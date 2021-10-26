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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211026/podmoskove-1756343454.html
Подмосковье предлагает скорректировать законодательство газобслуживания
Подмосковье предлагает скорректировать законодательство газобслуживания - РИА Новости, 26.10.2021
Подмосковье предлагает скорректировать законодательство газобслуживания
Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин предложил упорядочить рынок газового обслуживания в многоквартирных домах на федеральном уровне. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T16:40
2021-10-26T16:40
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
евгений хромушин
жкх
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин предложил упорядочить рынок газового обслуживания в многоквартирных домах на федеральном уровне."У нас сейчас в одном доме работает по 5-6 организаций, настало время, когда эту проблему надо решить. Мы предлагаем с точки зрения законодательства – закрепить, что в одном доме работает одна организация, которая занимается (газовым – ред.) обслуживанием", - сказал Хромушин на заседании Совета Федераций по вопросам газификации субъектов РФ.Он также добавил, что помимо ужесточения лицензирования организаций необходимо включить затраты по обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в структуру розничной цены на газ для потребителей. По его словам благодаря этой мере решится проблема централизация рынка обслуживания .Также Хромушин предложил обязать установку сигнализаций по газовой безопасности в многоквартирных домах с 1 января 2023 года. При этом собственники помещений, не исполнившие в установленный срок обязанности по установке газового оборудования будут в течение 12 месяцев оплачивать равными долями стоимость работ и оборудования, которое будет установлено управляющей организацией, за исключением пенсионеров и социальнонезащищенных граждан.
https://ria.ru/20211025/podmoskove-1756174981.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), евгений хромушин, жкх
16:40 26.10.2021
 

Подмосковье предлагает скорректировать законодательство газобслуживания

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТруба газопровода на фасаде здания
Труба газопровода на фасаде здания - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин предложил упорядочить рынок газового обслуживания в многоквартирных домах на федеральном уровне.
"У нас сейчас в одном доме работает по 5-6 организаций, настало время, когда эту проблему надо решить. Мы предлагаем с точки зрения законодательства – закрепить, что в одном доме работает одна организация, которая занимается (газовым – ред.) обслуживанием", - сказал Хромушин на заседании Совета Федераций по вопросам газификации субъектов РФ.
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Он также добавил, что помимо ужесточения лицензирования организаций необходимо включить затраты по обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в структуру розничной цены на газ для потребителей. По его словам благодаря этой мере решится проблема централизация рынка обслуживания .
Также Хромушин предложил обязать установку сигнализаций по газовой безопасности в многоквартирных домах с 1 января 2023 года. При этом собственники помещений, не исполнившие в установленный срок обязанности по установке газового оборудования будут в течение 12 месяцев оплачивать равными долями стоимость работ и оборудования, которое будет установлено управляющей организацией, за исключением пенсионеров и социальнонезащищенных граждан.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Евгений ХромушинЖКХ
 
 
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