https://ria.ru/20211026/otravlenie-1756302133.html
В Ногинске возбудили дела после смерти двухлетней девочки от отравления
В Ногинске возбудили дела после смерти двухлетней девочки от отравления - РИА Новости, 26.10.2021
В Ногинске возбудили дела после смерти двухлетней девочки от отравления
Следователи возбудили уголовные дела о причинении смерти по неосторожности и халатности после гибели ребенка от отравления в Ногинске, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T13:59
2021-10-26T13:59
2021-10-26T13:59
происшествия
ногинск
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовные дела о причинении смерти по неосторожности и халатности после гибели ребенка от отравления в Ногинске, сообщает пресс-служба подмосковного главка СК РФ.Ранее проверку по смерти 2-летней девочки в Ногинске начала прокуратура.По данным СК, 25 октября отец девочки вернулся домой после ночной рабочей смены и обнаружил супругу и дочь без сознания, после чего вызвал скорую помощь. Пострадавших доставили в медучреждение, где им поставили предварительный диагноз "отравление неизвестным веществом". Девочка скончалась, мать находится в реанимации."По факту гибели 2-летней девочки в результате отравления возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.Отмечается, что семья характеризовалась отрицательно и состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. "Возбуждено уголовное дело по факту возможного халатного отношения должностных лиц органов ОДН к исполнению своих должностных обязанностей, повлекшего по неосторожности смерть ребенка (ч. 2 ст. 293 УК РФ)", - заявили в СК.
https://ria.ru/20210910/prichina-1749607015.html
https://ria.ru/20211022/otravleniya-1755777622.html
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происшествия, ногинск, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), россия
В Ногинске возбудили дела после смерти двухлетней девочки от отравления
В Ногинске возбудили два уголовных дела после смерти двухлетней девочки от отравления
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.
Следователи возбудили уголовные дела о причинении смерти по неосторожности и халатности после гибели ребенка от отравления в Ногинске
, сообщает пресс-служба подмосковного главка СК
РФ.
Ранее проверку по смерти 2-летней девочки в Ногинске начала прокуратура.
По данным СК, 25 октября отец девочки вернулся домой после ночной рабочей смены и обнаружил супругу и дочь без сознания, после чего вызвал скорую помощь. Пострадавших доставили в медучреждение, где им поставили предварительный диагноз "отравление неизвестным веществом". Девочка скончалась, мать находится в реанимации.
"По факту гибели 2-летней девочки в результате отравления возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что семья характеризовалась отрицательно и состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. "Возбуждено уголовное дело по факту возможного халатного отношения должностных лиц органов ОДН к исполнению своих должностных обязанностей, повлекшего по неосторожности смерть ребенка (ч. 2 ст. 293 УК РФ)", - заявили в СК.