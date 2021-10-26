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В Новосибирске завели дело против охранника, ударившего ребенка
В Новосибирске завели дело против охранника, ударившего ребенка - РИА Новости, 26.10.2021
В Новосибирске завели дело против охранника, ударившего ребенка
Следователи СК в Новосибирске после проведенной проверки возбудили уголовное дело в отношении 53-летнего охранника супермаркета "Пятерочка", который ударил... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T09:21
2021-10-26T09:21
происшествия
новосибирская область
новосибирск
x5 retail group
следственный комитет россии (ск рф)
пятерочка (сеть магазинов)
россия
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НОВОСИБИРСК, 26 окт – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске после проведенной проверки возбудили уголовное дело в отношении 53-летнего охранника супермаркета "Пятерочка", который ударил ребенка, сообщает во вторник СУСК по Новосибирской области.Следственное управление на прошлой неделе сообщило о проверке конфликта охранника магазина с 13-летним мальчиком, которого мужчина ударил в спину. Некоторые СМИ со ссылкой на мать ребенка сообщили, что мальчик долго искал в магазине определенный лимонад, чем разозлил охранника, который в итоге ударил его в место недавнего компрессионного перелома позвоночника. Ход расследования поставили на контроль в центральном аппарате СК РФ."По факту причинения телесных повреждений ребенку в магазине возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего мужчины, по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнему, не опасного для жизни человека, но вызвавшее длительное расстройство здоровья), - говорится в сообщении.По данным следствия, днем 19 октября в магазине по проспекту Дзержинского 1/4, охранник "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений применил в отношении 13-летнего мальчика насилие", в результате чего ребенок получил телесные повреждения.Следователи в рамках уголовного дела продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления, а также причины и условия им способствовавшие.В компании X5 Group, которой принадлежит новосибирский магазин "Пятерочка", где произошел инцидент, ранее сообщили, что охранник отстранен от работы.
https://ria.ru/20210506/peterburg-1731300849.html
https://ria.ru/20210317/rebenok-1601703477.html
новосибирская область
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происшествия, новосибирская область, новосибирск, x5 retail group, следственный комитет россии (ск рф), пятерочка (сеть магазинов), россия
09:21 26.10.2021
 
В Новосибирске завели дело против охранника, ударившего ребенка

СК завел уголовное дело против охранника, ударившего 13-летнего ребенка в Новосибирске

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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НОВОСИБИРСК, 26 окт – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске после проведенной проверки возбудили уголовное дело в отношении 53-летнего охранника супермаркета "Пятерочка", который ударил ребенка, сообщает во вторник СУСК по Новосибирской области.
Следственное управление на прошлой неделе сообщило о проверке конфликта охранника магазина с 13-летним мальчиком, которого мужчина ударил в спину. Некоторые СМИ со ссылкой на мать ребенка сообщили, что мальчик долго искал в магазине определенный лимонад, чем разозлил охранника, который в итоге ударил его в место недавнего компрессионного перелома позвоночника. Ход расследования поставили на контроль в центральном аппарате СК РФ.
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"По факту причинения телесных повреждений ребенку в магазине возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего мужчины, по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнему, не опасного для жизни человека, но вызвавшее длительное расстройство здоровья), - говорится в сообщении.
По данным следствия, днем 19 октября в магазине по проспекту Дзержинского 1/4, охранник "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений применил в отношении 13-летнего мальчика насилие", в результате чего ребенок получил телесные повреждения.
Следователи в рамках уголовного дела продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления, а также причины и условия им способствовавшие.
В компании X5 Group, которой принадлежит новосибирский магазин "Пятерочка", где произошел инцидент, ранее сообщили, что охранник отстранен от работы.
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ПроисшествияНовосибирская областьНовосибирскX5 Retail GroupСледственный комитет России (СК РФ)Пятерочка (сеть магазинов)Россия
 
 
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