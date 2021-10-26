https://ria.ru/20211026/moskva-1756290967.html

Движение на юго-западе Москвы восстановили после ДТП со скорой

Движение на юго-западе Москвы восстановили после ДТП со скорой - РИА Новости, 26.10.2021

Движение на юго-западе Москвы восстановили после ДТП со скорой

Движение на юго-западе Москвы восстановили после ДТП автомобиля скорой помощи и легковушки, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T13:16

2021-10-26T13:16

2021-10-26T13:18

происшествия

москва

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Движение на юго-западе Москвы восстановили после ДТП автомобиля скорой помощи и легковушки, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее на пересечении улиц Обручева и Введенского столкнулись легковой автомобиль и автомобиль скорой помощи. В результате ДТП автомобиль скорой помощи перевернулся. Были заняты две полосы движения на улице Обручева в сторону пересечения с Севастопольским проспектом."Движение восстановлено", - говорится в сообщении.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва