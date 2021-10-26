https://ria.ru/20211026/otravlenie-1756302133.html

В Ногинске возбудили дела после смерти двухлетней девочки от отравления

В Ногинске возбудили дела после смерти двухлетней девочки от отравления - РИА Новости, 26.10.2021

В Ногинске возбудили дела после смерти двухлетней девочки от отравления

Следователи возбудили уголовные дела о причинении смерти по неосторожности и халатности после гибели ребенка от отравления в Ногинске, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T13:59

2021-10-26T13:59

2021-10-26T13:59

происшествия

ногинск

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовные дела о причинении смерти по неосторожности и халатности после гибели ребенка от отравления в Ногинске, сообщает пресс-служба подмосковного главка СК РФ.Ранее проверку по смерти 2-летней девочки в Ногинске начала прокуратура.По данным СК, 25 октября отец девочки вернулся домой после ночной рабочей смены и обнаружил супругу и дочь без сознания, после чего вызвал скорую помощь. Пострадавших доставили в медучреждение, где им поставили предварительный диагноз "отравление неизвестным веществом". Девочка скончалась, мать находится в реанимации."По факту гибели 2-летней девочки в результате отравления возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.Отмечается, что семья характеризовалась отрицательно и состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. "Возбуждено уголовное дело по факту возможного халатного отношения должностных лиц органов ОДН к исполнению своих должностных обязанностей, повлекшего по неосторожности смерть ребенка (ч. 2 ст. 293 УК РФ)", - заявили в СК.

https://ria.ru/20210910/prichina-1749607015.html

https://ria.ru/20211022/otravleniya-1755777622.html

ногинск

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, ногинск, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), россия