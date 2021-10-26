https://ria.ru/20211026/podmoskove-1756343454.html

Подмосковье предлагает скорректировать законодательство газобслуживания

Подмосковье предлагает скорректировать законодательство газобслуживания - РИА Новости, 26.10.2021

Подмосковье предлагает скорректировать законодательство газобслуживания

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин предложил упорядочить рынок газового обслуживания в многоквартирных домах на федеральном уровне. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T16:40

2021-10-26T16:40

2021-10-26T16:40

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

евгений хромушин

жкх

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин предложил упорядочить рынок газового обслуживания в многоквартирных домах на федеральном уровне."У нас сейчас в одном доме работает по 5-6 организаций, настало время, когда эту проблему надо решить. Мы предлагаем с точки зрения законодательства – закрепить, что в одном доме работает одна организация, которая занимается (газовым – ред.) обслуживанием", - сказал Хромушин на заседании Совета Федераций по вопросам газификации субъектов РФ.Он также добавил, что помимо ужесточения лицензирования организаций необходимо включить затраты по обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в структуру розничной цены на газ для потребителей. По его словам благодаря этой мере решится проблема централизация рынка обслуживания .Также Хромушин предложил обязать установку сигнализаций по газовой безопасности в многоквартирных домах с 1 января 2023 года. При этом собственники помещений, не исполнившие в установленный срок обязанности по установке газового оборудования будут в течение 12 месяцев оплачивать равными долями стоимость работ и оборудования, которое будет установлено управляющей организацией, за исключением пенсионеров и социальнонезащищенных граждан.

https://ria.ru/20211025/podmoskove-1756174981.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), евгений хромушин, жкх