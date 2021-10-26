https://ria.ru/20211026/politsiya-1756274491.html

В Нижнем Новгороде подросток укусил полицейского при задержании

В Нижнем Новгороде подросток укусил полицейского при задержании - РИА Новости, 26.10.2021

В Нижнем Новгороде подросток укусил полицейского при задержании

Пятнадцатилетний подросток в Нижнем Новгороде подозревается в применении насилия в отношении полицейских, одного из которых он ударил, а другого укусил при... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T12:17

2021-10-26T12:17

2021-10-26T12:17

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

нижний новгород

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россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт - РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток в Нижнем Новгороде подозревается в применении насилия в отношении полицейских, одного из которых он ударил, а другого укусил при задержании из-за грабежа, сообщает региональное следственное управление СК РФ.По версии следствия, вечером 24 октября в Автозаводском районе сотрудники полиции, установив двух граждан, причастных к хищению ювелирных украшений, доставляли их для дачи показаний к следователю."Пятнадцатилетний подросток, оказав сопротивление правоохранителям, ударил одного из них и укусил другого, после чего попытался скрыться. Его противоправные действия были пресечены полицейскими. Несовершеннолетний подозреваемый задержан следователями СК", - говорится в релизе.В ближайшее время ему будет предъявлены обвинения по статьям 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и 161 УК РФ (грабеж), а также избрана мера пресечения.

https://ria.ru/20210626/zhenschina-1738760244.html

https://ria.ru/20210114/belorussiya-1593092541.html

нижний новгород

россия

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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), россия