https://ria.ru/20211026/orden-1756392849.html
СК изучит информацию о демонтаже ордена Отечественной войны во Львове
СК изучит информацию о демонтаже ордена Отечественной войны во Львове - РИА Новости, 26.10.2021
СК изучит информацию о демонтаже ордена Отечественной войны во Львове
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил изучить информацию о демонтаже копии ордена Отечественной войны на мемориале "Марсово поле" во Львове, сообщили... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T20:55
2021-10-26T20:55
2021-10-26T20:55
львов
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил изучить информацию о демонтаже копии ордена Отечественной войны на мемориале "Марсово поле" во Львове, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.Согласно данным ведомства, 26 октября в СМИ появилась информация, что в украинском Львове начался демонтаж металлической копии ордена Отечественной войны на мемориале "Марсово поле", где захоронены погибшие в Великой Отечественной войне советские воины."Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил управлению правового обеспечения и международного сотрудничества СК России во взаимодействии с МИД России изучить ситуацию и по итогам представить доклад", - сказали в ведомстве.В СК РФ отметили важность реагировать на "подобные факты пренебрежения общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом".
https://ria.ru/20210916/natsizm-1750403277.html
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львов, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
СК изучит информацию о демонтаже ордена Отечественной войны во Львове
СК РФ изучит данные о демонтаже копии ордена Отечественной войны на мемориале во Львове