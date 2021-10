https://ria.ru/20211026/premiya-1756276266.html

Лучшие иностранные общественные инициативы выйдут в финал премии #МЫВМЕСТЕ

Лучшие иностранные общественные инициативы выйдут в финал премии #МЫВМЕСТЕ - РИА Новости, 26.10.2021

Лучшие иностранные общественные инициативы выйдут в финал премии #МЫВМЕСТЕ

Международные эксперты на втором этапе трека We Are Together премии #МЫВМЕСТЕ оценят 54 иностранные общественные инициативы. Жюри выберет 12 победителей,... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26

2021-10-26T12:26

2021-10-26T12:30

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Международные эксперты на втором этапе трека We Are Together премии #МЫВМЕСТЕ оценят 54 иностранные общественные инициативы. Жюри выберет 12 победителей, сообщили в пресс-службе премии.Участниками международного трека We Are Together стали иностранные граждане и организации, которые внесли большой вклад в борьбу с пандемией в своих странах. Они представили свои инициативы в четырех подноминациях: "Медицина", "Бизнес", "Образование и технологии" и "Личный вклад гражданина".Члены жюри оценят инициативы лишь в тех подноминациях, в которых сами являются специалистами, каждую заявку проверят два-три эксперта. Они будут обращать внимание на актуальность мероприятий для целевой аудитории, эффект от реализации инициативы, перспективы развития и инновационность. Каждый критерий будет оцениваться по пятибалльной шкале.Международный трек We Are Together международной премии #МЫВМЕСТЕ реализуется совместно с Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь), загранпредставительством Министерства иностранных дел РФ, российскими центрами науки и культуры Россотрудничества, министерствами по делам молодежи зарубежных стран и крупнейших ассоциаций в сфере бизнеса, медицины и образования. Всего на трек поступило более 400 заявок.

2021

