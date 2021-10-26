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Боррель предупредил Судан о последствиях из-за военного переворота в стране
Боррель предупредил Судан о последствиях из-за военного переворота в стране - РИА Новости, 26.10.2021
Боррель предупредил Судан о последствиях из-за военного переворота в стране
ЕС может прекратить финансовую помощь Судану из-за военного переворота, говорится в заявлении верховного представителя союза по внешней политике Жозепа Борреля... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T20:30
2021-10-26T20:30
в мире
судан
жозеп боррель
ситуация в судане
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БРЮССЕЛЬ, 26 окт - РИА Новости. ЕС может прекратить финансовую помощь Судану из-за военного переворота, говорится в заявлении верховного представителя союза по внешней политике Жозепа Борреля в ответ на действия суданских военных во главе с главнокомандующим ВС Судана и фактическим руководителем страны Абдель Фаттахом аль-Бурханом."ЕС решительно осуждает военный переворот в Судане и задержание премьер-министра и нескольких министров… ЕС также осуждает заявление аль-Бурхана о введении чрезвычайного положения и приостановке действия ключевых положений конституции и роспуске управляющих структур. Если ситуация в ближайшее время не изменится, то будут серьезные последствия в сотрудничестве с ЕС, в том числе, касающиеся финансовой поддержки", - говорится в заявлении.
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в мире, судан, жозеп боррель, ситуация в судане
20:30 26.10.2021
 
Боррель предупредил Судан о последствиях из-за военного переворота в стране

Боррель предупредил Судан о возможном прекращении финансовой поддержки из-за переворота

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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БРЮССЕЛЬ, 26 окт - РИА Новости. ЕС может прекратить финансовую помощь Судану из-за военного переворота, говорится в заявлении верховного представителя союза по внешней политике Жозепа Борреля в ответ на действия суданских военных во главе с главнокомандующим ВС Судана и фактическим руководителем страны Абдель Фаттахом аль-Бурханом.
"ЕС решительно осуждает военный переворот в Судане и задержание премьер-министра и нескольких министров… ЕС также осуждает заявление аль-Бурхана о введении чрезвычайного положения и приостановке действия ключевых положений конституции и роспуске управляющих структур. Если ситуация в ближайшее время не изменится, то будут серьезные последствия в сотрудничестве с ЕС, в том числе, касающиеся финансовой поддержки", - говорится в заявлении.
Участники акции протеста жгут шины на улице в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 16:43
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В миреСуданЖозеп БоррельСитуация в Судане
 
 
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