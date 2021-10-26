https://ria.ru/20211026/peskov-1756287296.html

Песков рассказал о подготовке Путина к саммиту АСЕАН

Песков рассказал о подготовке Путина к саммиту АСЕАН - РИА Новости, 26.10.2021

Песков рассказал о подготовке Путина к саммиту АСЕАН

Президент России Владимир Путин готовится к саммиту АСЕАН и Восточно-Азиатскому форуму, которые пройдут 27 и 28 октября, сообщил во вторник пресс-секретарь... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T13:03

2021-10-26T13:03

2021-10-26T13:03

политика

владимир путин

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин готовится к саммиту АСЕАН и Восточно-Азиатскому форуму, которые пройдут 27 и 28 октября, сообщил во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Президент готовится к участию в заседании Восточно-азиатского саммита в режиме видеоконференции и участию в пленарном заседании четвертого саммита Россия-АСЕАН, который пройдет 27 и 28 октября", - сказал он журналистам.Отвечая на вопрос о том, будет ли показана речь Путина по ТВ, Песков сказал: "Это, конечно, будет зависеть от режима организаторов мероприятия, но мы надеемся, что выступление нашего президента, конечно, мы вам покажем".На вопрос о том, какие темы планируется поднимать, Песков сказал: "Те вопросы, которые стоят на повестке дня"."Если говорить по Россия-АСЕАН, то... Россия находится в состоянии сотрудничества со странами ассоциации, да, мы притормозили за последние два года, вынужденно, из-за пандемии, но надо вместе искать пути расширения нашего сотрудничества, потенциал у нас солидный для этого, а главное, что и страны ассоциации, и сама Россия крайне заинтересованы в расширении этого взаимодействия", - добавил он.

https://ria.ru/20211024/putin-1756017685.html

https://ria.ru/20211026/asean-1756105292.html

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политика, владимир путин, дмитрий песков, россия