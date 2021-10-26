https://ria.ru/20211026/ostankino-1756352372.html

В школе "Останкино" опровергли отчисление студенток за лайки в соцсети

В школе "Останкино" опровергли отчисление студенток за лайки в соцсети - РИА Новости, 26.10.2021

В школе "Останкино" опровергли отчисление студенток за лайки в соцсети

Художественный руководитель "Высшей школы кино и телевидения "Останкино" Елена Летучая заявила, что студенток отчислили не за посты в Instagram и лайки, а за... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T17:21

2021-10-26T17:21

2021-10-26T17:28

общество

союз журналистов россии

останкино (телецентр)

елена летучая

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Художественный руководитель "Высшей школы кино и телевидения "Останкино" Елена Летучая заявила, что студенток отчислили не за посты в Instagram и лайки, а за саботирование антиковидных мер.Ранее СЖР заступился за студенток московской "Высшей школы кино и телевидения "Останкино", которые заявили, что их отчислили из-за лайков под комментарием в Instagram. Один из пользователей под фото в официальном аккаунте учебного заведения оставил комментарий, и несколько студенток его оценили. Комментарий был о том, что школа отменяет занятия в период нерабочих дней. После студентки получили от администрации школы странное сообщение, где говорилось что они поддержали "абсолютно отвратительный комментарий о Школе". Пропуски в образовательное учреждение четверых студенток оказались заблокированы. На тот момент руководство учреждения свои действия не объяснило. В СЖР отметили, что руководство учебных заведений должно вести просветительскую работу, а не отчислять за "неугодные лайки"."Размещая в соцсетях провокационные комментарии, некоторые студенты настолько недовольны указами президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина, что готовы оклеветать и "Высшую школу "Останкино", которая просто соблюдает требования вышестоящих организаций", - заявила Летучая, слова которой приводятся в Instagram-аккаунте школы.Она отметила, что, выражая недовольство уходом школы на незапланированные выходные и распространяя в соцсетях ложную информацию, теперь уже бывшие студентки решили, что саботирование подобных антиковидных мер - лучшее, что можно было предпринять на сегодняшний день."Уважаемые Тимченко Алиса и Темирчиева Алина - вы отчислены из "Высшей школы "Останкино". Теперь вы можете принимать решения самостоятельно, соблюдать указы мэра или нет. И, конечно же, я должна официально заявить, что ни посты в Instagram, ни лайки к этим постам к отчислению этих студенток не имеют не имеют никакого отношения", - объяснила Летучая.По ее словам, школа и впредь не будет допускать саботирования подобных указов и ограничений и нарушения дисциплины в стенах учебного заведения.

https://ria.ru/20211025/moskva-1755845407.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, союз журналистов россии, останкино (телецентр), елена летучая