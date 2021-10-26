https://ria.ru/20211026/poddelka-1756229393.html

В Приморье выявили подделку медиками сертификатов о вакцинации

В Приморье выявили подделку медиками сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 26.10.2021

В Приморье выявили подделку медиками сертификатов о вакцинации

Сотрудники полиции в Приморье выявили факты организации подделки сертификатов о вакцинации от COVID-19 медиками за денежное вознаграждение, в больнице прошли... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T01:33

2021-10-26T01:33

2021-10-26T01:33

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коронавирус в россии

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ВЛАДИВОСТОК, 26 окт – РИА Новости. Сотрудники полиции в Приморье выявили факты организации подделки сертификатов о вакцинации от COVID-19 медиками за денежное вознаграждение, в больнице прошли обыски, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД России по региону Ирина Сырова.По информации полиции, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю совместно с представителями краевого министерства здравоохранения проводят проверки по выявлению фиктивных сертификатов о вакцинации от COVID-19.Она добавила, что проверка деятельности должностных лиц больницы, которую проводят краевой минздрав и полиция, продолжается. "По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", - уточнила собеседница агентства.Санкция статьи 327 УК РФ о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов предусматривает до двух лет лишения свободы. И она может быть применена не только к тем, кто подделывает сертификаты о вакцинации от CОVID-19, но и к гражданам, приобретающим фиктивный документ.

https://ria.ru/20211020/delta-shtamm-1755489036.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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