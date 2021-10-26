https://ria.ru/20211026/piraty-1756364131.html

Российский военный рассказал, как спасали панамское судно от пиратов

Российский военный рассказал, как спасали панамское судно от пиратов - РИА Новости, 26.10.2021

Российский военный рассказал, как спасали панамское судно от пиратов

Российский палубный вертолет спугнул пиратов, пытавшихся захватить панамское судно, они погрузились в лодку и резко удалились, сообщил командир отряда боевых... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T18:14

2021-10-26T18:14

2021-10-26T18:19

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Российский палубный вертолет спугнул пиратов, пытавшихся захватить панамское судно, они погрузились в лодку и резко удалились, сообщил командир отряда боевых кораблей Северного флота капитан 1-го ранга Станислав Варик.По его словам, отряд российских боевых кораблей шел своим курсом, а палубный вертолет Ка-27 уже находился в воздухе. В этот момент военные РФ получили сообщение от Международного бюро противопиратской деятельности по системе спутниковой связи о том, что захвачено судно. Экипажу вертолета была поставлена следовать в район инцидента, несмотря на сильный тропический ливень."Удаление составило более 80 километров. Прибыв в район, обнаружил высокоскоростную быстроходную лодку, которая маневрировала вдоль борта захваченного судна. Услышав звук вертолета и увидев его, пираты в количестве восьми человек уже на момент подлета вертолета были погружены в лодку и лодка, резко переменно маневрируя на высокой скорости свыше 30 узлов начала маневрировать на удаление от судна, которое продолжало дрейфить без движения", - рассказал Варик.Затем корабли были приведены в полную боевую готовность, по тревоге подняты антитреррористические групыы морской пехоты на всех кораблях нашего отряда, и отряд Северного флота начал с максимальной скоростью переход в район инцидента."Время следования в пути составило два с половиной часа. Вертолет по запасу топлива вынужден был осуществить перелет на корабль и повторно готовился к вызову с перекрытием всех боевых нормативов, которые положены по боевой подготовке", - рассказал командир.Как уточнил капитан, к этому моменту было известно, что экипаж на связь не выходит, на верхней палубе никого нет, лодка с пиратами ушла на достаточно большое расстояние. "Уже к этому моменту времени я связался с международным бюро по борьбе с пиратством, оповестил их о том, что мы выходим на контакт с судном, что пираты вытеснены из района и их деятельность прекращена", - добавил он.Командир отряда Северного флота уточнил, что в тот момент не было известно, что кто-то из пиратов мог остаться на борту. Поэтому штурмовая группа и группа прикрытия из состава морской пехоты были вооружены и проинструктированы и направились к панамскому судну на лодке. Был повторно поднят вертолет для огневого прикрытия с воздуха. Также велся контроль с беспилотного средства, которое было запущенно с БПК "Кулаков".На удалении 1-2 километра удалось связаться с экипажем судна, который укрылся в цитадели. Шесть человек группы морской пехоты поднялись на судно "Люсия". "В течение 30 минут группа, прикрывая друг друга, осмотрела надстройку, сверху вниз, это порядка 5 палуб, в достаточно сложных, напряженных, эмоциональных условиях, действия были отработаны, мы готовились к этому и тренировались", - рассказал Варик.

https://ria.ru/20211026/piraty-1756293125.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211026/piraty-1756320518.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ка-27, россия, в мире, панама