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В Губкинском университете определят обладателя "Нефтяной совы"

В Губкинском университете определят обладателя "Нефтяной совы" - РИА Новости, 26.10.2021

В Губкинском университете определят обладателя "Нефтяной совы"

26-27 октября 2021 года в Губкинском университете определится обладатель "Нефтяной совы". Организаторами Международной интеллектуальной игры "Нефтяная сова"... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T15:32

2021-10-26T15:32

2021-10-26T15:32

пресс-релизы

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МОСКВА, 26 окт — Молодежный совет нефтегазовой отрасли при Минэнерго России. 26-27 октября 2021 года в Губкинском университете определится обладатель "Нефтяной совы". Организаторами Международной интеллектуальной игры "Нефтяная сова" выступают Молодежный совет нефтегазовой отрасли при Министерстве энергетики Российской Федерации и Губкинский университет при поддержке Минэнерго России и ПАО "Газпром"."За годы проведения интеллектуальная игра уже неоднократно доказала свой статус одного из ключевых интеллектуальных турниров нефтегазовой отрасли, в котором принимают участие практически все отраслевые организации и вузы.Уверен, что традиционно проводимая Молодежным советом нефтегазовой отрасли международная интеллектуальная игра и в этом году станет эффективной площадкой для развития ключевых личностных компетенций, будет способствовать повышению интереса у молодого поколения к новым знаниям и к истории своей отрасли, а это, в свою очередь, является залогом нашего общего успеха в будущем" - отметил в своем обращении к участникам и гостям интеллектуальной игры заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.Интеллектуальная игра проводится с целью популяризации движения интеллектуальных соревнований и развития личностных компетенций молодежи. Задания интеллектуальной игры включают в себя вопросы на общую эрудицию и знание истории и интересных фактов нефтегазовой отрасли.Ежегодно в мероприятии принимают участие более 600 молодых ученых, специалистов и обучающихся из 120 зарубежных и российских вузов и организаций топливно-энергетического комплекса. Победитель турнира получает переходящий кубок - хрустальную сову, заполненную настоящей нефтью!К участию в интеллектуальной игре приглашаются команды от вузов и организаций топливно-энергетического комплекса. Участниками могут стать молодые специалисты, молодые ученые и обучающиеся в возрасте до 35 лет.Подробная информация об интеллектуальной игре, условиях и порядке подачи заявок представлена на официальном сайте ng-sova.ru.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы