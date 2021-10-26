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Во Владивостоке заволокло дымом район улицы, где горит рынок

Во Владивостоке заволокло дымом район улицы, где горит рынок - РИА Новости, 26.10.2021

Во Владивостоке заволокло дымом район улицы, где горит рынок

Район улицы Некрасовской во Владивостоке, где спасатели тушат крупный пожар на рынке, полностью заволокло дымом, дорога к рынку перекрыта, что создало пробки,... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T05:28

2021-10-26T05:28

2021-10-26T08:59

происшествия

приморский край

владивосток

пожар на рынке во владивостоке

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ВЛАДИВОСТОК, 26 окт – РИА Новости. Район улицы Некрасовской во Владивостоке, где спасатели тушат крупный пожар на рынке, полностью заволокло дымом, дорога к рынку перекрыта, что создало пробки, передает корреспондент РИА Новости с места происшествия.Некрасовский рынок загорелся во Владивостоке утром вторника, предварительно, пострадавших нет, идет тушение. По данным МЧС, огнем охвачена большая часть одноэтажного рынка. Пожар локализован на 700 квадратных метрах. Эвакуированы 70 человек, спасены 10. Прокуратура начала проверку.Как передает корреспондент РИА Новости, весь район заволокло дымом. Все ближайшие многоквартирные дома от улицы Некрасовской до района Первая речка - в дыму, в воздухе стоит запах гари, трудно дышать.На месте пожара взрывов не слышно, но стоит звон бьющегося стекла. У рынка дежурят "скорые", полиция. Дорогу к нему перекрыли, из-за этого в районе образовались пробки, в том числе машины скопились на путепроводе в сторону центра города.

приморский край

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, приморский край, владивосток, пожар на рынке во владивостоке