https://ria.ru/20211026/perevorot-1756390015.html
Боррель предупредил Судан о последствиях из-за военного переворота в стране
Боррель предупредил Судан о последствиях из-за военного переворота в стране - РИА Новости, 26.10.2021
Боррель предупредил Судан о последствиях из-за военного переворота в стране
ЕС может прекратить финансовую помощь Судану из-за военного переворота, говорится в заявлении верховного представителя союза по внешней политике Жозепа Борреля... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T20:30
2021-10-26T20:30
2021-10-26T20:30
в мире
судан
жозеп боррель
ситуация в судане
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БРЮССЕЛЬ, 26 окт - РИА Новости. ЕС может прекратить финансовую помощь Судану из-за военного переворота, говорится в заявлении верховного представителя союза по внешней политике Жозепа Борреля в ответ на действия суданских военных во главе с главнокомандующим ВС Судана и фактическим руководителем страны Абдель Фаттахом аль-Бурханом."ЕС решительно осуждает военный переворот в Судане и задержание премьер-министра и нескольких министров… ЕС также осуждает заявление аль-Бурхана о введении чрезвычайного положения и приостановке действия ключевых положений конституции и роспуске управляющих структур. Если ситуация в ближайшее время не изменится, то будут серьезные последствия в сотрудничестве с ЕС, в том числе, касающиеся финансовой поддержки", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20211025/sudan-1756166900.html
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в мире, судан, жозеп боррель, ситуация в судане
Боррель предупредил Судан о последствиях из-за военного переворота в стране
Боррель предупредил Судан о возможном прекращении финансовой поддержки из-за переворота