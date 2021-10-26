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В Ростовской области задержали подозреваемого в насилии над школьницей

В Ростовской области задержали подозреваемого в насилии над школьницей - РИА Новости, 26.10.2021

В Ростовской области задержали подозреваемого в насилии над школьницей

Правоохранители задержали жителя города Батайска Ростовской области, подозреваемого в "насильственных действиях сексуального характера" в отношении девятилетней РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T11:05

2021-10-26T11:05

2021-10-26T11:05

происшествия

ростовская область

батайск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 окт – РИА Новости. Правоохранители задержали жителя города Батайска Ростовской области, подозреваемого в "насильственных действиях сексуального характера" в отношении девятилетней школьницы, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону."По версии следствия, днем 25 октября 2021 года подозреваемый, находясь возле нежилых помещений на окраине Батайска,… совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девятилетней школьницы", - сказал он.Уголовное дело возбуждено по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" УК РФ. Проводятся следственные действия, назначены экспертизы. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20210427/proisshestviya-1730182615.html

ростовская область

батайск

россия

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2021

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происшествия, ростовская область, батайск, следственный комитет россии (ск рф), россия