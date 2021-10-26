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В СЖР выступили против отчислений за "неугодные" лайки
В СЖР выступили против отчислений за "неугодные" лайки - РИА Новости, 26.10.2021
В СЖР выступили против отчислений за "неугодные" лайки
Секретарь Союза журналистов России (СЖР) Роман Серебряный, комментируя отчисление студенток школы телевидения "Останкино", заявил, что руководство учебных... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T14:50
2021-10-26T14:50
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Секретарь Союза журналистов России (СЖР) Роман Серебряный, комментируя отчисление студенток школы телевидения "Останкино", заявил, что руководство учебных заведений должно вести просветительскую работу, а не отчислять за "неугодные лайки".На сайте СЖР сообщается, что студентки московской "Высшей школы кино и телевидения "Останкино" заявили, что их отчислили из-за лайков под комментарием в Instagram. Один из пользователей под фото в официальном аккаунте учебного заведения оставил комментарий, и несколько студенток его оценили.Комментарий был о том, что школа отменяет занятия в период нерабочих дней. После студентки получили от администрации школы странное сообщение, где говорилось, что они поддержали "абсолютно отвратительный комментарий о Школе". Пропуски в образовательное учреждение четверых студенток оказались заблокированы. Руководство учреждения свои действия не объяснило."Руководству высших учебных заведений необходимо вести просветительскую, воспитательскую работу, а не от отчислять из-за неугодных лайков", - заявил Серебряный, слова которого приводятся на сайте СЖР.
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общество, образование - общество, союз журналистов россии, россия
14:50 26.10.2021
 
В СЖР выступили против отчислений за "неугодные" лайки

Секретарь СЖР Серебряный оценил отчисление студенток школы "Останкино" из-за лайков

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкОфис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" на Зубовском бульваре
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России на Зубовском бульваре - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Секретарь Союза журналистов России (СЖР) Роман Серебряный, комментируя отчисление студенток школы телевидения "Останкино", заявил, что руководство учебных заведений должно вести просветительскую работу, а не отчислять за "неугодные лайки".
На сайте СЖР сообщается, что студентки московской "Высшей школы кино и телевидения "Останкино" заявили, что их отчислили из-за лайков под комментарием в Instagram. Один из пользователей под фото в официальном аккаунте учебного заведения оставил комментарий, и несколько студенток его оценили.
Комментарий был о том, что школа отменяет занятия в период нерабочих дней. После студентки получили от администрации школы странное сообщение, где говорилось, что они поддержали "абсолютно отвратительный комментарий о Школе". Пропуски в образовательное учреждение четверых студенток оказались заблокированы. Руководство учреждения свои действия не объяснило.
"Руководству высших учебных заведений необходимо вести просветительскую, воспитательскую работу, а не от отчислять из-за неугодных лайков", - заявил Серебряный, слова которого приводятся на сайте СЖР.
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