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В Подмосковье двухлетняя девочка умерла от отравления
В Подмосковье двухлетняя девочка умерла от отравления - РИА Новости, 26.10.2021
В Подмосковье двухлетняя девочка умерла от отравления
Прокуратура Московской области начала проверку после смерти двухлетней девочки от отравления в Ногинске, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T12:53
2021-10-26T12:53
происшествия
ногинск
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после смерти двухлетней девочки от отравления в Ногинске, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По имеющейся информации, 25 октября в медицинское учреждение была доставлена двухлетняя девочка с признаками отравления. Впоследствии в больнице ребёнок скончался", - говорится в сообщении.Проведение проверки поручено Ногинской городской прокуратуре: будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям ответственных лиц. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственным органом, поставлены на контроль.
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ногинск
московская область (подмосковье)
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происшествия, ногинск, московская область (подмосковье), здоровье - общество
12:53 26.10.2021
 
В Подмосковье двухлетняя девочка умерла от отравления

В Ногинске двухлетняя девочка умерла от отравления

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после смерти двухлетней девочки от отравления в Ногинске, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"По имеющейся информации, 25 октября в медицинское учреждение была доставлена двухлетняя девочка с признаками отравления. Впоследствии в больнице ребёнок скончался", - говорится в сообщении.
Проведение проверки поручено Ногинской городской прокуратуре: будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям ответственных лиц. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственным органом, поставлены на контроль.
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