https://ria.ru/20211026/otravlenie-1756284510.html

В Подмосковье двухлетняя девочка умерла от отравления

В Подмосковье двухлетняя девочка умерла от отравления - РИА Новости, 26.10.2021

В Подмосковье двухлетняя девочка умерла от отравления

Прокуратура Московской области начала проверку после смерти двухлетней девочки от отравления в Ногинске, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T12:53

2021-10-26T12:53

2021-10-26T12:53

происшествия

ногинск

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после смерти двухлетней девочки от отравления в Ногинске, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По имеющейся информации, 25 октября в медицинское учреждение была доставлена двухлетняя девочка с признаками отравления. Впоследствии в больнице ребёнок скончался", - говорится в сообщении.Проведение проверки поручено Ногинской городской прокуратуре: будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям ответственных лиц. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственным органом, поставлены на контроль.

https://ria.ru/20210527/rebenok-1734477699.html

ногинск

московская область (подмосковье)

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2021

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происшествия, ногинск, московская область (подмосковье), здоровье - общество