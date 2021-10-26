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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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https://ria.ru/20211026/poddelka-1756229393.html
В Приморье выявили подделку медиками сертификатов о вакцинации
В Приморье выявили подделку медиками сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 26.10.2021
В Приморье выявили подделку медиками сертификатов о вакцинации
Сотрудники полиции в Приморье выявили факты организации подделки сертификатов о вакцинации от COVID-19 медиками за денежное вознаграждение, в больнице прошли... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T01:33
2021-10-26T01:33
распространение коронавируса
происшествия
приморский край
владивосток
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ВЛАДИВОСТОК, 26 окт – РИА Новости. Сотрудники полиции в Приморье выявили факты организации подделки сертификатов о вакцинации от COVID-19 медиками за денежное вознаграждение, в больнице прошли обыски, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД России по региону Ирина Сырова.По информации полиции, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю совместно с представителями краевого министерства здравоохранения проводят проверки по выявлению фиктивных сертификатов о вакцинации от COVID-19.Она добавила, что проверка деятельности должностных лиц больницы, которую проводят краевой минздрав и полиция, продолжается. "По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", - уточнила собеседница агентства.Санкция статьи 327 УК РФ о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов предусматривает до двух лет лишения свободы. И она может быть применена не только к тем, кто подделывает сертификаты о вакцинации от CОVID-19, но и к гражданам, приобретающим фиктивный документ.
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происшествия, приморский край, владивосток, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
01:33 26.10.2021
 
В Приморье выявили подделку медиками сертификатов о вакцинации

В Приморье выявили подделку медиками сертификатов о вакцинации от коронавируса

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19)
Сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВЛАДИВОСТОК, 26 окт – РИА Новости. Сотрудники полиции в Приморье выявили факты организации подделки сертификатов о вакцинации от COVID-19 медиками за денежное вознаграждение, в больнице прошли обыски, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД России по региону Ирина Сырова.
По информации полиции, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю совместно с представителями краевого министерства здравоохранения проводят проверки по выявлению фиктивных сертификатов о вакцинации от COVID-19.
"В рамках ранее возбужденного уголовного дела о подделке медицинских книжек и прививочных сертификатов в городе Уссурийске проведен комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Установлены факты получения сотрудниками учреждения здравоохранения в Шкотовском районе денежного вознаграждения за подделку прививочных сертификатов. В ходе обысков у должностных лиц центральной районной больницы изъяты документы, свидетельствующие о фиктивном проведении вакцинации от коронавируса 30 граждан", - сообщила Сырова.
Она добавила, что проверка деятельности должностных лиц больницы, которую проводят краевой минздрав и полиция, продолжается. "По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", - уточнила собеседница агентства.
Санкция статьи 327 УК РФ о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов предусматривает до двух лет лишения свободы. И она может быть применена не только к тем, кто подделывает сертификаты о вакцинации от CОVID-19, но и к гражданам, приобретающим фиктивный документ.
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