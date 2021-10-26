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На рынке во Владивостоке произошел крупный пожар
На рынке во Владивостоке произошел крупный пожар - РИА Новости, 26.10.2021
На рынке во Владивостоке произошел крупный пожар
На Некрасовском рынке во Владивостоке произошел пожар, сообщило управление МЧС по Приморскому краю. Огнем была охвачена большая часть одноэтажных павильонов. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T04:39
2021-10-26T04:39
2021-10-26T08:56
происшествия
приморский край
владивосток
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
пожар на рынке во владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 26 окт — РИА Новости. На Некрасовском рынке во Владивостоке произошел пожар, сообщило управление МЧС по Приморскому краю. Огнем была охвачена большая часть одноэтажных павильонов.Спасатели эвакуировали 70 человек, жизням десяти угрожала опасность. "Данных о пострадавших нет. Информация уточняется", — добавляется в релизе.Локализовать горение удалось на площади 700 квадратных метров в 11:28 (04:28 мск. — Прим. ред.), еще через два часа его ликвидировали.ГИБДД перекрыло подъезды к рынку, полиция — доступ внутрь. На место приехали мэр, начальник гарнизона, глава городской полиции. Началась проверка.
приморский край
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, приморский край, владивосток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, пожар на рынке во владивостоке
04:39 26.10.2021 (обновлено: 08:56 26.10.2021)
На рынке во Владивостоке произошел крупный пожар
На рынке во Владивостоке произошел пожар площадью 700 квадратных метров