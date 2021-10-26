https://ria.ru/20211026/pogoda-1756384038.html

В Москве продлили желтый уровень погодной опасности

В Москве продлили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 26.10.2021

В Москве продлили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области до четверга из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T19:51

2021-10-26T19:51

2021-10-26T19:52

общество

московская область (подмосковье)

москва

гидрометцентр

погода

россия

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области до четверга из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. В столице и в области предупреждение действует до 21.00 четверга.

https://ria.ru/20211025/pogoda-1756061038.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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2021

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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр, погода, россия