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Диетолог подсказал, как не набрать вес в период холодов
Диетолог подсказал, как не набрать вес в период холодов - РИА Новости, 26.10.2021
Диетолог подсказал, как не набрать вес в период холодов
Желание потреблять жирную пищу с наступлением холодной погоды естественным образом возрастает - не набрать лишний вес поможет выбор более здорового перекуса,... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T05:20
2021-10-26T05:20
2021-10-26T06:18
общество
диета
москва
здоровье
антон бердов
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Желание потреблять жирную пищу с наступлением холодной погоды естественным образом возрастает - не набрать лишний вес поможет выбор более здорового перекуса, поделился с РИА Новости мнением ведущий диетолог холдинга Performance Group Антон Бердов.С приходом холодной погоды уровень нашей активности снижается, и мы меньше времени проводим на открытом воздухе, рассуждает Бердов. Также хочется больше и чаще есть, а руки постоянно тянутся к холодильнику, чтобы перекусить. На самом деле, это вполне нормально."Наш организм, понимая, что наступила холодная пора, начинает греть себя изнутри, ускоряя при этом метаболизм. Это необходимо для сохранения нормальной температуры тела. Но несмотря на то, что постоянное желание есть нормально, важно его ограничивать, иначе это может привести к печальным последствиям", - подчеркнул эксперт.
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общество, диета, москва, здоровье, антон бердов
05:20 26.10.2021 (обновлено: 06:18 26.10.2021)
Диетолог подсказал, как не набрать вес в период холодов
Диетолог Бердов посоветовал выбрать более здоровый перекус, чтобы не набрать вес в холода
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.
Желание потреблять жирную пищу с наступлением холодной погоды естественным образом возрастает - не набрать лишний вес поможет выбор более здорового перекуса, поделился с РИА Новости мнением ведущий диетолог холдинга Performance Group Антон Бердов
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"Подойдите к выбору еды осознанно и замените вредные продукты на аналогичные, но при этом полезные. Например, чипсы можно заменить на овощные палочки с хумусом, хлеб - на снэки из злаков, а шоколадку - на фрукты. Также необходимо не забывать о контроле за потреблением калорий и снизить их потребление на 10-15% от обычной дневной нормы, при этом придерживаясь соотношения 30% белков, 30% жиров и 40% углеводов. Это именно та рекомендация, которая позволит вам остаться в форме в течении холодного времени года, а также на период локдауна", - советует эксперт.
С приходом холодной погоды уровень нашей активности снижается, и мы меньше времени проводим на открытом воздухе, рассуждает Бердов. Также хочется больше и чаще есть, а руки постоянно тянутся к холодильнику, чтобы перекусить. На самом деле, это вполне нормально.
"Наш организм, понимая, что наступила холодная пора, начинает греть себя изнутри, ускоряя при этом метаболизм. Это необходимо для сохранения нормальной температуры тела. Но несмотря на то, что постоянное желание есть нормально, важно его ограничивать, иначе это может привести к печальным последствиям", - подчеркнул эксперт.