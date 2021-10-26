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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211026/pozhilye-1756314617.html
Попова рассказала о заболеваемости COVID-19 среди лиц старше 65 лет
Попова рассказала о заболеваемости COVID-19 среди лиц старше 65 лет - РИА Новости, 26.10.2021
Попова рассказала о заболеваемости COVID-19 среди лиц старше 65 лет
Показатель заболеваемости коронавирусом среди россиян старше 65 лет составляет 224 случая на 100 тысяч населения и превышает средние цифры по стране, сообщила... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T14:41
2021-10-26T14:53
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Показатель заболеваемости коронавирусом среди россиян старше 65 лет составляет 224 случая на 100 тысяч населения и превышает средние цифры по стране, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве РФ."Максимальные показатели заболеваемости остаются в старшей возрастной группе. Если, как я уже сказала, заболеваемость в целом по стране за прошедшую неделю составила 172,1, то в старшей возрастной группе для лиц старше 65 лет этот показатель составляет 224. Значительно выше чем в среднем по РФ", - сказала Попова.Она подчеркнула, что пожилые россияне остаются "группой высокого риска" и все меры должны быть направлены на сохранение их здоровья.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия
14:41 26.10.2021 (обновлено: 14:53 26.10.2021)
 
Попова рассказала о заболеваемости COVID-19 среди лиц старше 65 лет

Глава Роспотребнадзора Попова рассказала о заболеваемости COVID-19 среди лиц старше 65 лет

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлавный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Показатель заболеваемости коронавирусом среди россиян старше 65 лет составляет 224 случая на 100 тысяч населения и превышает средние цифры по стране, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве РФ.
"Максимальные показатели заболеваемости остаются в старшей возрастной группе. Если, как я уже сказала, заболеваемость в целом по стране за прошедшую неделю составила 172,1, то в старшей возрастной группе для лиц старше 65 лет этот показатель составляет 224. Значительно выше чем в среднем по РФ", - сказала Попова.
Она подчеркнула, что пожилые россияне остаются "группой высокого риска" и все меры должны быть направлены на сохранение их здоровья.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 14:29Распространение коронавируса
Темпы заболеваемости COVID-19 снизились из-за принятых мер, заявил Мурашко
 
Распространение коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАнна ПоповаРоссия
 
 
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