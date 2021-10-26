https://ria.ru/20211026/natsproekt-1756343276.html

Руденя: нацпроект повысит уровень цифрового развития Верхневолжья

Руденя: нацпроект повысит уровень цифрового развития Верхневолжья - РИА Новости, 26.10.2021

Руденя: нацпроект повысит уровень цифрового развития Верхневолжья

Национальный проект "Цифровая экономика" дает возможность Тверской области выйти на более качественный уровень цифрового развития в различных отраслях, заявил... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T16:40

2021-10-26T16:40

2021-10-26T16:40

тверская область

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 26 окт. – РИА Новости. Национальный проект "Цифровая экономика" дает возможность Тверской области выйти на более качественный уровень цифрового развития в различных отраслях, заявил губернатор региона Игорь Руденя.Национальный проект "Цифровая экономика" обсуждался во вторник на заседании областного правительства."Национальный проект "Цифровая экономика" дает возможность существенно повысить эффективность системы управления в здравоохранении, в сферах социальной защиты, культуры, спорта, в малом и среднем бизнесе",- сказал глава региона.По информации пресс-службы областного правительства, в регионе до 73% увеличилась доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронной форме с помощью единого портала Госуслуги возросла до 73%, до 68% повысилось количество граждан, которые используют этот сервис. В 2021 году через портал Госуслуг жители региона направили 2,3 миллиона заявлений.По проекту "Информационная инфраструктура" в этом году завершены мероприятия по подключению к высокоскоростному интернету 1,4 тысячи социально-значимых объектов Тверской области – учреждений образования, культуры, фельдшерско-акушерских пунктов, органов местного самоуправления и государственной власти, пожарных частей.Кроме того, на данный момент в Тверской области сотовой связью стандарта LTE обеспечены все населенные пункты с численностью населения тысяча человек и более, а покрытие сотовой связью автомобильных дорог федерального значения составляет 85%.Глава региона отметил, что до 2024 года сотовой связью максимально должна быть охвачена опорная региональная дорожная сеть.Он определил одной из ключевых задач подготовку кадров для отрасли. Губернатор поручил подготовить предложения по созданию сети IT-колледжей в разных районах Тверской области.

https://ria.ru/20211015/natsproekt-1754756868.html

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тверская область, игорь руденя