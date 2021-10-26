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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20211026/perepis-1756300496.html
Ямал вошел в пятерку регионов по активности участия в онлайн-переписи
Ямал вошел в пятерку регионов по активности участия в онлайн-переписи - РИА Новости, 26.10.2021
Ямал вошел в пятерку регионов по активности участия в онлайн-переписи
Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) вошел в топ-5 регионов РФ по активности участия в онлайн-переписи, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T13:52
2021-10-26T13:52
ямало-ненецкий автономный округ
общество
тюменская область
ямал
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) вошел в топ-5 регионов РФ по активности участия в онлайн-переписи, сообщает пресс-служба губернатора региона."Ямал вошел в топ-5 регионов РФ по активности участия в онлайн-переписи. За шесть дней Всероссийской переписи населения более 14% жителей округа прошли анкетирование дистанционно на портале gosuslugi.ru", - говорится в сообщении.Власти напоминают, что такая возможность у россиян появилась впервые. Удобство новшества уже оценили ямальские семьи."Всегда принимаем участие в переписи населения, в этом году впервые переписывались на госуслугах. Очень удобно и быстро, а главное минимум контактов и рисков заражения. Первопроходцем у нас была бабушка. Пройти анкетирование даже для нее не составило труда", – рассказала многодетная мама из Салехарда Анастасия Рулева, чьи слова приводятся в сообщении.К порталу госуслуг сегодня подключено более 90% жителей Ямала – это один из самых высоких показателей среди регионов. На сегодняшний день ямальцы могут воспользоваться 732 электронными услугами. И ежегодно эта цифра растет."В прошлом году Ямал одним из первых внедрил платформу обратной связи (ПОС) "Госуслуги. Решаем вместе", что позволило повысить качество работы с обращениями граждан. Обработкой сообщений занимается Центр управления регионом ЯНАО. Площадка госуслуг крайне востребована – почти за год работы через ПОС было принято порядка 25 тысяч обращений ямальцев", – цитирует пресс-служба руководителя ЦУР ЯНАО Александра Павлика. Для проведения переписи населения на Ямале задействовано 1200 переписчиков и 220 волонтеров. При обходе домовладений они используют планшеты со специальным программным обеспечением."Цифровой формат переписи упрощает работу переписчиков и делает ее более безопасной для граждан. Прохождение опроса в среднем занимает от 20 минут до получаса. В случае самостоятельного анкетирования переписчику остается только прийти, считать QR-код и занести гражданина в базу", – отметил заместитель руководителя УФСГС по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Иван Пинигин. Его слова приводятся в сообщении.Полученные во время переписи данные лягут в основу социальных программ и развития городов и регионов страны, уточняет пресс-служба.
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общество, тюменская область, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао), россия
13:52 26.10.2021
 
Ямал вошел в пятерку регионов по активности участия в онлайн-переписи

Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в пятерку регионов по активности в онлайн-переписи

© РИА Новости / Александр ГальперинСотрудник Федеральной службы государственной статистики (Росстат) в переписном пункте
Сотрудник Федеральной службы государственной статистики (Росстат) в переписном пункте - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) вошел в топ-5 регионов РФ по активности участия в онлайн-переписи, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Ямал вошел в топ-5 регионов РФ по активности участия в онлайн-переписи. За шесть дней Всероссийской переписи населения более 14% жителей округа прошли анкетирование дистанционно на портале gosuslugi.ru", - говорится в сообщении.
Виды Тюмени - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября, 20:41Ямало-Ненецкий автономный округ
ЯНАО вошел в число лидеров среди регионов по качеству управления финансами
Власти напоминают, что такая возможность у россиян появилась впервые. Удобство новшества уже оценили ямальские семьи.
"Всегда принимаем участие в переписи населения, в этом году впервые переписывались на госуслугах. Очень удобно и быстро, а главное минимум контактов и рисков заражения. Первопроходцем у нас была бабушка. Пройти анкетирование даже для нее не составило труда", – рассказала многодетная мама из Салехарда Анастасия Рулева, чьи слова приводятся в сообщении.
К порталу госуслуг сегодня подключено более 90% жителей Ямала – это один из самых высоких показателей среди регионов. На сегодняшний день ямальцы могут воспользоваться 732 электронными услугами. И ежегодно эта цифра растет.
Салехард - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 12:16Ямало-Ненецкий автономный округ
На Ямале расширят перечень мер поддержки людей с диабетом
"В прошлом году Ямал одним из первых внедрил платформу обратной связи (ПОС) "Госуслуги. Решаем вместе", что позволило повысить качество работы с обращениями граждан. Обработкой сообщений занимается Центр управления регионом ЯНАО. Площадка госуслуг крайне востребована – почти за год работы через ПОС было принято порядка 25 тысяч обращений ямальцев", – цитирует пресс-служба руководителя ЦУР ЯНАО Александра Павлика. Для проведения переписи населения на Ямале задействовано 1200 переписчиков и 220 волонтеров. При обходе домовладений они используют планшеты со специальным программным обеспечением.
"Цифровой формат переписи упрощает работу переписчиков и делает ее более безопасной для граждан. Прохождение опроса в среднем занимает от 20 минут до получаса. В случае самостоятельного анкетирования переписчику остается только прийти, считать QR-код и занести гражданина в базу", – отметил заместитель руководителя УФСГС по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Иван Пинигин. Его слова приводятся в сообщении.
Полученные во время переписи данные лягут в основу социальных программ и развития городов и регионов страны, уточняет пресс-служба.
Современная жилая застройка в Салехарде - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 17:05Ямало-Ненецкий автономный округ
В ЯНАО предложили создать программу по добыче сложных запасов газа
 
Ямало-Ненецкий автономный округОбществоТюменская областьЯмалЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Россия
 
 
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