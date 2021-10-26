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В Москве продлили желтый уровень погодной опасности
В Москве продлили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 26.10.2021
В Москве продлили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области до четверга из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T19:51
2021-10-26T19:52
общество
московская область (подмосковье)
москва
гидрометцентр
погода
россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области до четверга из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. В столице и в области предупреждение действует до 21.00 четверга.
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московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр, погода, россия
19:51 26.10.2021 (обновлено: 19:52 26.10.2021)
 
В Москве продлили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области до четверга из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Отмечается, что порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. В столице и в области предупреждение действует до 21.00 четверга.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваГидрометцентрПогодаРоссия
 
 
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