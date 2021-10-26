https://ria.ru/20211026/osmotr-1756266474.html
Полиция осмотрела квартиру пропавшей актрисы Светличной, сообщил источник
Полиция осмотрела квартиру пропавшей актрисы Светличной, сообщил источник - РИА Новости, 26.10.2021
Полиция осмотрела квартиру пропавшей актрисы Светличной, сообщил источник
Полиция осмотрела квартиру пропавшей актрисы Светланы Светличной, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T11:35
2021-10-26T11:35
2021-10-26T11:35
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
светлана светличная
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культура
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Полиция осмотрела квартиру пропавшей актрисы Светланы Светличной, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Накануне источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что сын 81-летней актрисы заявил в полицию об исчезновении матери в московском районе Богородское. О поисках женщины, не называя ее имени, сообщили и в столичном главке МВД. При этом друг актрисы Иван Николаев заявил РИА Новости, что Светличная "никуда не пропала", а переехала поближе к родственникам."В квартире на Погонном проезде в Москве был проведен осмотр, для того чтобы найти предметы, указывающие на возможное местонахождение женщины", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20211026/svetlichnaya-1756261078.html
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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), светлана светличная, россия, культура
Полиция осмотрела квартиру пропавшей актрисы Светличной, сообщил источник
Источник: полиция в Москве осмотрела квартиру пропавшей актрисы Светланы Светличной