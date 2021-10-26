https://ria.ru/20211026/perevorot-1756390015.html

Боррель предупредил Судан о последствиях из-за военного переворота в стране

Боррель предупредил Судан о последствиях из-за военного переворота в стране - РИА Новости, 26.10.2021

Боррель предупредил Судан о последствиях из-за военного переворота в стране

ЕС может прекратить финансовую помощь Судану из-за военного переворота, говорится в заявлении верховного представителя союза по внешней политике Жозепа Борреля... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T20:30

2021-10-26T20:30

2021-10-26T20:30

в мире

судан

жозеп боррель

ситуация в судане

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БРЮССЕЛЬ, 26 окт - РИА Новости. ЕС может прекратить финансовую помощь Судану из-за военного переворота, говорится в заявлении верховного представителя союза по внешней политике Жозепа Борреля в ответ на действия суданских военных во главе с главнокомандующим ВС Судана и фактическим руководителем страны Абдель Фаттахом аль-Бурханом."ЕС решительно осуждает военный переворот в Судане и задержание премьер-министра и нескольких министров… ЕС также осуждает заявление аль-Бурхана о введении чрезвычайного положения и приостановке действия ключевых положений конституции и роспуске управляющих структур. Если ситуация в ближайшее время не изменится, то будут серьезные последствия в сотрудничестве с ЕС, в том числе, касающиеся финансовой поддержки", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20211025/sudan-1756166900.html

судан

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2021

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в мире, судан, жозеп боррель, ситуация в судане