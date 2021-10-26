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В Губкинском университете определят обладателя "Нефтяной совы"
В Губкинском университете определят обладателя "Нефтяной совы" - РИА Новости, 26.10.2021
В Губкинском университете определят обладателя "Нефтяной совы"
26-27 октября 2021 года в Губкинском университете определится обладатель "Нефтяной совы". Организаторами Международной интеллектуальной игры "Нефтяная сова"... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T15:32
2021-10-26T15:32
пресс-релизы
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МОСКВА, 26 окт — Молодежный совет нефтегазовой отрасли при Минэнерго России. 26-27 октября 2021 года в Губкинском университете определится обладатель "Нефтяной совы". Организаторами Международной интеллектуальной игры "Нефтяная сова" выступают Молодежный совет нефтегазовой отрасли при Министерстве энергетики Российской Федерации и Губкинский университет при поддержке Минэнерго России и ПАО "Газпром"."За годы проведения интеллектуальная игра уже неоднократно доказала свой статус одного из ключевых интеллектуальных турниров нефтегазовой отрасли, в котором принимают участие практически все отраслевые организации и вузы.Уверен, что традиционно проводимая Молодежным советом нефтегазовой отрасли международная интеллектуальная игра и в этом году станет эффективной площадкой для развития ключевых личностных компетенций, будет способствовать повышению интереса у молодого поколения к новым знаниям и к истории своей отрасли, а это, в свою очередь, является залогом нашего общего успеха в будущем" - отметил в своем обращении к участникам и гостям интеллектуальной игры заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.Интеллектуальная игра проводится с целью популяризации движения интеллектуальных соревнований и развития личностных компетенций молодежи. Задания интеллектуальной игры включают в себя вопросы на общую эрудицию и знание истории и интересных фактов нефтегазовой отрасли.Ежегодно в мероприятии принимают участие более 600 молодых ученых, специалистов и обучающихся из 120 зарубежных и российских вузов и организаций топливно-энергетического комплекса. Победитель турнира получает переходящий кубок - хрустальную сову, заполненную настоящей нефтью!К участию в интеллектуальной игре приглашаются команды от вузов и организаций топливно-энергетического комплекса. Участниками могут стать молодые специалисты, молодые ученые и обучающиеся в возрасте до 35 лет.Подробная информация об интеллектуальной игре, условиях и порядке подачи заявок представлена на официальном сайте ng-sova.ru.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
15:32 26.10.2021
 

В Губкинском университете определят обладателя "Нефтяной совы"

© Фото : Предоставлено Молодежным советом нефтегазовой отрасли при Минэнерго РоссииВ Губкинском университете определят обладателя "Нефтяной совы"
В Губкинском университете определят обладателя Нефтяной совы - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© Фото : Предоставлено Молодежным советом нефтегазовой отрасли при Минэнерго России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — Молодежный совет нефтегазовой отрасли при Минэнерго России. 26-27 октября 2021 года в Губкинском университете определится обладатель "Нефтяной совы". Организаторами Международной интеллектуальной игры "Нефтяная сова" выступают Молодежный совет нефтегазовой отрасли при Министерстве энергетики Российской Федерации и Губкинский университет при поддержке Минэнерго России и ПАО "Газпром".
"За годы проведения интеллектуальная игра уже неоднократно доказала свой статус одного из ключевых интеллектуальных турниров нефтегазовой отрасли, в котором принимают участие практически все отраслевые организации и вузы.
Уверен, что традиционно проводимая Молодежным советом нефтегазовой отрасли международная интеллектуальная игра и в этом году станет эффективной площадкой для развития ключевых личностных компетенций, будет способствовать повышению интереса у молодого поколения к новым знаниям и к истории своей отрасли, а это, в свою очередь, является залогом нашего общего успеха в будущем" - отметил в своем обращении к участникам и гостям интеллектуальной игры заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.
Интеллектуальная игра проводится с целью популяризации движения интеллектуальных соревнований и развития личностных компетенций молодежи. Задания интеллектуальной игры включают в себя вопросы на общую эрудицию и знание истории и интересных фактов нефтегазовой отрасли.
Ежегодно в мероприятии принимают участие более 600 молодых ученых, специалистов и обучающихся из 120 зарубежных и российских вузов и организаций топливно-энергетического комплекса. Победитель турнира получает переходящий кубок - хрустальную сову, заполненную настоящей нефтью!
© Предоставлено Молодежным советом нефтегазовой отрасли при Минэнерго РоссииВ Губкинском университете определят обладателя "Нефтяной совы"
В Губкинском университете определят обладателя Нефтяной совы
© Предоставлено Молодежным советом нефтегазовой отрасли при Минэнерго России
В Губкинском университете определят обладателя "Нефтяной совы"
К участию в интеллектуальной игре приглашаются команды от вузов и организаций топливно-энергетического комплекса. Участниками могут стать молодые специалисты, молодые ученые и обучающиеся в возрасте до 35 лет.
Подробная информация об интеллектуальной игре, условиях и порядке подачи заявок представлена на официальном сайте ng-sova.ru.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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