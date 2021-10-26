https://ria.ru/20211026/novosibirsk-1756244876.html

В Новосибирске завели дело против охранника, ударившего ребенка

В Новосибирске завели дело против охранника, ударившего ребенка - РИА Новости, 26.10.2021

В Новосибирске завели дело против охранника, ударившего ребенка

Следователи СК в Новосибирске после проведенной проверки возбудили уголовное дело в отношении 53-летнего охранника супермаркета "Пятерочка", который ударил... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T09:21

2021-10-26T09:21

2021-10-26T09:21

происшествия

новосибирская область

новосибирск

x5 retail group

следственный комитет россии (ск рф)

пятерочка (сеть магазинов)

россия

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НОВОСИБИРСК, 26 окт – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске после проведенной проверки возбудили уголовное дело в отношении 53-летнего охранника супермаркета "Пятерочка", который ударил ребенка, сообщает во вторник СУСК по Новосибирской области.Следственное управление на прошлой неделе сообщило о проверке конфликта охранника магазина с 13-летним мальчиком, которого мужчина ударил в спину. Некоторые СМИ со ссылкой на мать ребенка сообщили, что мальчик долго искал в магазине определенный лимонад, чем разозлил охранника, который в итоге ударил его в место недавнего компрессионного перелома позвоночника. Ход расследования поставили на контроль в центральном аппарате СК РФ."По факту причинения телесных повреждений ребенку в магазине возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего мужчины, по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнему, не опасного для жизни человека, но вызвавшее длительное расстройство здоровья), - говорится в сообщении.По данным следствия, днем 19 октября в магазине по проспекту Дзержинского 1/4, охранник "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений применил в отношении 13-летнего мальчика насилие", в результате чего ребенок получил телесные повреждения.Следователи в рамках уголовного дела продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления, а также причины и условия им способствовавшие.В компании X5 Group, которой принадлежит новосибирский магазин "Пятерочка", где произошел инцидент, ранее сообщили, что охранник отстранен от работы.

https://ria.ru/20210506/peterburg-1731300849.html

https://ria.ru/20210317/rebenok-1601703477.html

новосибирская область

новосибирск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новосибирская область, новосибирск, x5 retail group, следственный комитет россии (ск рф), пятерочка (сеть магазинов), россия