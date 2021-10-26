Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211026/obstoyatelstva-1756386131.html
Главе СК доложат об обстоятельствах смерти девочки в Ногинске
Главе СК доложат об обстоятельствах смерти девочки в Ногинске - РИА Новости, 26.10.2021
Главе СК доложат об обстоятельствах смерти девочки в Ногинске
Главе Следственного комитета доложат об обстоятельствах смерти двухлетней девочки в Московской области, дело поставлено на контроль в центральном аппарате... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T20:04
2021-10-26T20:04
происшествия
ногинск
московская область (подмосковье)
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573844395_0:25:1280:745_1920x0_80_0_0_f0856c4f9355bdb6a3725a440215b46d.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Главе Следственного комитета доложат об обстоятельствах смерти двухлетней девочки в Московской области, дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщается на сайте СК РФ.Следователи возбудили уголовные дела о причинении смерти по неосторожности и халатности после гибели ребенка от отравления в Ногинске, отмечает пресс-служба подмосковного главка СК РФ. Собственную проверку по смерти двухлетней девочки ранее начала прокуратура."Председатель СК России поручил руководителю Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области Старикову А.Ю. доложить о ходе расследования. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - говорится в сообщении.По данным Следственного комитета, 25 октября отец девочки вернулся домой после ночной рабочей смены и обнаружил супругу и дочь без сознания, после чего вызвал скорую помощь. Пострадавших доставили в медучреждение, где им поставили предварительный диагноз "отравление неизвестным веществом". Девочка скончалась, мать находится в реанимации.
https://ria.ru/20211026/yaroslavl-1756327207.html
ногинск
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573844395_14:0:1266:939_1920x0_80_0_0_3e786e607d052490a98902131eff31f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, ногинск, московская область (подмосковье), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
20:04 26.10.2021
 
Главе СК доложат об обстоятельствах смерти девочки в Ногинске

Главе СК Бастрыкину доложат об обстоятельствах смерти двухлетней девочки в Ногинске

© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Главе Следственного комитета доложат об обстоятельствах смерти двухлетней девочки в Московской области, дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщается на сайте СК РФ.
Следователи возбудили уголовные дела о причинении смерти по неосторожности и халатности после гибели ребенка от отравления в Ногинске, отмечает пресс-служба подмосковного главка СК РФ. Собственную проверку по смерти двухлетней девочки ранее начала прокуратура.
"Председатель СК России поручил руководителю Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области Старикову А.Ю. доложить о ходе расследования. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - говорится в сообщении.
По данным Следственного комитета, 25 октября отец девочки вернулся домой после ночной рабочей смены и обнаружил супругу и дочь без сознания, после чего вызвал скорую помощь. Пострадавших доставили в медучреждение, где им поставили предварительный диагноз "отравление неизвестным веществом". Девочка скончалась, мать находится в реанимации.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 15:29
В Ярославской области женщина выбросила дочь с третьего этажа
 
ПроисшествияНогинскМосковская область (Подмосковье)Александр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Байден обрушился с критикой на Трампа
04:20Популярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердца
04:09Эксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоин
04:09Россиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годом
04:04Экс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с Меркель
03:40В Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президента
03:30Экс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в город
03:26Анджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть Таноса
03:21Гинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19
03:18Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских карт
03:15Россиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почек
03:05Глава РНКБ рассказал, где хранить сбережения
03:05Главу Союза украинцев Португалии возмутил памятник Гагарину
02:46На Камчатке расчеты С-400 провели тактические учения
02:35Госсекретарь США поговорил с освобожденным премьером Судана
02:35Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурму
02:24СМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защиту
02:24Украинские военные показали первое применение дрона Bayraktar в Донбассе
02:18В Крыму придумали, чем заполнить пустые витрины коллекции скифского золота
02:08Медик назвала уникальные свойства дрожжей
Лента новостейМолния
Байден обрушился с критикой на ТрампаПопулярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердцаЭксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоинРоссиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годомЭкс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с МеркельВ Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президентаЭкс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в городАнджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть ТаносаГинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских картРоссиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почекГлава РНКБ рассказал, где хранить сбереженияГлаву Союза украинцев Португалии возмутил памятник ГагаринуНа Камчатке расчеты С-400 провели тактические ученияГоссекретарь США поговорил с освобожденным премьером СуданаНутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурмуСМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защитуУкраинские военные показали первое применение дрона Bayraktar в ДонбассеВ Крыму придумали, чем заполнить пустые витрины коллекции скифского золотаМедик назвала уникальные свойства дрожжей