https://ria.ru/20211026/osmotr-1756266474.html

Полиция осмотрела квартиру пропавшей актрисы Светличной, сообщил источник

Полиция осмотрела квартиру пропавшей актрисы Светличной, сообщил источник - РИА Новости, 26.10.2021

Полиция осмотрела квартиру пропавшей актрисы Светличной, сообщил источник

Полиция осмотрела квартиру пропавшей актрисы Светланы Светличной, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T11:35

2021-10-26T11:35

2021-10-26T11:35

происшествия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

светлана светличная

россия

культура

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Полиция осмотрела квартиру пропавшей актрисы Светланы Светличной, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Накануне источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что сын 81-летней актрисы заявил в полицию об исчезновении матери в московском районе Богородское. О поисках женщины, не называя ее имени, сообщили и в столичном главке МВД. При этом друг актрисы Иван Николаев заявил РИА Новости, что Светличная "никуда не пропала", а переехала поближе к родственникам."В квартире на Погонном проезде в Москве был проведен осмотр, для того чтобы найти предметы, указывающие на возможное местонахождение женщины", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20211026/svetlichnaya-1756261078.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), светлана светличная, россия, культура