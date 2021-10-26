В Приморье выявили подделку медиками сертификатов о вакцинации
В Приморье выявили подделку медиками сертификатов о вакцинации от коронавируса
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19)
ВЛАДИВОСТОК, 26 окт – РИА Новости. Сотрудники полиции в Приморье выявили факты организации подделки сертификатов о вакцинации от COVID-19 медиками за денежное вознаграждение, в больнице прошли обыски, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД России по региону Ирина Сырова.
По информации полиции, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю совместно с представителями краевого министерства здравоохранения проводят проверки по выявлению фиктивных сертификатов о вакцинации от COVID-19.
"В рамках ранее возбужденного уголовного дела о подделке медицинских книжек и прививочных сертификатов в городе Уссурийске проведен комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Установлены факты получения сотрудниками учреждения здравоохранения в Шкотовском районе денежного вознаграждения за подделку прививочных сертификатов. В ходе обысков у должностных лиц центральной районной больницы изъяты документы, свидетельствующие о фиктивном проведении вакцинации от коронавируса 30 граждан", - сообщила Сырова.
Она добавила, что проверка деятельности должностных лиц больницы, которую проводят краевой минздрав и полиция, продолжается. "По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", - уточнила собеседница агентства.
Санкция статьи 327 УК РФ о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов предусматривает до двух лет лишения свободы. И она может быть применена не только к тем, кто подделывает сертификаты о вакцинации от CОVID-19, но и к гражданам, приобретающим фиктивный документ.