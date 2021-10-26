04:19 26.10.2021 (обновлено: 10:16 26.10.2021)
В Раде пословицей описали, как втереться в доверие к России
Депутат Рады Рабинович вспомнил пословицу, описывая способ восстановить связи с Россией
© Григорий ВасиленкоФлаг Украины в зале Верховной Рады
© Григорий Василенко
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович пословицей описал в эфире телеканала "Украина 24", как Киеву наладить отношения с Москвой и Минском.
"Сегодня нам надо просто спокойно вернуться к прагматическим отношениям с Белоруссией и Россией. Прийти и спокойно сказать: "У нас есть разногласия в разных вопросах, давайте их отодвинем. Давайте сегодня решать вопросы газа, потому что у нас люди общие, все друг друга знают, семьи переплетены". Вот так надо разговаривать. Ласковое телятко двух маток сосет!" — заявил Рабинович.
Парламентарий подчеркнул, что считает недопустимой ситуацию, когда украинские власти в три раза дороже закупают российский газ под видом европейского, отказываясь от прямых переговоров с Москвой.
Кроме того, Рабинович указал на чрезвычайно высокие цены на газ для простых украинцев. Также, по мнению депутата, дороговизна энергоресурсов приведет к банкротствам 70-75 процентов всех предприятий Украины.