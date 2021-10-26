Песков рассказал о подготовке Путина к саммиту АСЕАН
Песков рассказал о подготовке Путина к саммиту АСЕАН и Восточно-Азиатскому форуму
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин готовится к саммиту АСЕАН и Восточно-Азиатскому форуму, которые пройдут 27 и 28 октября, сообщил во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент готовится к участию в заседании Восточно-азиатского саммита в режиме видеоконференции и участию в пленарном заседании четвертого саммита Россия-АСЕАН, который пройдет 27 и 28 октября", - сказал он журналистам.
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Отвечая на вопрос о том, будет ли показана речь Путина по ТВ, Песков сказал: "Это, конечно, будет зависеть от режима организаторов мероприятия, но мы надеемся, что выступление нашего президента, конечно, мы вам покажем".
На вопрос о том, какие темы планируется поднимать, Песков сказал: "Те вопросы, которые стоят на повестке дня".
"Если мы говорим о ВАС, это экономическое развитие АТР, это и пандемия, и работа с последствиями пандемии. Ну, и конечно, это развитие экономического взаимодействия, туристических связей, иных в регионе", - сказал пресс-секретарь президента РФ.
"Если говорить по Россия-АСЕАН, то... Россия находится в состоянии сотрудничества со странами ассоциации, да, мы притормозили за последние два года, вынужденно, из-за пандемии, но надо вместе искать пути расширения нашего сотрудничества, потенциал у нас солидный для этого, а главное, что и страны ассоциации, и сама Россия крайне заинтересованы в расширении этого взаимодействия", - добавил он.
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