил, что президент и патриарх "обсудили усилия по борьбе с изменениями климата, шаги по борьбе с глобальной пандемией COVID-19, важность религиозных свобод и основополагающих прав человека".
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 11:10Религия
Байден принял патриарха Варфоломея в Овальном кабинете
Патриарх Варфоломей назвал Байдена "нашим президентом" и заявил, что он "человек верующий", который "со своей значительной властью сделает вклад в этой замечательной стране и во всем мире".
В США проживают большинство верующих Константинопольского патриархата: в этой стране располагается больше 500 его приходов и 20 монастырей.
"Патриарх Варфоломей назвал Байдена своим президентом – это вполне естественно: большинство верующих Константинопольского патриархата – православные греки, проживающие в США. Это и отражение их личных отношений: после избрания Байдена президентом Варфоломей поздравил его, а тот в ответном письме патриарху поблагодарил его и от руки дописал: "Будьте здоровы. Нам нужно ваше руководство" или "ваше лидерство", - сказал Игнатенко.
Вместе с тем он отметил, что лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган также является президентом для Варфоломея, ведь резиденция патриарха расположена в Стамбуле, а в самой Турции Константинопольский патриархат называют Стамбульским.
Визит Патриарха Варфоломея на Афон - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
24 октября, 23:03Религия
Варфоломей обвинил РПЦ в неблагодарности
"Варфоломей начал первый день своего визита в США с завтрака у посла Турции в США Хасана Мурата Мерджана, а потом в беседах с Байденом и Блинкеном не упирал на тяжелое положение своей паствы в Турции. Вот в такой двойственной ситуации пребывает патриарх Варфоломей – между США и Турцией, отношения которых сейчас весьма сложны", - отмечает эксперт.
"Впрочем, это может дать Варфоломею удобную возможность для посредничества в урегулировании отношений двух стран", - добавил Игнатенко.
 
РелигияСШАВашингтон (город)Реджеп Тайип ЭрдоганСтамбулДжо БайденЭнтони БлинкенКонстантинопольский патриархат
 
 
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