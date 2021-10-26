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СК нашел двух причастных к отравлению метанолом в Москве
СК нашел двух причастных к отравлению метанолом в Москве - РИА Новости, 26.10.2021
СК нашел двух причастных к отравлению метанолом в Москве
Следственный комитет нашел двух причастных к отравлению метиловым спиртом в Москве, сообщает старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T16:54
2021-10-26T16:54
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Следственный комитет нашел двух причастных к отравлению метиловым спиртом в Москве, сообщает старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.На прошлой неделе столичная прокуратура сообщала, что один человек погиб, еще двое пострадали от отравления метанолом на юго-западе Москвы, возбуждено уголовное дело. По ее информации, 11 октября трое мужчин в кафе на улице Академика Семенова употребляли принесенный с собой алкоголь, который они купили в Московской области. Вскоре их госпитализировали с отравлением метанолом. Один из потерпевших скончался."Установлена причастность к совершению преступления двух мужчин 1987 и 1993 годов рождения, которые в настоящее время задержаны по другому уголовному делу правоохранительными органами Раменского района Московской области за совершение преступлений, предусмотренных ст. 171.1 УК РФ (сбыт товаров и продукции без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации) и ст. 171.3 УК РФ (незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции)", - сказала Иванова.Добавляется, что причастность подозреваемых к делу подтвердилась показаниями свидетелей, опознаниями и другими материалами уголовного дела."В ближайшее время следователи приступят к проведению с фигурантами необходимых следственных действий. Также они будут проверены на возможную причастность к совершению аналогичных преступлений", - сообщает Иванова.
https://ria.ru/20211021/metanol-1755586055.html
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происшествия, московская область (подмосковье), москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, россия
16:54 26.10.2021
 
СК нашел двух причастных к отравлению метанолом в Москве

СК нашел двух причастных к отравлению метиловым спиртом в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Следственный комитет нашел двух причастных к отравлению метиловым спиртом в Москве, сообщает старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
На прошлой неделе столичная прокуратура сообщала, что один человек погиб, еще двое пострадали от отравления метанолом на юго-западе Москвы, возбуждено уголовное дело. По ее информации, 11 октября трое мужчин в кафе на улице Академика Семенова употребляли принесенный с собой алкоголь, который они купили в Московской области. Вскоре их госпитализировали с отравлением метанолом. Один из потерпевших скончался.
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"Установлена причастность к совершению преступления двух мужчин 1987 и 1993 годов рождения, которые в настоящее время задержаны по другому уголовному делу правоохранительными органами Раменского района Московской области за совершение преступлений, предусмотренных ст. 171.1 УК РФ (сбыт товаров и продукции без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации) и ст. 171.3 УК РФ (незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции)", - сказала Иванова.
Добавляется, что причастность подозреваемых к делу подтвердилась показаниями свидетелей, опознаниями и другими материалами уголовного дела.
"В ближайшее время следователи приступят к проведению с фигурантами необходимых следственных действий. Также они будут проверены на возможную причастность к совершению аналогичных преступлений", - сообщает Иванова.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МоскваСледственный комитет России (СК РФ)Юлия ИвановаРоссия
 
 
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