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В Нижнем Новгороде подросток укусил полицейского при задержании
В Нижнем Новгороде подросток укусил полицейского при задержании - РИА Новости, 26.10.2021
В Нижнем Новгороде подросток укусил полицейского при задержании
Пятнадцатилетний подросток в Нижнем Новгороде подозревается в применении насилия в отношении полицейских, одного из которых он ударил, а другого укусил при... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T12:17
2021-10-26T12:17
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт - РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток в Нижнем Новгороде подозревается в применении насилия в отношении полицейских, одного из которых он ударил, а другого укусил при задержании из-за грабежа, сообщает региональное следственное управление СК РФ.По версии следствия, вечером 24 октября в Автозаводском районе сотрудники полиции, установив двух граждан, причастных к хищению ювелирных украшений, доставляли их для дачи показаний к следователю."Пятнадцатилетний подросток, оказав сопротивление правоохранителям, ударил одного из них и укусил другого, после чего попытался скрыться. Его противоправные действия были пресечены полицейскими. Несовершеннолетний подозреваемый задержан следователями СК", - говорится в релизе.В ближайшее время ему будет предъявлены обвинения по статьям 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и 161 УК РФ (грабеж), а также избрана мера пресечения.
https://ria.ru/20210626/zhenschina-1738760244.html
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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), россия
12:17 26.10.2021
 
В Нижнем Новгороде подросток укусил полицейского при задержании

В Нижнем Новгороде подросток, которого задержали из-за грабежа, укусил полицейского

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт - РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток в Нижнем Новгороде подозревается в применении насилия в отношении полицейских, одного из которых он ударил, а другого укусил при задержании из-за грабежа, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, вечером 24 октября в Автозаводском районе сотрудники полиции, установив двух граждан, причастных к хищению ювелирных украшений, доставляли их для дачи показаний к следователю.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
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Задержанная в Москве женщина укусила полицейского
"Пятнадцатилетний подросток, оказав сопротивление правоохранителям, ударил одного из них и укусил другого, после чего попытался скрыться. Его противоправные действия были пресечены полицейскими. Несовершеннолетний подозреваемый задержан следователями СК", - говорится в релизе.
В ближайшее время ему будет предъявлены обвинения по статьям 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и 161 УК РФ (грабеж), а также избрана мера пресечения.
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ПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Нижний НовгородСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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