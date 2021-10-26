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https://ria.ru/20211026/piraty-1756364131.html
Российский военный рассказал, как спасали панамское судно от пиратов
Российский военный рассказал, как спасали панамское судно от пиратов - РИА Новости, 26.10.2021
Российский военный рассказал, как спасали панамское судно от пиратов
Российский палубный вертолет спугнул пиратов, пытавшихся захватить панамское судно, они погрузились в лодку и резко удалились, сообщил командир отряда боевых... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T18:14
2021-10-26T18:19
ка-27
россия
в мире
панама
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Российский палубный вертолет спугнул пиратов, пытавшихся захватить панамское судно, они погрузились в лодку и резко удалились, сообщил командир отряда боевых кораблей Северного флота капитан 1-го ранга Станислав Варик.По его словам, отряд российских боевых кораблей шел своим курсом, а палубный вертолет Ка-27 уже находился в воздухе. В этот момент военные РФ получили сообщение от Международного бюро противопиратской деятельности по системе спутниковой связи о том, что захвачено судно. Экипажу вертолета была поставлена следовать в район инцидента, несмотря на сильный тропический ливень."Удаление составило более 80 километров. Прибыв в район, обнаружил высокоскоростную быстроходную лодку, которая маневрировала вдоль борта захваченного судна. Услышав звук вертолета и увидев его, пираты в количестве восьми человек уже на момент подлета вертолета были погружены в лодку и лодка, резко переменно маневрируя на высокой скорости свыше 30 узлов начала маневрировать на удаление от судна, которое продолжало дрейфить без движения", - рассказал Варик.Затем корабли были приведены в полную боевую готовность, по тревоге подняты антитреррористические групыы морской пехоты на всех кораблях нашего отряда, и отряд Северного флота начал с максимальной скоростью переход в район инцидента."Время следования в пути составило два с половиной часа. Вертолет по запасу топлива вынужден был осуществить перелет на корабль и повторно готовился к вызову с перекрытием всех боевых нормативов, которые положены по боевой подготовке", - рассказал командир.Как уточнил капитан, к этому моменту было известно, что экипаж на связь не выходит, на верхней палубе никого нет, лодка с пиратами ушла на достаточно большое расстояние. "Уже к этому моменту времени я связался с международным бюро по борьбе с пиратством, оповестил их о том, что мы выходим на контакт с судном, что пираты вытеснены из района и их деятельность прекращена", - добавил он.Командир отряда Северного флота уточнил, что в тот момент не было известно, что кто-то из пиратов мог остаться на борту. Поэтому штурмовая группа и группа прикрытия из состава морской пехоты были вооружены и проинструктированы и направились к панамскому судну на лодке. Был повторно поднят вертолет для огневого прикрытия с воздуха. Также велся контроль с беспилотного средства, которое было запущенно с БПК "Кулаков".На удалении 1-2 километра удалось связаться с экипажем судна, который укрылся в цитадели. Шесть человек группы морской пехоты поднялись на судно "Люсия". "В течение 30 минут группа, прикрывая друг друга, осмотрела надстройку, сверху вниз, это порядка 5 палуб, в достаточно сложных, напряженных, эмоциональных условиях, действия были отработаны, мы готовились к этому и тренировались", - рассказал Варик.
https://ria.ru/20211026/piraty-1756293125.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211026/piraty-1756320518.html
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ка-27, россия, в мире, панама
18:14 26.10.2021 (обновлено: 18:19 26.10.2021)
 
Российский военный рассказал, как спасали панамское судно от пиратов

Командир отряда боевых кораблей Варик рассказал, как пираты испугались российского Ка-27

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащие группы антитеррора большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" во время операции по предотвращению захвата пиратами гражданского судна "Люция" в Гвинейском заливе. Кадр видео
Военнослужащие группы антитеррора большого противолодочного корабля Вице-адмирал Кулаков во время операции по предотвращению захвата пиратами гражданского судна Люция в Гвинейском заливе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Российский палубный вертолет спугнул пиратов, пытавшихся захватить панамское судно, они погрузились в лодку и резко удалились, сообщил командир отряда боевых кораблей Северного флота капитан 1-го ранга Станислав Варик.
По его словам, отряд российских боевых кораблей шел своим курсом, а палубный вертолет Ка-27 уже находился в воздухе. В этот момент военные РФ получили сообщение от Международного бюро противопиратской деятельности по системе спутниковой связи о том, что захвачено судно. Экипажу вертолета была поставлена следовать в район инцидента, несмотря на сильный тропический ливень.
"Удаление составило более 80 километров. Прибыв в район, обнаружил высокоскоростную быстроходную лодку, которая маневрировала вдоль борта захваченного судна. Услышав звук вертолета и увидев его, пираты в количестве восьми человек уже на момент подлета вертолета были погружены в лодку и лодка, резко переменно маневрируя на высокой скорости свыше 30 узлов начала маневрировать на удаление от судна, которое продолжало дрейфить без движения", - рассказал Варик.
Затем корабли были приведены в полную боевую готовность, по тревоге подняты антитреррористические групыы морской пехоты на всех кораблях нашего отряда, и отряд Северного флота начал с максимальной скоростью переход в район инцидента.
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"Время следования в пути составило два с половиной часа. Вертолет по запасу топлива вынужден был осуществить перелет на корабль и повторно готовился к вызову с перекрытием всех боевых нормативов, которые положены по боевой подготовке", - рассказал командир.
Как уточнил капитан, к этому моменту было известно, что экипаж на связь не выходит, на верхней палубе никого нет, лодка с пиратами ушла на достаточно большое расстояние. "Уже к этому моменту времени я связался с международным бюро по борьбе с пиратством, оповестил их о том, что мы выходим на контакт с судном, что пираты вытеснены из района и их деятельность прекращена", - добавил он.
Командир отряда Северного флота уточнил, что в тот момент не было известно, что кто-то из пиратов мог остаться на борту. Поэтому штурмовая группа и группа прикрытия из состава морской пехоты были вооружены и проинструктированы и направились к панамскому судну на лодке. Был повторно поднят вертолет для огневого прикрытия с воздуха. Также велся контроль с беспилотного средства, которое было запущенно с БПК "Кулаков".
На удалении 1-2 километра удалось связаться с экипажем судна, который укрылся в цитадели. Шесть человек группы морской пехоты поднялись на судно "Люсия". "В течение 30 минут группа, прикрывая друг друга, осмотрела надстройку, сверху вниз, это порядка 5 палуб, в достаточно сложных, напряженных, эмоциональных условиях, действия были отработаны, мы готовились к этому и тренировались", - рассказал Варик.
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Вчера, 15:00В мире
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Ка-27РоссияВ миреПанама
 
 
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