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Тверская область
https://ria.ru/20211026/natsproekt-1756343276.html
Руденя: нацпроект повысит уровень цифрового развития Верхневолжья
Руденя: нацпроект повысит уровень цифрового развития Верхневолжья - РИА Новости, 26.10.2021
Руденя: нацпроект повысит уровень цифрового развития Верхневолжья
Национальный проект "Цифровая экономика" дает возможность Тверской области выйти на более качественный уровень цифрового развития в различных отраслях, заявил... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T16:40
2021-10-26T16:40
тверская область
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 26 окт. – РИА Новости. Национальный проект "Цифровая экономика" дает возможность Тверской области выйти на более качественный уровень цифрового развития в различных отраслях, заявил губернатор региона Игорь Руденя.Национальный проект "Цифровая экономика" обсуждался во вторник на заседании областного правительства."Национальный проект "Цифровая экономика" дает возможность существенно повысить эффективность системы управления в здравоохранении, в сферах социальной защиты, культуры, спорта, в малом и среднем бизнесе",- сказал глава региона.По информации пресс-службы областного правительства, в регионе до 73% увеличилась доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронной форме с помощью единого портала Госуслуги возросла до 73%, до 68% повысилось количество граждан, которые используют этот сервис. В 2021 году через портал Госуслуг жители региона направили 2,3 миллиона заявлений.По проекту "Информационная инфраструктура" в этом году завершены мероприятия по подключению к высокоскоростному интернету 1,4 тысячи социально-значимых объектов Тверской области – учреждений образования, культуры, фельдшерско-акушерских пунктов, органов местного самоуправления и государственной власти, пожарных частей.Кроме того, на данный момент в Тверской области сотовой связью стандарта LTE обеспечены все населенные пункты с численностью населения тысяча человек и более, а покрытие сотовой связью автомобильных дорог федерального значения составляет 85%.Глава региона отметил, что до 2024 года сотовой связью максимально должна быть охвачена опорная региональная дорожная сеть.Он определил одной из ключевых задач подготовку кадров для отрасли. Губернатор поручил подготовить предложения по созданию сети IT-колледжей в разных районах Тверской области.
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тверская область, игорь руденя
16:40 26.10.2021
 

Руденя: нацпроект повысит уровень цифрового развития Верхневолжья

© Фото : Правительство Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании Правительства
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании Правительства - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© Фото : Правительство Тверской области
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ТВЕРЬ, 26 окт. – РИА Новости. Национальный проект "Цифровая экономика" дает возможность Тверской области выйти на более качественный уровень цифрового развития в различных отраслях, заявил губернатор региона Игорь Руденя.
Национальный проект "Цифровая экономика" обсуждался во вторник на заседании областного правительства.
"Национальный проект "Цифровая экономика" дает возможность существенно повысить эффективность системы управления в здравоохранении, в сферах социальной защиты, культуры, спорта, в малом и среднем бизнесе",- сказал глава региона.
По информации пресс-службы областного правительства, в регионе до 73% увеличилась доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронной форме с помощью единого портала Госуслуги возросла до 73%, до 68% повысилось количество граждан, которые используют этот сервис. В 2021 году через портал Госуслуг жители региона направили 2,3 миллиона заявлений.
Ремонт дорог в Омске - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 15:39Тверская область
В Верхневолжье по нацпроекту за три года отремонтировано 740 км дорог
По проекту "Информационная инфраструктура" в этом году завершены мероприятия по подключению к высокоскоростному интернету 1,4 тысячи социально-значимых объектов Тверской области – учреждений образования, культуры, фельдшерско-акушерских пунктов, органов местного самоуправления и государственной власти, пожарных частей.
Кроме того, на данный момент в Тверской области сотовой связью стандарта LTE обеспечены все населенные пункты с численностью населения тысяча человек и более, а покрытие сотовой связью автомобильных дорог федерального значения составляет 85%.
Глава региона отметил, что до 2024 года сотовой связью максимально должна быть охвачена опорная региональная дорожная сеть.
"При реализации национального проекта особое внимание должно быть уделено обеспечению цифрового равенства на территории региона, организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, формированию единой информационной инфраструктуры органов государственной власти, поддержке организаций и предприятий, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии и решения", - заявил глава региона.
Он определил одной из ключевых задач подготовку кадров для отрасли. Губернатор поручил подготовить предложения по созданию сети IT-колледжей в разных районах Тверской области.
 
Тверская областьТверская областьИгорь Руденя
 
 
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