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https://ria.ru/20211026/premiya-1756276266.html
Лучшие иностранные общественные инициативы выйдут в финал премии #МЫВМЕСТЕ
Лучшие иностранные общественные инициативы выйдут в финал премии #МЫВМЕСТЕ - РИА Новости, 26.10.2021
Лучшие иностранные общественные инициативы выйдут в финал премии #МЫВМЕСТЕ
Международные эксперты на втором этапе трека We Are Together премии #МЫВМЕСТЕ оценят 54 иностранные общественные инициативы. Жюри выберет 12 победителей,... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T12:26
2021-10-26T12:30
школа волонтера
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
волонтеры
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Международные эксперты на втором этапе трека We Are Together премии #МЫВМЕСТЕ оценят 54 иностранные общественные инициативы. Жюри выберет 12 победителей, сообщили в пресс-службе премии.Участниками международного трека We Are Together стали иностранные граждане и организации, которые внесли большой вклад в борьбу с пандемией в своих странах. Они представили свои инициативы в четырех подноминациях: "Медицина", "Бизнес", "Образование и технологии" и "Личный вклад гражданина".Члены жюри оценят инициативы лишь в тех подноминациях, в которых сами являются специалистами, каждую заявку проверят два-три эксперта. Они будут обращать внимание на актуальность мероприятий для целевой аудитории, эффект от реализации инициативы, перспективы развития и инновационность. Каждый критерий будет оцениваться по пятибалльной шкале.Международный трек We Are Together международной премии #МЫВМЕСТЕ реализуется совместно с Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь), загранпредставительством Министерства иностранных дел РФ, российскими центрами науки и культуры Россотрудничества, министерствами по делам молодежи зарубежных стран и крупнейших ассоциаций в сфере бизнеса, медицины и образования. Всего на трек поступило более 400 заявок.
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федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), волонтеры, социальный навигатор
12:26 26.10.2021 (обновлено: 12:30 26.10.2021)
 

Лучшие иностранные общественные инициативы выйдут в финал премии #МЫВМЕСТЕ

© РИА Новости / Максим БлиновВолонтеры акции #МыВместе
Волонтеры акции #МыВместе - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Международные эксперты на втором этапе трека We Are Together премии #МЫВМЕСТЕ оценят 54 иностранные общественные инициативы. Жюри выберет 12 победителей, сообщили в пресс-службе премии.
Участниками международного трека We Are Together стали иностранные граждане и организации, которые внесли большой вклад в борьбу с пандемией в своих странах. Они представили свои инициативы в четырех подноминациях: "Медицина", "Бизнес", "Образование и технологии" и "Личный вклад гражданина".
"Перестань спрашивать, что твоя страна может сделать для тебя. Лучше задай себе вопрос: "Что я могу сделать для своей страны?". За время пандемии мир узнал о настоящих героях, которые мужественно проявили себя в эти непростые времена. Благодаря We Are Together их вклад получит мировое признание", – подчеркнул соучредитель и председатель некоммерческой организации "Младиинфо Словакия" Ондрей Мосияр.
Члены жюри оценят инициативы лишь в тех подноминациях, в которых сами являются специалистами, каждую заявку проверят два-три эксперта. Они будут обращать внимание на актуальность мероприятий для целевой аудитории, эффект от реализации инициативы, перспективы развития и инновационность. Каждый критерий будет оцениваться по пятибалльной шкале.
Страница сайта dobro.ru на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 13:20Школа волонтера
Голосование за лучшие проекты премии #МЫВМЕСТЕ продлится до 5 ноября
Международный трек We Are Together международной премии #МЫВМЕСТЕ реализуется совместно с Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь), загранпредставительством Министерства иностранных дел РФ, российскими центрами науки и культуры Россотрудничества, министерствами по делам молодежи зарубежных стран и крупнейших ассоциаций в сфере бизнеса, медицины и образования. Всего на трек поступило более 400 заявок.
 
Школа волонтераФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)ВолонтерыСоциальный навигатор
 
 
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