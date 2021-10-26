https://ria.ru/20211026/prezident-1756358249.html

Эксперт объяснил необычную фразу патриарха Варфоломея

Эксперт объяснил необычную фразу патриарха Варфоломея - РИА Новости, 26.10.2021

Эксперт объяснил необычную фразу патриарха Варфоломея

То, что патриарх Константинопольский Варфоломей назвал лидера США Джо Байдена "нашим президентом", естественно, ведь большинство верующих Константинопольского... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T17:48

2021-10-26T17:48

2021-10-26T17:48

религия

сша

вашингтон (город)

реджеп тайип эрдоган

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константинопольский патриархат

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. То, что патриарх Константинопольский Варфоломей назвал лидера США Джо Байдена "нашим президентом", естественно, ведь большинство верующих Константинопольского патриархата проживают в США, рассказал РИА Новости президент Института религии и политики Антон Игнатенко.Патриарх Варфоломей в субботу прибыл в США с 12-дневным визитом, первым за 12 лет. В воскресенье в связи с недомоганием он был госпитализирован в больницу в Вашингтоне. После выписки в понедельник он встретился с президентом США Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном. Белый дом уточнил, что президент и патриарх "обсудили усилия по борьбе с изменениями климата, шаги по борьбе с глобальной пандемией COVID-19, важность религиозных свобод и основополагающих прав человека".Патриарх Варфоломей назвал Байдена "нашим президентом" и заявил, что он "человек верующий", который "со своей значительной властью сделает вклад в этой замечательной стране и во всем мире".В США проживают большинство верующих Константинопольского патриархата: в этой стране располагается больше 500 его приходов и 20 монастырей."Патриарх Варфоломей назвал Байдена своим президентом – это вполне естественно: большинство верующих Константинопольского патриархата – православные греки, проживающие в США. Это и отражение их личных отношений: после избрания Байдена президентом Варфоломей поздравил его, а тот в ответном письме патриарху поблагодарил его и от руки дописал: "Будьте здоровы. Нам нужно ваше руководство" или "ваше лидерство", - сказал Игнатенко.Вместе с тем он отметил, что лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган также является президентом для Варфоломея, ведь резиденция патриарха расположена в Стамбуле, а в самой Турции Константинопольский патриархат называют Стамбульским."Варфоломей начал первый день своего визита в США с завтрака у посла Турции в США Хасана Мурата Мерджана, а потом в беседах с Байденом и Блинкеном не упирал на тяжелое положение своей паствы в Турции. Вот в такой двойственной ситуации пребывает патриарх Варфоломей – между США и Турцией, отношения которых сейчас весьма сложны", - отмечает эксперт."Впрочем, это может дать Варфоломею удобную возможность для посредничества в урегулировании отношений двух стран", - добавил Игнатенко.

https://ria.ru/20211026/vstrecha-1756260547.html

https://ria.ru/20211024/varfolomey-1756052654.html

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сша, вашингтон (город), реджеп тайип эрдоган, стамбул, джо байден, энтони блинкен, константинопольский патриархат