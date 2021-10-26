https://ria.ru/20211026/otravlenie-1756284510.html
В Подмосковье двухлетняя девочка умерла от отравления
В Подмосковье двухлетняя девочка умерла от отравления - РИА Новости, 26.10.2021
В Подмосковье двухлетняя девочка умерла от отравления
Прокуратура Московской области начала проверку после смерти двухлетней девочки от отравления в Ногинске, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T12:53
2021-10-26T12:53
2021-10-26T12:53
происшествия
ногинск
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после смерти двухлетней девочки от отравления в Ногинске, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По имеющейся информации, 25 октября в медицинское учреждение была доставлена двухлетняя девочка с признаками отравления. Впоследствии в больнице ребёнок скончался", - говорится в сообщении.Проведение проверки поручено Ногинской городской прокуратуре: будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям ответственных лиц. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственным органом, поставлены на контроль.
https://ria.ru/20210527/rebenok-1734477699.html
ногинск
московская область (подмосковье)
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происшествия, ногинск, московская область (подмосковье), здоровье - общество
В Подмосковье двухлетняя девочка умерла от отравления
В Ногинске двухлетняя девочка умерла от отравления