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Томская область поддержит бизнес из-за ограничений по COVID-19

Томская область поддержит бизнес из-за ограничений по COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2021

Томская область поддержит бизнес из-за ограничений по COVID-19

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин объявил о дополнительных мерах поддержки в регионе малого и среднего бизнеса на фоне ограничений из-за COVID-19,... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T12:35

2021-10-26T12:35

2021-10-26T12:35

распространение коронавируса

общество

томская область

владимир путин

сергей жвачкин

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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НОВОСИБИРСК, 26 окт – РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин объявил о дополнительных мерах поддержки в регионе малого и среднего бизнеса на фоне ограничений из-за COVID-19, сообщает во вторник обладминистрация."Меры поддержки коснутся организаций, которые приостанавливают деятельность на период каникул с 30 октября по 7 ноября, либо попавших под ограничения в виде QR-кодов. Полный перечень таких отраслей губернатор поручил подготовить своему заместителю по экономике Андрею Антонову к пятнице, 29 октября", - говорится в сообщении.Власти отмечают, что перечень отраслей уточняется, но уже понятно, что это сфера услуг, общественное питание, досуговые организации, дополнительное образование детей. В перечень также могут войти парикмахерские, фитнес-центры, салоны красоты, кинотеатры.В обладминистрации отметили, что в Томской области будут применяться общероссийские меры поддержки бизнеса. Дополнительно губернатор принял решение вновь оказать предпринимателям такую меру поддержки, как компенсация оплаты ЖКУ. Предпринимателям также предоставят региональные кредиты под низкий процент. Бизнес может получить эти льготы, если сохранит численность сотрудников на уровне не ниже 90%, а также вакцинирует не менее 80% персонала."Компенсация за ЖКУ томским предпринимателям будет предоставлена за ноябрь, ее объем составит до 50 тысяч рублей. Средства будут выплачены в январе, при необходимости эта мера поддержки может быть продлена. Льготные кредиты будет предоставлять Фонд микрофинансирования Томской области. Предприниматели смогут привлечь на текущие расходы от 50 тысяч до 3 миллионов рублей на срок до двух лет. Процентная ставка в первый год составит 3%, в оставшийся срок — 80% от ключевой ставки Центробанка РФ", - говорится в сообщении.Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин ввел нерабочие дня в России с 30 октября по 7 ноября. В связи с этим власти Томской области приняли дополнительные ограничительные меры. Как сообщалось, в регионе в рамках борьбы с коронавирусом ввели с 15 октября обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения. С 8 ноября вводятся ограничения для посещения мест с массовым пребыванием людей. Кафе и рестораны будут открыты только для переболевших, привитых или протестированных на ковид. А с 15 ноября такие требования будут введены для посетителей театров, кинотеатров и концертных залов, музеев и библиотек, спортивных учреждений, фитнес-клубов, парикмахерских и салонов красоты.

https://ria.ru/20211025/mintsifry-1756225422.html

томская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, томская область, владимир путин, сергей жвачкин, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии