https://ria.ru/20211026/poklonskaya-1756343947.html

Кулеба пообещал привлечь Поклонскую к ответственности

Кулеба пообещал привлечь Поклонскую к ответственности - РИА Новости, 26.10.2021

Кулеба пообещал привлечь Поклонскую к ответственности

Киев не оставит попыток привлечь к ответственности Наталью Поклонскую, назначенную послом РФ в Кабо-Верде, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T16:41

2021-10-26T16:41

2021-10-26T16:41

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украина

кабо-верде

мид украины

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

наталья поклонская

дмитрий кулеба

россия

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КИЕВ, 26 окт – РИА Новости. Киев не оставит попыток привлечь к ответственности Наталью Поклонскую, назначенную послом РФ в Кабо-Верде, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Ранее Кулеба, комментируя возможное назначение Поклонской главой российской дипмиссии, заявил, что у Киева может появиться возможность "испортить ей жизнь". Он добавил, что "надо проверить, является ли она еще гражданкой Украины". Поклонская в 2017 году заявила, что у нее есть только гражданство России, а из украинского она вышла еще в 2014 году."О Поклонской мы никогда не забудем и не оставим ее в покое. Как и других предателей. Непосредственно вопросами экстрадиции занимаются генпрокуратура, минюст, МВД", - написал Кулеба в Twitter, отвечая на вопрос, есть ли шансы на экстрадицию Поклонской.Ранее бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что Киев может начинать готовить документы на "экстрадицию" Поклонской после ее назначения российским послом в Кабо-Верде. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что ведомство уже обратилось к властям африканской республики по поводу "преступной деятельности" Поклонской, обвинив ее в госизмене в связи с работой в Крыму. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила об "абсолютном иммунитете" Поклонской от подобных действий, указав на то, то ее назначение на пост посла России в Кабо-Верде "не имеет отношения к Украине". Источник в МИД Кабо-Верде сообщил РИА Новости, что Украина связывалась с властями Кабо-Верде по поводу нового посла РФ в стране, но шансов добиться ее экстрадиции у Киева нет, "это шутка просто, не обращайте на это внимания".

https://ria.ru/20211015/kabo-verde-1754796775.html

https://ria.ru/20211014/poklonskaya-1754485789.html

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в мире, украина, кабо-верде, мид украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), наталья поклонская, дмитрий кулеба, россия