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https://ria.ru/20211026/obrushenie-1756358457.html
В Казань доставили пострадавших при обрушении в доме в Набережных Челнах
В Казань доставили пострадавших при обрушении в доме в Набережных Челнах - РИА Новости, 26.10.2021
В Казань доставили пострадавших при обрушении в доме в Набережных Челнах
Пострадавших при взрыве газовоздушной смеси в жилом доме в Набережных Челнах мужчину и молодого человека доставили в клиники Казани санавиацией, транспортировка РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T17:54
2021-10-26T17:54
республика татарстан
происшествия
набережные челны
казань
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КАЗАНЬ, 26 окт – РИА Новости. Пострадавших при взрыве газовоздушной смеси в жилом доме в Набережных Челнах мужчину и молодого человека доставили в клиники Казани санавиацией, транспортировка прошла без особенностей, идут телемедицинские консультации в врачами федеральных медицинских центров по дальнейшему лечению, сообщил министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.По данным МЧС, в понедельник вечером поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Татарстан, 25/117 в Набережных Челнах. Были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Разрушено шесть квартир. Пострадали пять человек, в том числе двое детей 2004 и 2010 годов рождения. Девушка 1999 года рождения позднее скончалась в больнице.Возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Следствие рассматривает все возможные версии случившегося, в том числе некачественное оказание услуг по газоснабжению и неосторожные действия, связанные с неправильной эксплуатацией газового оборудования."Ребенок 2004 года переведен в Детскую республиканскую клиническую больницу. Он стабилен, идут телемедицинские консультации с федеральным центром по дальнейшему лечению. Пострадавший 1951 года рождения тоже переведен из Набережных Челнов в Республиканскую клиническую больницу. Транспортировка прошла без особенностей. Также идет консультация со специалистами минздрава РФ", - сказал Садыков журналистам.По словам министра, врачи делают все возможное для того, чтобы сохранить жизнь пострадавшим и вернуть их к нормальной жизни.Садыков отметил, что лечение этих двух пострадавших будет долгим, поскольку мальчик получил серьезные повреждения позвоночника и костей таза, а у взрослого мужчины полученные ожоги оцениваются в настоящее время время до 85% поверхности.
https://ria.ru/20211026/vzryv-1756305634.html
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происшествия, набережные челны, казань
17:54 26.10.2021
 

В Казань доставили пострадавших при обрушении в доме в Набережных Челнах

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВзрыв в жилом доме в Набережных Челнах
Взрыв в жилом доме в Набережных Челнах - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 26 окт – РИА Новости. Пострадавших при взрыве газовоздушной смеси в жилом доме в Набережных Челнах мужчину и молодого человека доставили в клиники Казани санавиацией, транспортировка прошла без особенностей, идут телемедицинские консультации в врачами федеральных медицинских центров по дальнейшему лечению, сообщил министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.
По данным МЧС, в понедельник вечером поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Татарстан, 25/117 в Набережных Челнах. Были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Разрушено шесть квартир. Пострадали пять человек, в том числе двое детей 2004 и 2010 годов рождения. Девушка 1999 года рождения позднее скончалась в больнице.
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Возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Следствие рассматривает все возможные версии случившегося, в том числе некачественное оказание услуг по газоснабжению и неосторожные действия, связанные с неправильной эксплуатацией газового оборудования.
"Ребенок 2004 года переведен в Детскую республиканскую клиническую больницу. Он стабилен, идут телемедицинские консультации с федеральным центром по дальнейшему лечению. Пострадавший 1951 года рождения тоже переведен из Набережных Челнов в Республиканскую клиническую больницу. Транспортировка прошла без особенностей. Также идет консультация со специалистами минздрава РФ", - сказал Садыков журналистам.
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По словам министра, врачи делают все возможное для того, чтобы сохранить жизнь пострадавшим и вернуть их к нормальной жизни.
Садыков отметил, что лечение этих двух пострадавших будет долгим, поскольку мальчик получил серьезные повреждения позвоночника и костей таза, а у взрослого мужчины полученные ожоги оцениваются в настоящее время время до 85% поверхности.
 
Республика ТатарстанПроисшествияНабережные ЧелныКазань
 
 
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