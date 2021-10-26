https://ria.ru/20211026/obstoyatelstva-1756386131.html

Главе СК доложат об обстоятельствах смерти девочки в Ногинске

Главе СК доложат об обстоятельствах смерти девочки в Ногинске - РИА Новости, 26.10.2021

Главе СК доложат об обстоятельствах смерти девочки в Ногинске

Главе Следственного комитета доложат об обстоятельствах смерти двухлетней девочки в Московской области, дело поставлено на контроль в центральном аппарате... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T20:04

2021-10-26T20:04

2021-10-26T20:04

происшествия

ногинск

московская область (подмосковье)

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Главе Следственного комитета доложат об обстоятельствах смерти двухлетней девочки в Московской области, дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщается на сайте СК РФ.Следователи возбудили уголовные дела о причинении смерти по неосторожности и халатности после гибели ребенка от отравления в Ногинске, отмечает пресс-служба подмосковного главка СК РФ. Собственную проверку по смерти двухлетней девочки ранее начала прокуратура."Председатель СК России поручил руководителю Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области Старикову А.Ю. доложить о ходе расследования. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - говорится в сообщении.По данным Следственного комитета, 25 октября отец девочки вернулся домой после ночной рабочей смены и обнаружил супругу и дочь без сознания, после чего вызвал скорую помощь. Пострадавших доставили в медучреждение, где им поставили предварительный диагноз "отравление неизвестным веществом". Девочка скончалась, мать находится в реанимации.

https://ria.ru/20211026/yaroslavl-1756327207.html

ногинск

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, ногинск, московская область (подмосковье), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия