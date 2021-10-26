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https://ria.ru/20211026/poklonskaya-1756343947.html
Кулеба пообещал привлечь Поклонскую к ответственности
Кулеба пообещал привлечь Поклонскую к ответственности - РИА Новости, 26.10.2021
Кулеба пообещал привлечь Поклонскую к ответственности
Киев не оставит попыток привлечь к ответственности Наталью Поклонскую, назначенную послом РФ в Кабо-Верде, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T16:41
2021-10-26T16:41
в мире
украина
кабо-верде
мид украины
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
наталья поклонская
дмитрий кулеба
россия
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КИЕВ, 26 окт – РИА Новости. Киев не оставит попыток привлечь к ответственности Наталью Поклонскую, назначенную послом РФ в Кабо-Верде, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Ранее Кулеба, комментируя возможное назначение Поклонской главой российской дипмиссии, заявил, что у Киева может появиться возможность "испортить ей жизнь". Он добавил, что "надо проверить, является ли она еще гражданкой Украины". Поклонская в 2017 году заявила, что у нее есть только гражданство России, а из украинского она вышла еще в 2014 году."О Поклонской мы никогда не забудем и не оставим ее в покое. Как и других предателей. Непосредственно вопросами экстрадиции занимаются генпрокуратура, минюст, МВД", - написал Кулеба в Twitter, отвечая на вопрос, есть ли шансы на экстрадицию Поклонской.Ранее бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что Киев может начинать готовить документы на "экстрадицию" Поклонской после ее назначения российским послом в Кабо-Верде. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что ведомство уже обратилось к властям африканской республики по поводу "преступной деятельности" Поклонской, обвинив ее в госизмене в связи с работой в Крыму. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила об "абсолютном иммунитете" Поклонской от подобных действий, указав на то, то ее назначение на пост посла России в Кабо-Верде "не имеет отношения к Украине". Источник в МИД Кабо-Верде сообщил РИА Новости, что Украина связывалась с властями Кабо-Верде по поводу нового посла РФ в стране, но шансов добиться ее экстрадиции у Киева нет, "это шутка просто, не обращайте на это внимания".
https://ria.ru/20211015/kabo-verde-1754796775.html
https://ria.ru/20211014/poklonskaya-1754485789.html
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в мире, украина, кабо-верде, мид украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), наталья поклонская, дмитрий кулеба, россия
16:41 26.10.2021
 
Кулеба пообещал привлечь Поклонскую к ответственности

Кулеба: Киев не оставит попыток привлечь к ответственности Наталью Поклонскую

© Фото : nv_poklonskaya/InstagramНаталья Поклонская в дипломатической форме МИД России
Наталья Поклонская в дипломатической форме МИД России - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© Фото : nv_poklonskaya/Instagram
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КИЕВ, 26 окт – РИА Новости. Киев не оставит попыток привлечь к ответственности Наталью Поклонскую, назначенную послом РФ в Кабо-Верде, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Ранее Кулеба, комментируя возможное назначение Поклонской главой российской дипмиссии, заявил, что у Киева может появиться возможность "испортить ей жизнь". Он добавил, что "надо проверить, является ли она еще гражданкой Украины". Поклонская в 2017 году заявила, что у нее есть только гражданство России, а из украинского она вышла еще в 2014 году.
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 18:32
Источник в МИД Кабо-Верде рассказал о звонке из Киева по поводу Поклонской
"О Поклонской мы никогда не забудем и не оставим ее в покое. Как и других предателей. Непосредственно вопросами экстрадиции занимаются генпрокуратура, минюст, МВД", - написал Кулеба в Twitter, отвечая на вопрос, есть ли шансы на экстрадицию Поклонской.
Ранее бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что Киев может начинать готовить документы на "экстрадицию" Поклонской после ее назначения российским послом в Кабо-Верде. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что ведомство уже обратилось к властям африканской республики по поводу "преступной деятельности" Поклонской, обвинив ее в госизмене в связи с работой в Крыму. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила об "абсолютном иммунитете" Поклонской от подобных действий, указав на то, то ее назначение на пост посла России в Кабо-Верде "не имеет отношения к Украине". Источник в МИД Кабо-Верде сообщил РИА Новости, что Украина связывалась с властями Кабо-Верде по поводу нового посла РФ в стране, но шансов добиться ее экстрадиции у Киева нет, "это шутка просто, не обращайте на это внимания".
Официальный представитель МИД Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 05:42
Захарова предостерегла Украину от действий в отношении Поклонской
 
В миреУкраинаКабо-ВердеМИД УкраиныМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Наталья ПоклонскаяДмитрий КулебаРоссия
 
 
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