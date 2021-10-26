https://ria.ru/20211026/pandemiya-1756380940.html

Президент Германии поблагодарил Меркель за работу правительства в пандемию

Президент Германии поблагодарил Меркель за работу правительства в пандемию - РИА Новости, 26.10.2021

Президент Германии поблагодарил Меркель за работу правительства в пандемию

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер поблагодарил Ангелу Меркель и ее правительство за работу в период пандемии коронавируса, высоко оценил вклад кабинета... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T19:23

2021-10-26T19:23

2021-10-26T19:23

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франк-вальтер штайнмайер

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БЕРЛИН, 26 окт – РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер поблагодарил Ангелу Меркель и ее правительство за работу в период пандемии коронавируса, высоко оценил вклад кабинета министров в борьбу с распространением вируса в Германии и ЕС.Бундестаг (парламент ФРГ) 20-го созыва провел во вторник учредительное заседание в Берлине. Депутаты избрали нового президента бундестага – им стала 53-летняя Бербель Бас (Социал-демократическая партия Германии). Ранее Штайнмайер попросил Меркель продолжить исполнять обязанности канцлера ФРГ до назначения преемника. В соответствии с 69-й статьей Основного закона Германии, канцлер ФРГ и министры правительства должны сложить полномочия с момента первого заседания бундестага ФРГ нового созыва."Пандемия перевернула мир. Она стала огромным вызовам для вас, для всей страны. Как федеральный канцлер, как министры этого правительства вы взяли на себя ответственность за нашу страну со всей силой и серьезностью, которых требовала от вас эта ситуация", - заявил Штайнмайер на официальной церемонии во дворце Бельвю. Он добавил, что правительство во главе с Меркель работало в "период, который, безусловно, также в памяти будущих поколений будет определяться и отмечен пандемией".Штайнмайер напомнил и о реализации других проектов кабмина Меркель: в общей сложности это почти 600 законов, связанных с "конкретными улучшениями" для общества. По его словам, правительство также успешно противостояло "тенденциям к разделению в обществе, жестокости и ненависти", в том числе в интернете."Сегодня я хочу подчеркнуть, что благодаря... часто критикуемым европейским закупкам вакцин сплоченность сохранялась не только на национальном, но и на европейском уровне. Для Европы борьба с пандемией и ее последствиями была и остается вопросом... существования, и я считаю, что без этих решений Европа могла бы распасться. Я благодарен за это, даже если мы все знаем, что внутренняя сплоченность Европы остается хрупкой, а снижение напряженности и согласование интересов в Европе остаются центральными задачами каждого нового федерального правительства", - сказал Штайнмайер.

https://ria.ru/20211025/merkel-1756032645.html

https://ria.ru/20211026/merkel-1756374998.html

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в мире, берлин (город), европа, германия, ангела меркель, бундестаг германии, франк-вальтер штайнмайер