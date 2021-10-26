https://ria.ru/20211026/okno-1756399200.html

США предупредили, что окно для возобновления СВПД закрывается

США предупредили, что окно для возобновления СВПД закрывается - РИА Новости, 26.10.2021

США предупредили, что окно для возобновления СВПД закрывается

США хотят немедленного возобновления переговоров о восстановлении иранской ядерной сделки и предупреждают, что "окно" для дипломатического решения проблемы... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T22:10

2021-10-26T22:10

2021-10-26T22:39

в мире

сша

иран

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

вена

нед прайс

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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. США хотят немедленного возобновления переговоров о восстановлении иранской ядерной сделки и предупреждают, что "окно" для дипломатического решения проблемы постепенно закрывается, сказал пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс."Мы считаем, что седьмой раунд переговоров в Вене необходимо провести немедленно, если мы хотим быстрого прогресса в направлении взаимного выполнения обязательств", - сказал он журналистам."Мы не ставим временных рамок, но подчеркиваем, что это процесс не может тянуться бесконечно. "Окно" открыто многие месяцы, но прошли также месяцы с тех пор, как правительство Ирана вышло из шестого раунда переговоров", - добавил Прайс.

https://ria.ru/20210921/raisi-1751216657.html

сша

иран

вена

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в мире, сша, иран, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), вена, нед прайс