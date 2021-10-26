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Движение на юго-западе Москвы восстановили после ДТП со скорой
Движение на юго-западе Москвы восстановили после ДТП со скорой - РИА Новости, 26.10.2021
Движение на юго-западе Москвы восстановили после ДТП со скорой
Движение на юго-западе Москвы восстановили после ДТП автомобиля скорой помощи и легковушки, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T13:16
2021-10-26T13:16
2021-10-26T13:18
происшествия
москва
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Движение на юго-западе Москвы восстановили после ДТП автомобиля скорой помощи и легковушки, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее на пересечении улиц Обручева и Введенского столкнулись легковой автомобиль и автомобиль скорой помощи. В результате ДТП автомобиль скорой помощи перевернулся. Были заняты две полосы движения на улице Обручева в сторону пересечения с Севастопольским проспектом."Движение восстановлено", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, москва
13:16 26.10.2021 (обновлено: 13:18 26.10.2021)
Движение на юго-западе Москвы восстановили после ДТП со скорой
Движение на юго-западе Москвы восстановили после ДТП кареты скорой помощи и легковушки