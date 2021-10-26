Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211026/ostankino-1756352372.html
В школе "Останкино" опровергли отчисление студенток за лайки в соцсети
В школе "Останкино" опровергли отчисление студенток за лайки в соцсети - РИА Новости, 26.10.2021
В школе "Останкино" опровергли отчисление студенток за лайки в соцсети
Художественный руководитель "Высшей школы кино и телевидения "Останкино" Елена Летучая заявила, что студенток отчислили не за посты в Instagram и лайки, а за... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T17:21
2021-10-26T17:28
общество
союз журналистов россии
останкино (телецентр)
елена летучая
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155091/39/1550913923_0:86:3337:1963_1920x0_80_0_0_230c352dc6f305f8196720e46816a38e.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Художественный руководитель "Высшей школы кино и телевидения "Останкино" Елена Летучая заявила, что студенток отчислили не за посты в Instagram и лайки, а за саботирование антиковидных мер.Ранее СЖР заступился за студенток московской "Высшей школы кино и телевидения "Останкино", которые заявили, что их отчислили из-за лайков под комментарием в Instagram. Один из пользователей под фото в официальном аккаунте учебного заведения оставил комментарий, и несколько студенток его оценили. Комментарий был о том, что школа отменяет занятия в период нерабочих дней. После студентки получили от администрации школы странное сообщение, где говорилось что они поддержали "абсолютно отвратительный комментарий о Школе". Пропуски в образовательное учреждение четверых студенток оказались заблокированы. На тот момент руководство учреждения свои действия не объяснило. В СЖР отметили, что руководство учебных заведений должно вести просветительскую работу, а не отчислять за "неугодные лайки"."Размещая в соцсетях провокационные комментарии, некоторые студенты настолько недовольны указами президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина, что готовы оклеветать и "Высшую школу "Останкино", которая просто соблюдает требования вышестоящих организаций", - заявила Летучая, слова которой приводятся в Instagram-аккаунте школы.Она отметила, что, выражая недовольство уходом школы на незапланированные выходные и распространяя в соцсетях ложную информацию, теперь уже бывшие студентки решили, что саботирование подобных антиковидных мер - лучшее, что можно было предпринять на сегодняшний день."Уважаемые Тимченко Алиса и Темирчиева Алина - вы отчислены из "Высшей школы "Останкино". Теперь вы можете принимать решения самостоятельно, соблюдать указы мэра или нет. И, конечно же, я должна официально заявить, что ни посты в Instagram, ни лайки к этим постам к отчислению этих студенток не имеют не имеют никакого отношения", - объяснила Летучая.По ее словам, школа и впредь не будет допускать саботирования подобных указов и ограничений и нарушения дисциплины в стенах учебного заведения.
https://ria.ru/20211025/moskva-1755845407.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155091/39/1550913923_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_4dafb6c86ff2e4171c7be89f23295a36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, союз журналистов россии, останкино (телецентр), елена летучая
17:21 26.10.2021 (обновлено: 17:28 26.10.2021)
 
В школе "Останкино" опровергли отчисление студенток за лайки в соцсети

Худрук школы "Останкино" Летучая опровергла отчисление студенток за лайки в Instagram

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание телевизионного технического центра "Останкино" с баннером "Первого канала"
Здание телевизионного технического центра Останкино с баннером Первого канала - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Художественный руководитель "Высшей школы кино и телевидения "Останкино" Елена Летучая заявила, что студенток отчислили не за посты в Instagram и лайки, а за саботирование антиковидных мер.
Ранее СЖР заступился за студенток московской "Высшей школы кино и телевидения "Останкино", которые заявили, что их отчислили из-за лайков под комментарием в Instagram. Один из пользователей под фото в официальном аккаунте учебного заведения оставил комментарий, и несколько студенток его оценили. Комментарий был о том, что школа отменяет занятия в период нерабочих дней. После студентки получили от администрации школы странное сообщение, где говорилось что они поддержали "абсолютно отвратительный комментарий о Школе". Пропуски в образовательное учреждение четверых студенток оказались заблокированы. На тот момент руководство учреждения свои действия не объяснило. В СЖР отметили, что руководство учебных заведений должно вести просветительскую работу, а не отчислять за "неугодные лайки".
Девушка в защитной маске на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 00:07
Меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве
"Размещая в соцсетях провокационные комментарии, некоторые студенты настолько недовольны указами президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина, что готовы оклеветать и "Высшую школу "Останкино", которая просто соблюдает требования вышестоящих организаций", - заявила Летучая, слова которой приводятся в Instagram-аккаунте школы.
Она отметила, что, выражая недовольство уходом школы на незапланированные выходные и распространяя в соцсетях ложную информацию, теперь уже бывшие студентки решили, что саботирование подобных антиковидных мер - лучшее, что можно было предпринять на сегодняшний день.
"Уважаемые Тимченко Алиса и Темирчиева Алина - вы отчислены из "Высшей школы "Останкино". Теперь вы можете принимать решения самостоятельно, соблюдать указы мэра или нет. И, конечно же, я должна официально заявить, что ни посты в Instagram, ни лайки к этим постам к отчислению этих студенток не имеют не имеют никакого отношения", - объяснила Летучая.
По ее словам, школа и впредь не будет допускать саботирования подобных указов и ограничений и нарушения дисциплины в стенах учебного заведения.
 
ОбществоСоюз журналистов РоссииОстанкино (телецентр)Елена Летучая
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:49СМИ: российский бизнес предложил сделать вакцинацию обязательной
04:28Байден обрушился с критикой на Трампа
04:20Популярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердца
04:09Эксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоин
04:09Россиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годом
04:04Экс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с Меркель
03:40В Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президента
03:30Экс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в город
03:26Анджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть Таноса
03:21Гинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19
03:18Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских карт
03:15Россиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почек
03:05Глава РНКБ рассказал, где хранить сбережения
03:05Главу Союза украинцев Португалии возмутил памятник Гагарину
02:46На Камчатке расчеты С-400 провели тактические учения
02:35Госсекретарь США поговорил с освобожденным премьером Судана
02:35Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурму
02:24СМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защиту
02:24Украинские военные показали первое применение дрона Bayraktar в Донбассе
02:18В Крыму придумали, чем заполнить пустые витрины коллекции скифского золота
Лента новостейМолния
СМИ: российский бизнес предложил сделать вакцинацию обязательной Байден обрушился с критикой на ТрампаПопулярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердцаЭксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоинРоссиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годомЭкс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с МеркельВ Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президентаЭкс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в городАнджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть ТаносаГинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских картРоссиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почекГлава РНКБ рассказал, где хранить сбереженияГлаву Союза украинцев Португалии возмутил памятник ГагаринуНа Камчатке расчеты С-400 провели тактические ученияГоссекретарь США поговорил с освобожденным премьером СуданаНутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурмуСМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защитуУкраинские военные показали первое применение дрона Bayraktar в ДонбассеВ Крыму придумали, чем заполнить пустые витрины коллекции скифского золота