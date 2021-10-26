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Попова рассказала о заболеваемости COVID-19 среди лиц старше 65 лет
Попова рассказала о заболеваемости COVID-19 среди лиц старше 65 лет - РИА Новости, 26.10.2021
Попова рассказала о заболеваемости COVID-19 среди лиц старше 65 лет
Показатель заболеваемости коронавирусом среди россиян старше 65 лет составляет 224 случая на 100 тысяч населения и превышает средние цифры по стране, сообщила... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T14:41
2021-10-26T14:41
2021-10-26T14:53
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Показатель заболеваемости коронавирусом среди россиян старше 65 лет составляет 224 случая на 100 тысяч населения и превышает средние цифры по стране, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве РФ."Максимальные показатели заболеваемости остаются в старшей возрастной группе. Если, как я уже сказала, заболеваемость в целом по стране за прошедшую неделю составила 172,1, то в старшей возрастной группе для лиц старше 65 лет этот показатель составляет 224. Значительно выше чем в среднем по РФ", - сказала Попова.Она подчеркнула, что пожилые россияне остаются "группой высокого риска" и все меры должны быть направлены на сохранение их здоровья.
https://ria.ru/20211026/tempy-1756311022.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия
14:41 26.10.2021 (обновлено: 14:53 26.10.2021)
Попова рассказала о заболеваемости COVID-19 среди лиц старше 65 лет
Глава Роспотребнадзора Попова рассказала о заболеваемости COVID-19 среди лиц старше 65 лет