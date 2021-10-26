Кулеба пообещал привлечь Поклонскую к ответственности
Кулеба: Киев не оставит попыток привлечь к ответственности Наталью Поклонскую
КИЕВ, 26 окт – РИА Новости. Киев не оставит попыток привлечь к ответственности Наталью Поклонскую, назначенную послом РФ в Кабо-Верде, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Ранее Кулеба, комментируя возможное назначение Поклонской главой российской дипмиссии, заявил, что у Киева может появиться возможность "испортить ей жизнь". Он добавил, что "надо проверить, является ли она еще гражданкой Украины". Поклонская в 2017 году заявила, что у нее есть только гражданство России, а из украинского она вышла еще в 2014 году.
"О Поклонской мы никогда не забудем и не оставим ее в покое. Как и других предателей. Непосредственно вопросами экстрадиции занимаются генпрокуратура, минюст, МВД", - написал Кулеба в Twitter, отвечая на вопрос, есть ли шансы на экстрадицию Поклонской.
Ранее бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что Киев может начинать готовить документы на "экстрадицию" Поклонской после ее назначения российским послом в Кабо-Верде. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что ведомство уже обратилось к властям африканской республики по поводу "преступной деятельности" Поклонской, обвинив ее в госизмене в связи с работой в Крыму. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила об "абсолютном иммунитете" Поклонской от подобных действий, указав на то, то ее назначение на пост посла России в Кабо-Верде "не имеет отношения к Украине". Источник в МИД Кабо-Верде сообщил РИА Новости, что Украина связывалась с властями Кабо-Верде по поводу нового посла РФ в стране, но шансов добиться ее экстрадиции у Киева нет, "это шутка просто, не обращайте на это внимания".
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