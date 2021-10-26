https://ria.ru/20211026/poslovitsa-1756232003.html

На Украине вспомнили народную мудрость и решили обмануть Россию

В Раде пословицей описали, как втереться в доверие к России - РИА Новости, 26.10.2021

На Украине вспомнили народную мудрость и решили обмануть Россию

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович пословицей описал в эфире телеканала "Украина 24", как Киеву наладить отношения с... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T04:19

2021-10-26T04:19

2021-10-26T10:16

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович пословицей описал в эфире телеканала "Украина 24", как Киеву наладить отношения с Москвой и Минском.Парламентарий подчеркнул, что считает недопустимой ситуацию, когда украинские власти в три раза дороже закупают российский газ под видом европейского, отказываясь от прямых переговоров с Москвой.Кроме того, Рабинович указал на чрезвычайно высокие цены на газ для простых украинцев. Также, по мнению депутата, дороговизна энергоресурсов приведет к банкротствам 70-75 процентов всех предприятий Украины.

https://ria.ru/20211026/golod-1756229276.html

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в мире, украина, киев, белоруссия, вадим рабинович, россия