https://ria.ru/20211026/perekus-1756234112.html

Диетолог подсказал, как не набрать вес в период холодов

Диетолог подсказал, как не набрать вес в период холодов - РИА Новости, 26.10.2021

Диетолог подсказал, как не набрать вес в период холодов

Желание потреблять жирную пищу с наступлением холодной погоды естественным образом возрастает - не набрать лишний вес поможет выбор более здорового перекуса,... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T05:20

2021-10-26T05:20

2021-10-26T06:18

общество

диета

москва

здоровье

антон бердов

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Желание потреблять жирную пищу с наступлением холодной погоды естественным образом возрастает - не набрать лишний вес поможет выбор более здорового перекуса, поделился с РИА Новости мнением ведущий диетолог холдинга Performance Group Антон Бердов.С приходом холодной погоды уровень нашей активности снижается, и мы меньше времени проводим на открытом воздухе, рассуждает Бердов. Также хочется больше и чаще есть, а руки постоянно тянутся к холодильнику, чтобы перекусить. На самом деле, это вполне нормально."Наш организм, понимая, что наступила холодная пора, начинает греть себя изнутри, ускоряя при этом метаболизм. Это необходимо для сохранения нормальной температуры тела. Но несмотря на то, что постоянное желание есть нормально, важно его ограничивать, иначе это может привести к печальным последствиям", - подчеркнул эксперт.

https://ria.ru/20211015/voz-1754726420.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, диета, москва, здоровье, антон бердов