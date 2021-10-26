https://ria.ru/20211026/pozhar-1756232589.html

На рынке во Владивостоке произошел крупный пожар

На рынке во Владивостоке произошел крупный пожар - РИА Новости, 26.10.2021

На рынке во Владивостоке произошел крупный пожар

На Некрасовском рынке во Владивостоке произошел пожар, сообщило управление МЧС по Приморскому краю. Огнем была охвачена большая часть одноэтажных павильонов. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T04:39

2021-10-26T04:39

2021-10-26T08:56

происшествия

приморский край

владивосток

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

пожар на рынке во владивостоке

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756233513_0:0:656:369_1920x0_80_0_0_49002c6fd3ba0b27d0db29fc24f13e6e.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 26 окт — РИА Новости. На Некрасовском рынке во Владивостоке произошел пожар, сообщило управление МЧС по Приморскому краю. Огнем была охвачена большая часть одноэтажных павильонов.Спасатели эвакуировали 70 человек, жизням десяти угрожала опасность. "Данных о пострадавших нет. Информация уточняется", — добавляется в релизе.Локализовать горение удалось на площади 700 квадратных метров в 11:28 (04:28 мск. — Прим. ред.), еще через два часа его ликвидировали.ГИБДД перекрыло подъезды к рынку, полиция — доступ внутрь. На место приехали мэр, начальник гарнизона, глава городской полиции. Началась проверка.

приморский край

владивосток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, приморский край, владивосток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, пожар на рынке во владивостоке