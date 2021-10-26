https://ria.ru/20211026/otchislenie-1756317345.html
В СЖР выступили против отчислений за "неугодные" лайки
В СЖР выступили против отчислений за "неугодные" лайки - РИА Новости, 26.10.2021
В СЖР выступили против отчислений за "неугодные" лайки
Секретарь Союза журналистов России (СЖР) Роман Серебряный, комментируя отчисление студенток школы телевидения "Останкино", заявил, что руководство учебных... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T14:50
2021-10-26T14:50
2021-10-26T14:50
общество
образование - общество
союз журналистов россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571392981_0:256:2984:1936_1920x0_80_0_0_db74fd70361f554d868d8b6ae31b3942.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Секретарь Союза журналистов России (СЖР) Роман Серебряный, комментируя отчисление студенток школы телевидения "Останкино", заявил, что руководство учебных заведений должно вести просветительскую работу, а не отчислять за "неугодные лайки".На сайте СЖР сообщается, что студентки московской "Высшей школы кино и телевидения "Останкино" заявили, что их отчислили из-за лайков под комментарием в Instagram. Один из пользователей под фото в официальном аккаунте учебного заведения оставил комментарий, и несколько студенток его оценили.Комментарий был о том, что школа отменяет занятия в период нерабочих дней. После студентки получили от администрации школы странное сообщение, где говорилось, что они поддержали "абсолютно отвратительный комментарий о Школе". Пропуски в образовательное учреждение четверых студенток оказались заблокированы. Руководство учреждения свои действия не объяснило."Руководству высших учебных заведений необходимо вести просветительскую, воспитательскую работу, а не от отчислять из-за неугодных лайков", - заявил Серебряный, слова которого приводятся на сайте СЖР.
https://ria.ru/20210225/otchislenie-1598993855.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571392981_157:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_c0ec16b31c6619f6dc3d37a52344c88a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, образование - общество, союз журналистов россии, россия
В СЖР выступили против отчислений за "неугодные" лайки
Секретарь СЖР Серебряный оценил отчисление студенток школы "Останкино" из-за лайков