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Подозреваемой в убийстве девочки в Вологде предъявили обвинение
Подозреваемой в убийстве девочки в Вологде предъявили обвинение - РИА Новости, 26.10.2021
Подозреваемой в убийстве девочки в Вологде предъявили обвинение
Подозреваемой в убийстве девятилетней девочки в Вологде предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба регионального СК. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T16:17
2021-10-26T16:17
2021-10-26T17:10
происшествия
вологодская область
вологда
следственный комитет россии (ск рф)
россия
убийство девятилетней девочки в вологодской области
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Подозреваемой в убийстве девятилетней девочки в Вологде предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба регионального СК.По версии следствия, днем 16 октября женщина, увидев на улице девочку без сопровождения взрослых, привела ее к себе в квартиру, где нанесла множественные удары ножом. От полученных ран девочка скончалась на месте."Сегодня ... подозреваемой предъявлено обвинение в совершении убийства, то есть умышленного причинения смерти малолетнему ... Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.По данным СК, 16 октября жительница Вологды Ульяна Ланская заманила двух девочек к себе в квартиру, купив им сладости: одну затем отпустила, а вторую убила. Задержали ее в Карелии, в четверг суд арестовал Ланскую на два месяца.Против матери погибшей девочки возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности. Кроме того, следователи завели уголовное дело о халатности сотрудников органов системы профилактики, которые своевременно не изъяли ребенка из семьи.
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Следственные действия по делу об убийстве девочки в Волгограде
Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) в отношении 40-летней женщины. По версии следствия, днем 16 октября 2021 года жительница областного центра 1981 года рождения, увидев на улице малолетнюю девочку, находящуюся без присмотра взрослых, привела ее к себе в однокомнатную квартиру, где нанесла множественные удары ножом. От полученных телесных повреждений 9-летняя девочка скончалась на месте происшествия.
2021-10-26T16:17
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происшествия, вологодская область, вологда, следственный комитет россии (ск рф), россия, убийство девятилетней девочки в вологодской области
16:17 26.10.2021 (обновлено: 17:10 26.10.2021)
Подозреваемой в убийстве девочки в Вологде предъявили обвинение
Подозреваемой в убийстве девятилетней девочки в Вологде предъявили обвинение
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.
Подозреваемой в убийстве девятилетней девочки в Вологде
предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба регионального СК
.
По версии следствия, днем 16 октября женщина, увидев на улице девочку без сопровождения взрослых, привела ее к себе в квартиру, где нанесла множественные удары ножом. От полученных ран девочка скончалась на месте.
"Сегодня ... подозреваемой предъявлено обвинение в совершении убийства, то есть умышленного причинения смерти малолетнему ... Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.
По данным СК, 16 октября жительница Вологды Ульяна Ланская заманила двух девочек к себе в квартиру, купив им сладости: одну затем отпустила, а вторую убила. Задержали ее в Карелии, в четверг суд арестовал Ланскую на два месяца.
Против матери погибшей девочки возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности. Кроме того, следователи завели уголовное дело о халатности сотрудников органов системы профилактики, которые своевременно не изъяли ребенка из семьи.