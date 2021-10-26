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Песков рассказал о подготовке Путина к саммиту АСЕАН
Песков рассказал о подготовке Путина к саммиту АСЕАН - РИА Новости, 26.10.2021
Песков рассказал о подготовке Путина к саммиту АСЕАН
Президент России Владимир Путин готовится к саммиту АСЕАН и Восточно-Азиатскому форуму, которые пройдут 27 и 28 октября, сообщил во вторник пресс-секретарь... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T13:03
2021-10-26T13:03
политика
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин готовится к саммиту АСЕАН и Восточно-Азиатскому форуму, которые пройдут 27 и 28 октября, сообщил во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Президент готовится к участию в заседании Восточно-азиатского саммита в режиме видеоконференции и участию в пленарном заседании четвертого саммита Россия-АСЕАН, который пройдет 27 и 28 октября", - сказал он журналистам.Отвечая на вопрос о том, будет ли показана речь Путина по ТВ, Песков сказал: "Это, конечно, будет зависеть от режима организаторов мероприятия, но мы надеемся, что выступление нашего президента, конечно, мы вам покажем".На вопрос о том, какие темы планируется поднимать, Песков сказал: "Те вопросы, которые стоят на повестке дня"."Если говорить по Россия-АСЕАН, то... Россия находится в состоянии сотрудничества со странами ассоциации, да, мы притормозили за последние два года, вынужденно, из-за пандемии, но надо вместе искать пути расширения нашего сотрудничества, потенциал у нас солидный для этого, а главное, что и страны ассоциации, и сама Россия крайне заинтересованы в расширении этого взаимодействия", - добавил он.
https://ria.ru/20211024/putin-1756017685.html
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политика, владимир путин, дмитрий песков, россия
13:03 26.10.2021
 
Песков рассказал о подготовке Путина к саммиту АСЕАН

Песков рассказал о подготовке Путина к саммиту АСЕАН и Восточно-Азиатскому форуму

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин готовится к саммиту АСЕАН и Восточно-Азиатскому форуму, которые пройдут 27 и 28 октября, сообщил во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент готовится к участию в заседании Восточно-азиатского саммита в режиме видеоконференции и участию в пленарном заседании четвертого саммита Россия-АСЕАН, который пройдет 27 и 28 октября", - сказал он журналистам.
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Путин примет участие в G20, АСЕАН и Восточноазиатском саммите
Отвечая на вопрос о том, будет ли показана речь Путина по ТВ, Песков сказал: "Это, конечно, будет зависеть от режима организаторов мероприятия, но мы надеемся, что выступление нашего президента, конечно, мы вам покажем".
На вопрос о том, какие темы планируется поднимать, Песков сказал: "Те вопросы, которые стоят на повестке дня".
"Если мы говорим о ВАС, это экономическое развитие АТР, это и пандемия, и работа с последствиями пандемии. Ну, и конечно, это развитие экономического взаимодействия, туристических связей, иных в регионе", - сказал пресс-секретарь президента РФ.
"Если говорить по Россия-АСЕАН, то... Россия находится в состоянии сотрудничества со странами ассоциации, да, мы притормозили за последние два года, вынужденно, из-за пандемии, но надо вместе искать пути расширения нашего сотрудничества, потенциал у нас солидный для этого, а главное, что и страны ассоциации, и сама Россия крайне заинтересованы в расширении этого взаимодействия", - добавил он.
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