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На Украине вспомнили народную мудрость и решили обмануть Россию
В Раде пословицей описали, как втереться в доверие к России - РИА Новости, 26.10.2021
На Украине вспомнили народную мудрость и решили обмануть Россию
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович пословицей описал в эфире телеканала "Украина 24", как Киеву наладить отношения с... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T04:19
2021-10-26T10:16
в мире
украина
киев
белоруссия
вадим рабинович
россия
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович пословицей описал в эфире телеканала "Украина 24", как Киеву наладить отношения с Москвой и Минском.Парламентарий подчеркнул, что считает недопустимой ситуацию, когда украинские власти в три раза дороже закупают российский газ под видом европейского, отказываясь от прямых переговоров с Москвой.Кроме того, Рабинович указал на чрезвычайно высокие цены на газ для простых украинцев. Также, по мнению депутата, дороговизна энергоресурсов приведет к банкротствам 70-75 процентов всех предприятий Украины.
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в мире, украина, киев, белоруссия, вадим рабинович, россия
04:19 26.10.2021 (обновлено: 10:16 26.10.2021)
 
В Раде пословицей описали, как втереться в доверие к России

Депутат Рады Рабинович вспомнил пословицу, описывая способ восстановить связи с Россией

© Григорий ВасиленкоФлаг Украины в зале Верховной Рады
Флаг Украины в зале Верховной Рады
© Григорий Василенко
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович пословицей описал в эфире телеканала "Украина 24", как Киеву наладить отношения с Москвой и Минском.

"Сегодня нам надо просто спокойно вернуться к прагматическим отношениям с Белоруссией и Россией. Прийти и спокойно сказать: "У нас есть разногласия в разных вопросах, давайте их отодвинем. Давайте сегодня решать вопросы газа, потому что у нас люди общие, все друг друга знают, семьи переплетены". Вот так надо разговаривать. Ласковое телятко двух маток сосет!" — заявил Рабинович.

Парламентарий подчеркнул, что считает недопустимой ситуацию, когда украинские власти в три раза дороже закупают российский газ под видом европейского, отказываясь от прямых переговоров с Москвой.
Кроме того, Рабинович указал на чрезвычайно высокие цены на газ для простых украинцев. Также, по мнению депутата, дороговизна энергоресурсов приведет к банкротствам 70-75 процентов всех предприятий Украины.
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